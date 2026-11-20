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富達國際投資策略董事簡立恆指，環球市場正面對利率前景、地緣政治及人工智能投資熱潮帶來的機遇與挑戰。美國經濟維持韌性，歐洲受能源價格及政治不確定性困擾，亞洲市場則受惠於科技產業發展，但各地經濟及企業盈利前景仍存在差異，投資者需要審慎選擇。



*聯儲局12月或再加息，惟金融市場流動性仍充裕*



宏觀經濟方面，聯儲局繼9月加息後，市場預期12月可能再次加息，推動美國10年期國債孳息一度升穿5厘，創逾20年高位。然而，金融市場流動性仍然充裕，為風險資產提供支持。



美國市場AI投資熱潮持續，但大型雲端服務商大幅增加基建資本開支，令自由現金流受壓，部分企業更透過發高息債融資。隨著AI熱潮由股市延伸至債市，若企業盈利未達預期，風險或擴散至更廣泛市場。另一方面，美國企業生產力持續改善，實際產出維持約2%至3%增長，加上工資增長放緩，有望紓緩成本壓力，支持企業利潤率及美股表現。不過，中東局勢推高能源價格，通脹仍是市場關注焦點。



*能源價高續拖累歐洲經濟，北亞續受惠AI投資周期*



能源價格高企持續拖累歐洲經濟及民生，尤其天然氣價格升幅較原油顯著，加上西班牙、德國及法國等多國面臨選舉，若未能選出穩定執政多數，政策不確定性或進一步增加。



亞太市場方面，日本食品價格持續上漲，政府計劃透過減稅紓緩民生壓力。日圓疲弱有利出口企業盈利，但央行干預匯市及潛在加息可能改變匯率走勢。北亞則持續受惠於AI投資周期，記憶體晶片價格上升帶動韓國半導體企業盈利，而台灣市場波動相對較低，AI產業價值鏈亦更廣泛，提供多元投資機遇。



*中國內需動能及政策訊號仍偏弱，後續經濟復甦力度值得關注*



至於中港市場，內地科技企業盈利表現突出，富時A股未來12個月預期每股盈利增長較港股高約10%，吸引香港資金北上投資A股。不過，中國內需動能及政策訊號仍然偏弱，後續經濟復甦力度值得關注。



整體而言，環球市場機遇與風險並存，企業盈利質素、估值及政策變化將是投資部署的重要考量。



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《環富通基金頻道20日專訊》