中共中央政治局委員、外交部長王毅昨日(19日)在深圳向中外記者介紹亞太經合組織領導人非正式會議成果。王毅表示，會議達成富有雄心、務實全面的《亞太經合組織領導人深圳展望》，這是APEC「中國年」最重要的成果，也是APEC合作新的里程碑。



《深圳展望》推動亞太共同體建設重整行裝再出發，在六個方面取得重要進展：一是明確亞太合作的正確方向。二是搭建亞太共同體的「四樑八柱」。三是為亞太自貿區建設注入新動力。四是升級亞太互聯互通合作。五是賦能亞太創新增長。六是打造亞太合作的落地平台。



據路透報道，這份聯合文件的英文名稱為「2026 APEC Leaders’Shenzhen Outlook」(直譯為「2026年APEC領導人深圳展望」)，以「展望」(Outlook)取代過去慣用的「宣言」(Declaration)。一名知情人士透露，更改文件名稱是東道主中國的決定。



*加強供應鏈韌性、深化區域經濟合作*



《深圳展望》強調，支持改善貿易和投資環境的努力對本地區具有重要意義。重申致力於加強供應鏈韌性、深化區域經濟合作，建設穩健且有韌性的經濟，為本地區實現持續的經濟增長與繁榮作出貢獻。將繼續以市場驅動的方式，包括通過落實亞太自由貿易區相關議程，推進亞太區域經濟一體化。



面對影響地區的供應鏈挑戰，重申致力於維護供應鏈韌性，特別是必需品的供應鏈。決心與其他貿易夥伴共同努力，確保貿易持續流動，確保關鍵基礎設施繼續支撐全球供應鏈的運轉和完整。支持增強供應鏈韌性、解決瓶頸問題、利用亞太經合組織現有平台促進供應鏈互聯互通和貿易便利化。



*繼續投資數字和新興技術相關基礎設施*



創新方面，《深圳展望》指出，支持推動關鍵領域的數字和新興技術轉型，利用數字和新興技術改善公共服務，包括加強醫療衛生體系建設，為企業營造有利的發展環境，推廣以市場為導向、以創新為驅動的做法，並為中小微企業提供可及的數字工具以賦能其發展。將繼續投資數字和新興技術相關基礎設施，推進數據利用，激發創新活力。



經濟增長方面，《深圳展望》提到，鼓勵應用財政政策支持家庭，促進全民金融可及性、拓展金融機會、提升金融素養，認識到金融知識對財務健康和人民福祉至關重要。致力於打造有利的營商環境，支持中小微企業和初創企業抓住機遇，增強競爭力和創新性，實現增長。將支持中小微企業更好地獲得資本、資產、技能培訓和數字工具，支持中小微企業參與區域和全球價值鏈，並鼓勵各經濟體繼續為中小微企業能力建設提供支持。



《經濟通通訊社20日專訊》