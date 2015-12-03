柯德莉夏萍的護髮大法

안녕하세요?

上次和大家分享過韓國女生連頭皮都會注重，筆者收到後多有關洗髮水和護髮精華的查詢，差不多入冬，頭髮總是fizzy不貼服，最近在韓國賣得很火的haircare系列應該幫到大家！

首先，你喜歡柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）嗎？筆者是她的無敵粉絲，最喜歡的電影是 “Roman Holiday”，現在還在等機會，到那樓梯上和最愛的人起吃雪糕。可惜，總是沒時間沒就到機會呢！那天經過商店，看到Audrey Crossover了韓國牌子Kerasys，又忍不住買了幾套回家試了兩週，又是時候和大家分享！

近一年Kerasys在香港都有賣洗髮水，還記得筆者第一次用是差不多8年前在女朋友貞敏家過夜時，洗髮後頭髮都香香的，自此筆者就常買回港用，多重也抬回去！反正在香港，總找不到合心水的。Kerasys於2002年在韓國推出，一直人氣高企之餘，品牌也得過好多大奬，所以今次crossover，筆者一點也不擔心品質。

今次的crossover幾大型的，從shampoo、conditioner、treatment、essence oil到ampoule都有，而且還分開兩條line ── Repair cream & Illuminating，即是修復或是光澤，可以按自己的需要選擇。

筆者試用過兩邊，覺得Repair cream line會比較黐立立，如在香港用的話，應該很快便有油立立的感覺，反之，Illuminating的一邊，含有魚子成份之餘很爽身，筆者較為推薦。

Shampoo和conditioner先不說，有驚喜的是Caviar Illumination Oil Treatment，因包裝上寫明，用一次後頭髮順滑度會改善43%，所以筆者無考慮過就試用了！用法也很簡單，洗髮後，抹乾多餘水份，塗上後按摩30秒就可以過水。筆者通常建議大家塗上treatment後，用浴帽焗著頭髮，再沖身體，就可以利用熱氣和多點時間，讓頭髮吸多點營養，效果會事半功倍架！

另一支要介紹的就是精華（Essence），兩條line的essence都好不錯，如你髮尾特乾身，筆者覺得用粉紅色的Repair line也不錯，但請記得不要塗上頭皮，而是髮尾。Illuminating的essence都後好，用後有光澤，又貼服，但主力滋潤的話，就買Repair cream吧！

女生就是這樣，每隔一會又染髮、電髮，每次筆者都承諾自己不要再搞頭髮，要養好，但一個月後又忘記了！所以，好的haircare product非常重要，搞不好整把頭髮要剪掉呢！

今次教大家treatment的韓文（트리트먼트 – teu-ri-teu-meon-teu），祝大家頭髮又滋潤又有光澤！

速學韓語