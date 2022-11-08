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08/11/2022

話題十足！中環高空餐廳華麗登場！曼克頓式意大利菜吃盡矜貴材料：西西里紅蝦配鵝肝、西班牙蜜瓜凍湯、生漬帶子魚子醬、帝王蟹手工結他麵、干邑龍蝦

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    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    Yan Can Taste

    逢周二刊出

Photo: 由作者提供

在IG看見開在中環士丹利街28號頂樓的餐廳相片已令人心動。

 

　　相信不少人都是衝著31樓的Top Town而來，踏入Top Town，像走進《大亨小傳》的電影世界，忍不住去幻想找尋狄卡比奧的身影。而Top Town的設計靈感的確是取自美國作者Francis Scott Key Fitzgerald於1925年出版的經典小說「The Great Gatsby」，裝修充滿裝飾藝術風格，多盞大型水晶吊燈、猶如劇院舞台的半圓形吧位，還有飾以流蘇的絲絨座椅，華麗得浮誇，像那個講求爭艷鬥麗的年代。加上兩邊露台引入中環大都會的璀璨景色，實在夢幻！

 

Top Town的半圓形吧枱猶如華麗的舞台。

巨型水晶燈充滿《大亨小傳》中的奢靡氣派，加上露台外的璀璨景色，很夢幻！

一盞燈、一面鏡，每個細節也十分精緻。

 

　　Top Town主打受意大利文化影響的美國海鮮，如Prawn Carpaacio和Tuna Tartare。不過是夜將會在ORO享用晚膳，所以只和早到的友人點了杯雞尾酒。Top Town的雞尾酒以shaken的款式為主，James Bond常要求「Shaken, not stirred.」Shaken的cocktail酒身因為與冰塊一起搖晃過，會偏稀釋，而且加入了空間感和細碎冰塊。Shaken和Stirred，各有好處，我就看心情選擇。Top Town的雞尾酒除了以Shaken作賣點，口味也較創新。我那杯Love in Idleness通透如可助長人緣的紫水晶，加上食用花點綴，女生大愛。味道像茶像花，也像度假村的welcome drink酒精版。而友人的La Pina則像Pina Colada，椰林飄香的感覺更濃郁。

 

Love in Idleness$128

La Pina$128

 

　　由31樓可以通過一條迴旋鏡面樓梯來到30樓，梯樓牆身舖滿多塊長方形鏡子，折射出多個空間，下一個轉角，好像會踏入奇幻世界般。樓梯的另一端，是ORO, Manhattan-Italian Restaurant。與Top Town的浮誇不一樣，ORO華麗得來古典而優雅，像貴族大宅的客廳，而且當中充滿了不少意大利思鄉者的故事。

 

梯樓牆身鋪滿多塊長方形鏡子，折射出多個空間。

樓梯的另一端，是ORO, Manhattan-Italian Restaurant。

 

　　Top Town和ORO都是由來自意大利中部Abruzzo的Gian Franco Razzani創辦，Gian是位企業家，亦是位合資格侍酒師。他曾於白郎峰地區的頂級酒店，甚至英國倫敦的漢普頓宮工作。來港後，曾為富豪香港酒店開設Zeffirino意大利餐廳，然後轉到曼谷香格里拉大酒店Angelini's擔任經理。回港後，亦曾參與Gaia Group、Black Sheep Restauant及Il Bel Paese餐廳的管理工作。這次首次自己開餐廳，選擇走美國曼克頓式意大利菜路線，首先因為覺得香港實在太多標榜正宗意大利菜的餐廳，第二，也十分重要，是為了向移民至外地仍然堅持宏揚意大利文化的同鄉致敬。

 

ORO, Manhattan-Italian Restaurant華麗得來古典而優雅，像貴族大宅的客廳。

 

下一頁：ORO華麗裝潢、精美前菜—紅蝦、鵝肝、西班牙蜜瓜凍湯、生漬帶子配魚子醬

 

 

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