話題十足！中環高空餐廳華麗登場！曼克頓式意大利菜吃盡矜貴材料：西西里紅蝦配鵝肝、西班牙蜜瓜凍湯、生漬帶子魚子醬、帝王蟹手工結他麵、干邑龍蝦

Top Town主打受意大利文化影響的美國海鮮,如Prawn Carpaacio和Tuna Tartare。不過是夜將會在ORO享用晚膳,所以只和早到的友人點了杯雞尾酒。Top Town的雞尾酒以shaken的款式為主,James Bond常要求「Shaken, not stirred.」Shaken的cocktail酒身因為與冰塊一起搖晃過,會偏稀釋,而且加入了空間感和細碎冰塊。Shaken和Stirred,各有好處,我就看心情選擇。Top Town的雞尾酒除了以Shaken作賣點,口味也較創新。我那杯Love in Idleness通透如可助長人緣的紫水晶,加上食用花點綴,女生大愛。味道像茶像花,也像度假村的welcome drink酒精版。而友人的La Pina則像Pina Colada,椰林飄香的感覺更濃郁。

You May Also Like