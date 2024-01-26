新年2024｜深圳辦年貨4大好去處：批發市場平買賀年裝飾 / 零食禮盒平過超市 / 品種齊全花卉中心！睇埋北上辦年貨2大禁忌

快要到農曆新年，不少人都要辦年貨，而對於常常北上的香港人來說，如果可以在深圳辦年貨，就最好不過。如果大家剛好會到深圳遊玩，又想辦年貨的話，不妨考慮一下。不過，大家就要留意一下香港的法例，因為有些植物、食物是不能帶回香港的！

常常北上的香港人，可能都會想在深圳辦年貨，不過，在購物前大家就要留意一下香港的法例，因為有些植物、食物是不能帶回香港的！所以北上辦年貨有2大禁忌！





北上辦年貨禁忌1.部份食物不能帶回香港

先說說食物，在食物安全中心官網上顯示，基於公共衞生理由，某些高危進口食物，好像是牛奶、奶類飲品、冰凍甜點、野味、肉類、家禽和蛋類等均受到《公眾衞生及市政條例》（香港法例第132章）的附屬法例所監管。進口野味或蛋類須事先獲得食物環境衞生署的批准，而進口肉類、家禽或蛋類則僅限於本署所認可的來源地。為放行進口的食物，進口商須提供出口國家／地方的發證實體所簽發的衞生證明書。

而根據香港法例第132AK章《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，凡任何人攜帶野味、肉類、家禽或蛋類入境而沒有原產地發證實體簽發的衞生證明書及／或沒有食物環境衞生署的事先書面批准，均屬違法。違例者一經定罪，可被罰款港幣50,000元及監禁6個月。簡單來說，好像蛋類、肉類等等都是不可以的，而蔬菜、水果就可以，所以大家要在內地購入食物前，一定要在食物安全中心官網上看清楚。

北上辦年貨禁忌2.部份花不能帶回香港

另外，辦年貨另一樣重要的事，一定是買年花，但原來不是所有花都可以帶回香港的。海關曾多次提醒市民，不要由內地攜帶蘭花返港，因為將有可能被檢控。根據《動植物（瀕危物種保護）條例》規定，沒有有關許可證進口蘭花屬違法行為。任何人不得為其本人或代他人進口任何瀕危物種，例如蘭花，一經定罪，可被罰款港幣100,000元及監禁一年。

可以大家就會問，那其他植物可以嗎？根據香港法例第207章《植物（進口管制及病蟲害控制）條例》第4條的規定，輸入本港的植物必須先領有由漁農自然護理署發出的植物進口證及由原產地有關當局發出的有效植物檢疫證明書。而輸入下列植物則無需植物進口證或植物檢疫證明書：

• 切花

• 供食用的水果及蔬菜

• 供人及動物食用或作工業用途的榖物、豆類、種子及香料

• 木材及木製品，包括藤器及竹器

• 乾煙草及含有乾葉的製作品

• 產自及來自香港以外的任何中國地方的植物。

而禁止輸入泥土（包括泥、沙、黏土及泥炭土）方面，從香港以外的任何中國地方輸入泥土除外。所以大家一定要小心，記得看清楚相關法例！

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