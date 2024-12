聖誕好去處2024｜港島區11大聖誕熱點：中環AIA嘉年華、銅鑼灣及灣仔商場燈飾打卡、赤柱聖誕市集

聖誕節去邊玩,去邊打卡好?港島區首選中環AIA嘉年華,絕對有聖誕歡樂氣氛,另外中環都有唔少打卡位,包括大館12米聖誕樹、中環The Henderson 80米金色長廊,灣仔利東街更有飄雪匯演,而赤柱聖誕市集一次過食、買、玩,滿足眾人願望。即睇港島區精選商場聖誕合集及11大打卡懶人包!

1 中環AIA嘉年華回歸

AIA嘉年華開幕啦!即日至2025年2月16日「友邦嘉年華」於中環海濱舉行,會場有28個經典及兩個全新緊張刺激的機動遊戲,當然唔少得有獎攤位遊戲,會場限定毛公仔獎品等緊你,活動跨越聖誕節、除夕夜及農曆新年,記得網上購票更著數!還有,適合一家大小欣賞的「友邦峻宇呈獻世界雜技團」,六個全新雜技表演緊張刺激。

友邦嘉年華2024/25

地點︰中環龍和道9號中環海濱活動空間

嘉年華活動日期︰2024年12月18日(星期三)至2025年2月16日(星期日)

雜技團活動日期︰2024年12月18日(星期三)至2025年2月9日(星期日)

官方網址:https://www.aiacarnival.com/

2 中環大館12米聖誕樹

中環大館傳統的12米高大型戶外聖誕樹已經亮燈,大家又多個打卡好去處!節慶活動《馬會x大館—小心意•大眾樂 2024》更為大家找來12個來自不同國家天馬行空的當代馬戲節目,12月14日《玩轉大館馬戲季》即將回歸,現只要到大館現場欣賞三個不同馬戲節目,透過大館 APP 打卡有機會獲得獨家禮「襪」!

馬會x大館—小心意•大眾樂2024

日期︰12月1日 - 2025年1月1日

時間︰8am-11pm

3 中環80米金色長廊

中環商廈有靚聖誕打卡位!香港全新地標、中環The Henderson變身成聖誕打卡熱點「Glittering Golden Christmas」,1樓行人天橋以25萬塊閃爍珠片布置,打造璀璨燈海,即教你兩大打卡貼士!

Glittering Golden Christmas @The Henderson

日期:即日起

地點:中環美利道2號The Henderson 3樓大堂及1樓行人天橋

4 灣仔利東街8米高聖誕樹

灣仔利東街「Dazzling Christmas」即日起至明年1月1日期間開放,今年首度聯乘比利時獲獎設計團隊合作。現場有8米高聖誕樹之外,將於12月在指定日子,舉行超過50場「聖誕飄雪匯演」。逢星期五、六、日、公眾假期及除夕舉辦匯演。

利東街「Dazzling Christmas」聖誕裝置

日期:2024年11月13日 - 2025年1月1日

地址:灣仔皇后大道東200號利東街

5 銅鑼灣BLACKPINK式聖誕

BLACKPINK粉絲今個聖誕要去銅鑼灣!時代廣場以《The Pink Christmas》為主題,帶來6.5米高的粉紅聖誕樹、The Pink Express列車有近期最hit的鏡面打卡,另有復古電話亭打卡位。來到商場二樓中庭《BLACKPINK THE GAME》聖誕期間限定店,fans要留意首賣「BPTG」官方周邊商品,指定日子更設飄雪環節,及粉紅造型聖誕老人驚喜現身!

The Pink Christmas

日期︰即日至2025年1月1日

時間︰上午10時至晚上10時(首日將在晚上8時後開放)

地點︰銅鑼灣時代廣場露天廣場

6 銅鑼灣巨型2米高卡比獸

Pokémon粉絲準備好未?今個聖誕Pikachu及卡比獸將於皇室堡【Pokémon冬日大冒險】週末快閃現身!各位訓練員去齊3大打卡位外,更可於Pokémon冬日快閃店買聖誕禮物,參與寶可夢集換式卡牌遊戲對戰活動,以及指定日期同Pikachu及卡比獸聖誕見面打卡!

Pokémon冬日大冒險

日期: 2024年11月22日2025年1月1日

時間:上午10時至晚上10時

地點:銅鑼灣皇室堡地下中庭

7 中環置地絲帶樂園

置地廣塲與國際知名文化策展人 Sarah Andelman 攜手,舉行「Wrap It Up! A Christmas Atelier at LANDMARK」。 Sarah Andelman 作為巴黎概念店 Colette 以及 Just An Idea 的靈魂人物,這次,她與置地廣塲聯同10位國際級藝術家,包括 Ceizer、陳粉丸(Fenwan Chen)、Forlee Bean、FriendsWithYou、Gabriela Noelle、龍家昇(Kasing Lung)、Katerina Jebb、Mr.A、Nina Chanel Abney 和 Ribbonesia,將現場佈置成繽紛遊樂場。

「 Wrap It Up!A Christmas Atelier at LANDMARK curated by Sarah Andelman」活動

日期:2024 年 11 月 21 日至 2025 年 1 月 1 日

開放時間:上午 10 時 30 分 至 下午 7 時 30 分

地點:中環置地廣場中庭地下

8 太古廣場及星街小區 聖誕奇妙村莊

太古廣場及星街小區「聖誕奇妙村莊」有一眾活潑有趣的巨型萌獸們打卡位。走進毛絨球中探險,一大片活潑可愛的小毛球萌獸正等著你,按下石屋的神秘門鈴,不同的萌獸會出現跟你打招呼。

聖誕奇妙村莊

日期︰即日至2025年1 月2日

時間︰上午 10 時至晚上 10 時

地點︰金鐘太古廣場LG1 層 Garden Court

9 赤柱聖誕市集

今年赤柱廣場聖誕活動以黑金雙色做主題,將於12月14至15日、21至26日(共8日)舉行,走grand及型格一點路線。聖誕市集共有超過120個攤檔,既有一系列黑金色的美食,還有大熱的開心果、JellyCat及3D造型甜點及飲品,非常適合打卡,不要忘了選購聖誕精品、手作及毛孩商品shopping!

赤柱廣場「魔幻聖誕盛會」

日期:2024年12月14至15日、21至26日(共八天)

時間:中午12時至下午8時

地點:赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓

10 太古城中心街頭文化派對

太古城中心為大家送上「Streets of Christmas Joy」主題活動,將商場二樓中庭及中橋打造成玩味十足的聖誕潮酷街頭文化派對,大家將可化身街頭達人暢玩塗鴉主題藝術打卡裝置,包括震撼感爆燈的8米高炫彩波波聖誕樹、多個以聖誕角色打造的塗鴉大街、型格十足的復古街頭跑車,以及至COOL的籃球X滑板場!

Streets of Christmas Joy

日期:2024年11月16日至2025年1月1日

時間:星期一至五:中午12時至晚上9時、星期六、星期日及公眾假期:上午11時至晚上9時

地點:太古城中心2樓中庭及中橋

11 中環花園道三號聖誕樹

中環花園道三號10米高的銀光閃閃聖誕樹,已經成為中環聖誕打卡熱點。整個聖誕裝飾共使用了3萬夥LED燈粒製作,10米高的銀白色聖誕樹,設計型格獨特,聳立在中環摩天大樓之間,交織迷人的紫藍燈光,令遊人恍如置身夢幻般的國度。

2024 Christmas Sharelebration!聖誕裝飾

日期:即日起至2024年12月31日

亮燈時間:每日11am-10pm

地點:中環花園道三號

備註:積木聖誕老人至12月27日