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24/12/2024

聖誕好去處2024｜港島區11大聖誕熱點：中環AIA嘉年華、銅鑼灣及灣仔商場燈飾打卡、赤柱聖誕市集

#銅鑼灣 #中環 #金鐘 #赤柱 #灣仔 #event #聖誕節2024 #christmas2024 #聖誕燈飾2024 #聖誕市集2024 #聖誕好去處2024 #假日好去處 #打卡熱點 #本地遊 #週末好去處
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Text: Eunice Chow Photo: 相關商場

　　聖誕節去邊玩，去邊打卡好？港島區首選中環AIA嘉年華，絕對有聖誕歡樂氣氛，另外中環都有唔少打卡位，包括大館12米聖誕樹、中環The Henderson 80米金色長廊，灣仔利東街更有飄雪匯演，而赤柱聖誕市集一次過食、買、玩，滿足眾人願望。即睇港島區精選商場聖誕合集及11大打卡懶人包！

 

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1 中環AIA嘉年華回歸

 

　　AIA嘉年華開幕啦！即日至2025年2月16日「友邦嘉年華」於中環海濱舉行，會場有28個經典及兩個全新緊張刺激的機動遊戲，當然唔少得有獎攤位遊戲，會場限定毛公仔獎品等緊你，活動跨越聖誕節、除夕夜及農曆新年，記得網上購票更著數！還有，適合一家大小欣賞的「友邦峻宇呈獻世界雜技團」，六個全新雜技表演緊張刺激。

 

 

友邦嘉年華2024／25

地點︰中環龍和道9號中環海濱活動空間

嘉年華活動日期︰2024年12月18日（星期三）至2025年2月16日（星期日）

雜技團活動日期︰2024年12月18日（星期三）至2025年2月９日（星期日）

官方網址：https://www.aiacarnival.com/

 

2 中環大館12米聖誕樹

 

　　中環大館傳統的12米高大型戶外聖誕樹已經亮燈，大家又多個打卡好去處！節慶活動《馬會x大館—小心意•大眾樂 2024》更為大家找來12個來自不同國家天馬行空的當代馬戲節目，12月14日《玩轉大館馬戲季》即將回歸，現只要到大館現場欣賞三個不同馬戲節目，透過大館 APP 打卡有機會獲得獨家禮「襪」！

 

 

馬會x大館—小心意•大眾樂2024

日期︰12月1日 - 2025年1月1日

時間︰8am-11pm

 

3 中環80米金色長廊

 

　　中環商廈有靚聖誕打卡位！香港全新地標、中環The Henderson變身成聖誕打卡熱點「Glittering Golden Christmas」，1樓行人天橋以25萬塊閃爍珠片布置，打造璀璨燈海，即教你兩大打卡貼士！

 

 

Glittering Golden Christmas @The Henderson

日期：即日起

地點：中環美利道2號The Henderson 3樓大堂及1樓行人天橋

 

4 灣仔利東街8米高聖誕樹

 

　　灣仔利東街「Dazzling Christmas」即日起至明年1月1日期間開放，今年首度聯乘比利時獲獎設計團隊合作。現場有8米高聖誕樹之外，將於12月在指定日子，舉行超過50場「聖誕飄雪匯演」。逢星期五、六、日、公眾假期及除夕舉辦匯演。

 

 

利東街「Dazzling Christmas」聖誕裝置

日期：2024年11月13日 - 2025年1月1日

地址：灣仔皇后大道東200號利東街

 

5 銅鑼灣BLACKPINK式聖誕

 

　　BLACKPINK粉絲今個聖誕要去銅鑼灣！時代廣場以《The Pink Christmas》為主題，帶來6.5米高的粉紅聖誕樹、The Pink Express列車有近期最hit的鏡面打卡，另有復古電話亭打卡位。來到商場二樓中庭《BLACKPINK THE GAME》聖誕期間限定店，fans要留意首賣「BPTG」官方周邊商品，指定日子更設飄雪環節，及粉紅造型聖誕老人驚喜現身！

 

 

The Pink Christmas

日期︰即日至2025年1月1日

時間︰上午10時至晚上10時（首日將在晚上8時後開放）

地點︰銅鑼灣時代廣場露天廣場

 

6 銅鑼灣巨型2米高卡比獸

 

　　Pokémon粉絲準備好未？今個聖誕Pikachu及卡比獸將於皇室堡【Pokémon冬日大冒險】週末快閃現身！各位訓練員去齊3大打卡位外，更可於Pokémon冬日快閃店買聖誕禮物，參與寶可夢集換式卡牌遊戲對戰活動，以及指定日期同Pikachu及卡比獸聖誕見面打卡！

 

 

Pokémon冬日大冒險

日期： 2024年11月22日2025年1月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：銅鑼灣皇室堡地下中庭

 

7 中環置地絲帶樂園

 

　　置地廣塲與國際知名文化策展人 Sarah Andelman 攜手，舉行「Wrap It Up! A Christmas Atelier at LANDMARK」。 Sarah Andelman 作為巴黎概念店 Colette 以及 Just An Idea 的靈魂人物，這次，她與置地廣塲聯同10位國際級藝術家，包括 Ceizer、陳粉丸（Fenwan Chen）、Forlee Bean、FriendsWithYou、Gabriela Noelle、龍家昇（Kasing Lung）、Katerina Jebb、Mr.A、Nina Chanel Abney 和 Ribbonesia，將現場佈置成繽紛遊樂場。

 

 

「 Wrap It Up！A Christmas Atelier at LANDMARK curated by Sarah Andelman」活動

日期：2024 年 11 月 21 日至 2025 年 1 月 1 日

開放時間：上午 10 時 30 分 至 下午 7 時 30 分

地點：中環置地廣場中庭地下

 

8 太古廣場及星街小區 聖誕奇妙村莊

 

　　太古廣場及星街小區「聖誕奇妙村莊」有一眾活潑有趣的巨型萌獸們打卡位。走進毛絨球中探險，一大片活潑可愛的小毛球萌獸正等著你，按下石屋的神秘門鈴，不同的萌獸會出現跟你打招呼。

 

 

聖誕奇妙村莊

日期︰即日至2025年1 月2日

時間︰上午 10 時至晚上 10 時

地點︰金鐘太古廣場LG1 層 Garden Court

 

9 赤柱聖誕市集

 

　　今年赤柱廣場聖誕活動以黑金雙色做主題，將於12月14至15日、21至26日（共8日）舉行，走grand及型格一點路線。聖誕市集共有超過120個攤檔，既有一系列黑金色的美食，還有大熱的開心果、JellyCat及3D造型甜點及飲品，非常適合打卡，不要忘了選購聖誕精品、手作及毛孩商品shopping！

 

 

赤柱廣場「魔幻聖誕盛會」

日期：2024年12月14至15日、21至26日（共八天）

時間：中午12時至下午8時

地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓

 

10 太古城中心街頭文化派對

 

　　太古城中心為大家送上「Streets of Christmas Joy」主題活動，將商場二樓中庭及中橋打造成玩味十足的聖誕潮酷街頭文化派對，大家將可化身街頭達人暢玩塗鴉主題藝術打卡裝置，包括震撼感爆燈的8米高炫彩波波聖誕樹、多個以聖誕角色打造的塗鴉大街、型格十足的復古街頭跑車，以及至COOL的籃球X滑板場！

 

 

Streets of Christmas Joy

日期：2024年11月16日至2025年1月1日

時間：星期一至五：中午12時至晚上9時、星期六、星期日及公眾假期：上午11時至晚上9時

地點：太古城中心2樓中庭及中橋

 

11 中環花園道三號聖誕樹

 

　　中環花園道三號10米高的銀光閃閃聖誕樹，已經成為中環聖誕打卡熱點。整個聖誕裝飾共使用了3萬夥LED燈粒製作，10米高的銀白色聖誕樹，設計型格獨特，聳立在中環摩天大樓之間，交織迷人的紫藍燈光，令遊人恍如置身夢幻般的國度。

 

 

2024 Christmas Sharelebration!聖誕裝飾

日期：即日起至2024年12月31日

亮燈時間：每日11am-10pm

地點：中環花園道三號

備註：積木聖誕老人至12月27日

 

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