16/02/2022
在家避疫DIY小食解悶！即整邪惡「芝士煙肉番茄焗大啡菇」！
經過街市菜檔，我總會見到大啡菇的蹤影。一般來說，大家都會買大啡菇來BBO，甚少用來切片煮菜。今次韋太就改用西餐的方法來烹調，加入自己喜愛配料放上啡菇焗，15分鐘就完成，很簡單！喜歡的話，可以用不同的材料多焗幾個，作下午茶或西餐前菜一流！
芝士煙肉番茄焗大啡菇
分量︰ 2-4個
製作時間︰15分鐘
材料︰
大啡菇 2-4個
番茄 1個
煙肉 2 條
洋葱 1/2 個
黃椒 1/4 個
蒜蓉 1 茶匙
水牛芝士碎 20克
餡料調味料：
番茄醬 1湯匙
砂糖 1/2 茶匙
鹽 1/8 茶匙
黑椒碎 1/2 茶匙
牛至香草 少許 (隨意)
做法：
1. 大啡菇用廚紙抹淨，去蒂。
2. 洋葱、番茄及黃椒及煙肉切粒。
3. 焗爐用180度預熱15分鐘。
4. 燒熱鑊落少許油，加入煙肉粒炒至出油。（可以撥在鑊旁）
5. 加入蒜蓉及洋葱爆香，隨後加入番茄粒及調味料煮至番茄軟身。
6. 用匙羹將餡料慢慢填入蘑菇內，輕輕壓平，表面灑上芝士碎。
7. 大啡菇放在焗盆上，放入焗爐用180度焗10分鐘至芝士金黃色。
小貼士︰
以上餡料可以釀3-4個大啡菇，如果只做2個，可以將餡料略減。
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動