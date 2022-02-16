在家避疫DIY小食解悶！即整邪惡「芝士煙肉番茄焗大啡菇」！

經過街市菜檔，我總會見到大啡菇的蹤影。一般來說，大家都會買大啡菇來BBO，甚少用來切片煮菜。今次韋太就改用西餐的方法來烹調，加入自己喜愛配料放上啡菇焗，15分鐘就完成，很簡單！喜歡的話，可以用不同的材料多焗幾個，作下午茶或西餐前菜一流！

芝士煙肉番茄焗大啡菇

分量︰ 2-4個

製作時間︰15分鐘

材料︰





大啡菇 2-4個

番茄 1個

煙肉 2 條

洋葱 1/2 個

黃椒 1/4 個

蒜蓉 1 茶匙

水牛芝士碎 20克

餡料調味料：

番茄醬 1湯匙

砂糖 1/2 茶匙

鹽 1/8 茶匙

黑椒碎 1/2 茶匙

牛至香草 少許 (隨意)

做法：

1. 大啡菇用廚紙抹淨，去蒂。

2. 洋葱、番茄及黃椒及煙肉切粒。

3. 焗爐用180度預熱15分鐘。

4. 燒熱鑊落少許油，加入煙肉粒炒至出油。（可以撥在鑊旁）

5. 加入蒜蓉及洋葱爆香，隨後加入番茄粒及調味料煮至番茄軟身。

6. 用匙羹將餡料慢慢填入蘑菇內，輕輕壓平，表面灑上芝士碎。

7. 大啡菇放在焗盆上，放入焗爐用180度焗10分鐘至芝士金黃色。





小貼士︰

以上餡料可以釀3-4個大啡菇，如果只做2個，可以將餡料略減。





