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16/02/2022

在家避疫DIY小食解悶！即整邪惡「芝士煙肉番茄焗大啡菇」！

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  • 韋太

    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

    我家私房菜

    本欄每周三更新

　　經過街市菜檔，我總會見到大啡菇的蹤影。一般來說，大家都會買大啡菇來BBO，甚少用來切片煮菜。今次韋太就改用西餐的方法來烹調，加入自己喜愛配料放上啡菇焗，15分鐘就完成，很簡單！喜歡的話，可以用不同的材料多焗幾個，作下午茶或西餐前菜一流！

 

芝士煙肉番茄焗大啡菇

 

 

分量︰ 2-4個

製作時間︰15分鐘

 

材料︰

 


 

大啡菇       2-4個
番茄         1個
煙肉         2 條
洋葱         1/2 個
黃椒         1/4 個
蒜蓉         1 茶匙
水牛芝士碎   20克

 

餡料調味料：

番茄醬      1湯匙
砂糖        1/2 茶匙
鹽          1/8 茶匙
黑椒碎      1/2 茶匙
牛至香草    少許  (隨意)

 

做法：

 

1.    大啡菇用廚紙抹淨，去蒂。

 

 

2.    洋葱、番茄及黃椒及煙肉切粒。

 

 

3.    焗爐用180度預熱15分鐘。

 

4.    燒熱鑊落少許油，加入煙肉粒炒至出油。（可以撥在鑊旁）

 

 

5.    加入蒜蓉及洋葱爆香，隨後加入番茄粒及調味料煮至番茄軟身。

 

 

6.    用匙羹將餡料慢慢填入蘑菇內，輕輕壓平，表面灑上芝士碎。

 

 

7.    大啡菇放在焗盆上，放入焗爐用180度焗10分鐘至芝士金黃色。


小貼士︰

以上餡料可以釀3-4個大啡菇，如果只做2個，可以將餡料略減。


 

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