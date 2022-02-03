疫下長者少出街！不在於活動空間，而是心理上的「困」境！

相傳大年初三赤口這天與人容易發生爭執，傳統上這天不宜出外拜年，以免招惹口舌是非。只是今時今日，大家留在家中，也一樣可以有爭執是非的。

這一陣子，世界各地因為疫情都有各種各樣的禁足令、圍封限制、在家工作上課，一家人困在家中，家庭衝突也增加了，就算不是爭執，也是關係緊張如履薄冰的時候。

談到這是世界各地都有觀察，尤其是長者退休人士的情況更甚。有人說：「我們地少人多，狹窄空間，真的好比籠牢困獸鬥，可以理解。但是外地地大物博，一間屋都有兩三層，為何都有問題呢？」

（圖片由作者提供）

其實「困」的問題不在於活動空間的大小，而是心理上的「困」。平常的日子，子孫上班上學，長者就可以外出去散步飲茶，或者在家中各房各層東躺西躺，但是現在，各據一方上班上課，長者既足不出戶，也不想動輒麻煩子孫駕車接戴。作為長輩，他們都習慣了忍讓遷就，所以在家中也禁足，自困在房中，不敢製造聲響，以免滋擾子孫的工作和學習。

有人說：「他們可以好像我們上網瀏覽、手遊、看電影電視、聽收音機嘛！」

可能說這些話的人真的忘記了這些現代活動對長者的挑戰：老眼昏花，聽力退化，長時間看手機會疲倦眼花，講電話看電視聽收音機時，調高聲量會影響家人，降低聲量會聽不到。手遊的選擇有限，太複雜的應付不來，太簡單的又煩悶。上網又分薄了網絡使用，有機會影響子孫上班上課的網速，又可能要子孫作上網輔導員和技術支援，變成百上加斤。

很多應付「困」境的方法，都是依賴科技的，所以增加長者的科技知識是一件好事，但是了解他們的忍讓習慣和個人限制，家人作出一些調整，商討一下更適合他們的生活安排，是不是更重要的呢？