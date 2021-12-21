與任賢齊首結片緣 郭富城自薦以哨牙Look示人

【晴報專訊】郭富城（城城）、林家棟、任賢齊（小齊）及張可頤等昨日在葵涌貨櫃碼頭拍攝電影《臨時械劫》。城城和小齊相識20多年，但原來今次才是兩人首度在電影上合作；城城在片中又以哨牙look現身，認真有驚喜。

郭富城在《臨時械劫》中飾演賊王，哨牙造型與平時的型仔形象大相逕庭，他指由於電影屬黑色幽默，所以主動提出以哨牙look示人。城城笑謂︰「因為套住咗假哨牙，有時講嘢太激動或者動作太大，啲假牙就會彈出嚟，搞到要NG，但我哋又覺得幾好笑。」

小齊與城城相識廿載，但《臨》片才是二人首度合作拍戲。

城城與任賢齊相識20多年，但原來這是兩人首次合作拍電影，他們都直言感覺特別，小齊說：「之前成日同小美（城城經理人）講想同城城拍戲，今次終於有機會。」兩人又互笠高帽，城城大讚小齊有喜感，小齊即讚城城的造型有驚喜，並欣賞對方專業認真。

不覺除夕與MIRROR打對台

（左起）家棟、小齊及城城在片中飾演劫匪，動作戲連連。

另外，城城將於大除夕夜出席中環海濱倒數表演，問他如何分配時間排舞及拍戲？他表示︰「其實有啲戲份得小齊同家棟拍，我就可以抽時間去排舞。其實對上一次喺舞台上唱歌，已經係上年喺尖沙咀海旁嘅抗疫騷，今次再有機會排舞感覺好興奮。」提到城城當晚將與人氣男團MIRROR「打對台」，城城說︰「其實可以喺大節日表演，令觀眾睇得開心係一件好事，唔好話『打對台』，最緊要成件事開心，我都好欣賞一啲新嘅歌手，希望各自都做好個show、享受個節目。」

可頤首次拍槍戰戲，直言是一大突破。

至於在片中飾演警察的張可頤，直言這是第一次拍揸槍戲份︰「入行以嚟有兩樣嘢最驚，第一係燒炮仗，第二就係拍槍戰，每次拍都會腳軟，所以今次係走出舒適圈嘅一大突破，依家仲有少少愛上（揸槍）！」