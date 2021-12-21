  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS時事要聞葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

21/12/2021

與任賢齊首結片緣 郭富城自薦以哨牙Look示人

#郭富城 #林家棟 #任賢齊 #張可頤 #臨時械劫
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】郭富城（城城）、林家棟、任賢齊（小齊）及張可頤等昨日在葵涌貨櫃碼頭拍攝電影《臨時械劫》。城城和小齊相識20多年，但原來今次才是兩人首度在電影上合作；城城在片中又以哨牙look現身，認真有驚喜。

 

　　郭富城在《臨時械劫》中飾演賊王，哨牙造型與平時的型仔形象大相逕庭，他指由於電影屬黑色幽默，所以主動提出以哨牙look示人。城城笑謂︰「因為套住咗假哨牙，有時講嘢太激動或者動作太大，啲假牙就會彈出嚟，搞到要NG，但我哋又覺得幾好笑。」

 

小齊與城城相識廿載，但《臨》片才是二人首度合作拍戲。

 

　　城城與任賢齊相識20多年，但原來這是兩人首次合作拍電影，他們都直言感覺特別，小齊說：「之前成日同小美（城城經理人）講想同城城拍戲，今次終於有機會。」兩人又互笠高帽，城城大讚小齊有喜感，小齊即讚城城的造型有驚喜，並欣賞對方專業認真。

 

不覺除夕與MIRROR打對台

 

（左起）家棟、小齊及城城在片中飾演劫匪，動作戲連連。

 

　　另外，城城將於大除夕夜出席中環海濱倒數表演，問他如何分配時間排舞及拍戲？他表示︰「其實有啲戲份得小齊同家棟拍，我就可以抽時間去排舞。其實對上一次喺舞台上唱歌，已經係上年喺尖沙咀海旁嘅抗疫騷，今次再有機會排舞感覺好興奮。」提到城城當晚將與人氣男團MIRROR「打對台」，城城說︰「其實可以喺大節日表演，令觀眾睇得開心係一件好事，唔好話『打對台』，最緊要成件事開心，我都好欣賞一啲新嘅歌手，希望各自都做好個show、享受個節目。」

 

可頤首次拍槍戰戲，直言是一大突破。

 

　　至於在片中飾演警察的張可頤，直言這是第一次拍揸槍戲份︰「入行以嚟有兩樣嘢最驚，第一係燒炮仗，第二就係拍槍戰，每次拍都會腳軟，所以今次係走出舒適圈嘅一大突破，依家仲有少少愛上（揸槍）！」

 

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#郭富城 #林家棟 #任賢齊 #張可頤 #臨時械劫

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk