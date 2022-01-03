自覺比陳凱琳先走 鄭嘉穎：離開前安頓好家人生活

【晴報專訊】52歲的鄭嘉穎由昔日的鑽石王老五，變成今日的愛妻號兼慈父，身份改變不但令他感到無比幸福，性格也變得更平易近人。面對年輕22年的太太陳凱琳和兩個年幼兒子，嘉穎坦言在將來「先走一步」前，必定預先安排好一切，讓家人生活無憂，「年輕時總覺得死亡沒大不了，現時學懂幸福不是必然，經歷得多才學懂珍惜。」

鄭嘉穎近年由電視圈跳入大銀幕，參演電影《L風暴》、《P風暴》及現正上畫的《G風暴》，他在三部戲中同樣演ICAC調查主任程德明。來到反貪系列最終章，性格黑白分明的角色竟身處灰色地帶，嘉穎說：「新戲加入黃宗澤飾演我弟弟，我要在親情與工作之間抉擇，增加不少矛盾。我和宗澤在無綫合作得多，早已有默契，試兩次戲已經可以埋位。」雖然嘉穎將工作重心放在電影上，但他早前在無綫劇集《星空下的仁醫》演「鬍鬚醫生」大受歡迎，就算他多次開口讓賽，觀眾仍希望他再次獲得視帝寶座。「我心裏沒有分電視或電影，只是根據劇本和角色去演。這四年多來主力在電影工作，較少拍劇，但仍未有讓觀眾留下深刻印象的角色。革命尚未成功，同志仍須努力，繼續努力吧，希望退休前能有代表作。」

嘉穎在《G風暴》中陷入親情與公義兩難。

成家立室學會耐性

嘉穎非常享受家庭生活，寧願放棄內地搵真銀機會，也要陪伴家人。（IG圖片）

除了事業上的改變，嘉穎近年一洗以往嚴肅謹慎的性格，每次現身都掛上慈父笑容，談起家庭亦笑不攏嘴，難怪他形容現時是他人生最幸福的日子。他十分享受家庭生活，為了多花時間陪兩個兒子，情願忍痛放棄內地賺錢的工作。「一早認識我的朋友，好像黃智賢、曹永廉等，都覺得以我的性格在圈中生存28年，絕對是個奇迹。」成家立室令嘉穎體會不少新事物，「以往缺乏變通，我覺得十分鐘可以完成的事，我不會樂意花11分鐘去完成；但現在發覺著急也沒有用，變得比較有耐性，這對演戲也有幫助。」

在《星空下的仁醫》演「鬍鬚醫生」大受歡迎，嘉穎笑言全靠平日湊仔，學會如何與孩童相處。

嘉穎的兒子鄭承悅（Rafael）及鄭承亮（Yannick）分別三歲及一歲半，嘉穎笑言湊仔絕不容易。「大仔Rafael不喜歡被罵，每次說他不對，他就會發脾氣。他最厲害的一招是跳下來然後跪地哭鬧，其實我只是叫他不要搶弟弟的玩具，用不著這樣戲劇化吧？」嘉穎決定有樣學樣，跟著Rafael發脾氣、哭鬧、又跪又跳，Rafael就會因觀察爸爸而分散注意力，「這一招現時還奏效，可能半年後就沒用了。不過『你有張良計，我有過牆梯』，育兒絕對是鬥智鬥力，養育不難，教育才是最難。」

讚太太智慧與美貌並重

老婆陳凱琳在嘉穎心目中近乎完美。（IG圖片）

與陳凱琳結婚三年，嘉穎的生活180度轉變，眼前幸福滿滿的他，沒有後悔如此遲婚。「我的性格很少會後悔，2015年才認識我太太，她比我小22年，兒子比我小50年，我也沒辦法。每個人的人生路也不一樣，現在是我人生中最幸福快樂的時候。」他認為自己會比太太兒子「先行一步」，所以早有打算，「我離開前定必先把家人生活安頓好，讓他們生活無憂。年輕時總覺得死亡沒大不了，現時學懂幸福不是必然，經歷多了才學懂珍惜。」提到太太，嘉穎忍不住大讚：「太太是個很有智慧的人，別以為她是小女孩般，其實她很有思想，我常常讚她是歷屆香港小姐中智慧與美貌最並重的一位，非常難得！」