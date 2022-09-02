袁偉豪玩直播被嘲殘樣 張寶兒幫口反擊：係逆齡

【晴報專訊】張寶兒（Bowie）昨日凌晨在IG開直播，身在酒店隔離檢疫的老公袁偉豪（Ben）忽然亂入，兩夫妻公然放閃。現年41歲的Ben盡訴心中情，自爆今年初因拍劇壓力大致脫髮；直播期間有網民踩他又老又殘，愛夫心切的Bowie出口維護：「老點解唔值得欣賞？又沉穩又有睿智！」

張寶兒昨日凌晨在IG直播近兩小時，而剛從澳洲回港的袁偉豪正身處隔離酒店檢疫，他亦加入直播，與老婆隔空傾心事。期間，有網民留言指Ben老了不少，他笑言出道超過20年，樣子必然會變老。至於Bowie聞言回應老公道：「有人話你老，我想講老係正常，點解老唔值得欣賞？後生嘅人有活力，老咗就有人生閱歷，又沉穩又有睿智，更值得欣賞！」她指老公18年瘋狂減磅扮演《鐵探》絕症病人後，現時已狀態大勇：「你狀態好咗好多，你係逆齡，希望大家focus你嘅努力。」Ben冧爆說︰「老婆真係好，幫我講說話。」

Ben（下）自爆拍劇拍到甩頭髮，令老婆心痛不已。（IG截圖）

Ben呻口賤網民無良心

Ben在《法證先鋒V》飾演唔夠瞓的警探，非常入戲。（資料圖片）

另外，Ben分享拍劇時一度壓力太大，令身體出現警號：「今年初我拍《法證先鋒V》，扮演一個失眠警探，同時又要拍《廉政行動2022》，曾經有一個月時間『劇疊劇』，結果拍到甩髮，因為當時好大壓力，自己又投入角色。」

Ben與Bowie因家境懸殊，惹來網民非議。（資料圖片）

Ben又主動談到被網民標籤「食軟飯」，令他大感無奈：「我當時有唔開心，話我『嫁咗畀你（Bowie）』、『我姓張』、『食軟飯』。我喺TVB奮鬥咗十幾年叫有啲成績，儲到啲錢，搵到老婆，但啲人話我食軟飯，佢哋好無良心。」昨晚，Bowie回應本報，提到老公是否她心中的校草，她說︰「Ben參選時我哋未識，識咗Ben後，佢係我好欣賞嘅藝人，亦係一個全心全意嘅好男人！」

Ben日前在《好聲好戲》聲演《大時代》丁蟹，惜表現平平。（資料圖片）