  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

09/12/2022

開騷前推新MV造勢 陳奕迅吊威也險腦充血

#陳奕迅 #MV #吊威也
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】陳奕迅（Eason）的25場紅館演唱會將於今晚開鑼，新歌《人啊人》MV於昨晚發布，為個唱造勢。今次Eason為MV犧牲不少，除了要吊威也吊足三小時，令他腦充血見暈，拍攝另一鏡頭時更要被黑色漿照頭淋。他說︰「黑漿流咗入眼好似有層霧咁，似鱷魚眼睛咁灰灰地。」

 

Eason為MV吊威也耍「輕功」，令他苦不堪言。

 


　　陳奕迅新歌《人啊人》由林家謙作曲、周耀輝填詞、李榮浩編曲，MV則由金像新晉導演陳健朗執導。MV用上超多CG及試驗性特技，並花了近20小時拍攝。拍攝時，Eason單是吊威也，便吊足三小時，令他大感辛苦︰「唔係講吊得耐唔耐，而係因為我始終無受過訓練，好多動作都係靠核心肌群發力。但我唔夠力，所以成日喺半空中就自動後空翻，hold唔到好耐。」他坦言吊威也太久，有點腦充血見頭暈的感覺︰「其實我唔知拍緊咩，好耐無試過咁樣拍MV，但我信導演阿朗，我哋傾過幾次，佢個腦好闊，有好多唔同諗法，所以佢叫我做咩就做咩。」

自嘲淋黑漿似鱷魚

 

Eason被淋足五次黑漿致眼睛不適，幸好效果夠震撼。


　　MV中，Eason被黑漿照頭淋，他笑說：「淋落嚟嘅漿，似芝麻糊混合類似小朋友口水膠質感嘅嘢，導演話食得嘅。但因為一淋咗就無晒粧頭，所以呢部分留到半夜先拍，淋咗四、五次。我淨係覺得凍，同好似變咗條鱷魚咁，因為黑漿流咗入眼好似有層霧，似鱷魚眼睛咁灰灰地，但都幾好玩。」另外，Eason表示開騷前已甚少出街，以免染病︰「大家咁支持演唱會，啲飛賣得咁好，我都有壓力㗎，演唱會始終係一件好大嘅事，驚唔知做得好唔好，不過身邊或街上朋友都畀好多鼓勵我。」

 

Eason笑言在街上經常遇途人投訴撲飛失敗。（影片截圖）

 

轉載自: 晴報

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#陳奕迅 #MV #吊威也

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk