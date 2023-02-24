稱專注更重要的事 梁詠琪拒回應梁文禮「示愛」

【晴報專訊】梁詠琪（Gigi）紅館個唱後，昨日出席新店開張，對於商台DJ梁文禮在社交媒體對她明讚暗踩後，極速改口公開道歉，更揚言要向Gigi「示愛」；對此Gigi昨日回應指不會糾纏下去，強調只會將心思放在更重要的事情上。

Gigi剛完成紅館騷，現已籌備東南亞及歐洲巡唱。

梁詠琪昨日出席「煤氣公司160周年旗艦店」開幕活動，完成三場演唱會後，Gigi馬上忙於籌備六月的巡迴演唱會。對於梁文禮日前在電台節目上公開向她道歉，聲稱因太肉緊才留言批評，其實是向Gigi「示愛」。昨日Gigi被問到是否接受道歉？她表示︰「唔重要，我覺得唔需要再停留喺呢件事上面，就由佢過去，大家繼續向前行，有更多更加重要嘅事要去做，唔好停留喺呢件事上，總之不斷力求進步，做好自己就夠。（佢話係向你示愛？）都唔重要喇！」Gigi亦拒絕評論周啟生撐梁文禮，而批評她歌藝差一事。

提到Gigi女兒Sofia本月28日八歲生日，她會為囡囡親手焗製蛋糕，「佢有指定要邊款蛋糕，都幾安慰，證明佢鍾意食我整嘅蛋糕，所以幾忙都整畀佢食。」

為女兒炮製生日蛋糕

下月便是Gigi生日，但她透露忙於準備巡唱，未有任何慶祝計劃，「我對上一次巡迴演唱已經係五年前，所以好興奮同期待；亦計劃暑假帶埋囡囡一齊去，對佢嚟講應該係一個幾好嘅人生體驗。紅館騷完咗之後，佢畫咗幅畫畀我讚good job，咁我就乘勝狙擊，叫佢默書都要同我開騷一樣進步，就當係身教。」

Gigi透露暑假巡唱期間，將帶女兒同行。（資料圖片）

梁文禮（資料圖片）