囡囡同學家長搶飛 Gigi預告開騷有限度性感

【晴報專訊】梁詠琪（Gigi）昨日舉行《時間遇上我們》演唱會暨加盟「掌賞綜藝集團」記者會，將於明年2月17至19日假紅館舉行個唱的Gigi，相隔五年再開騷，她事先張揚演唱會設有「性感限定」，造型以健康性感為主。

Gigi喜見近來有很多歌手舉行演唱會。

Gigi公布加盟「掌賞綜藝集團」。



梁詠琪昨日身穿一襲紅色連身短裙，腳踏一對七吋高跟鞋亮相，令身形高䠷的她變得更高人一等，她笑指人生首次穿這麼高的鞋，「雖然有啲唔慣，不過人一世物一世乜都試下。」闊別紅館五年，她透露在舞台上會有很多新嘗試，惟不再穿公主裙。被問到是否超越過去的性感尺度？Gigi笑稱︰「同上次差唔多都得，唔係驚老公唔畀，而係要同個女交代，佢會金睛火眼望住我，點都要得體啲。」隨即自爆女兒Sofia的同學家長紛紛向她訂購演唱會門票，「班家長直接同本人訂飛，我當然好樂意幫手啦，到時應該有好多小朋友嚟睇，所以歌衫方面，性感得嚟又要健康。」

於2018年的個唱上，Gigi裙子被吹起一幕相當經典。（資料圖片）



西班牙家人來港捧場

Gigi透露老公的西班牙家人亦考慮來港捧場，她最擔心屆時忙於綵排而無法盡地主之誼，「其實我都計劃緊會做巡迴，佢哋之前都去過美國睇過我演出，希望有機會去到西班牙開騷。」個唱嘉賓方面，Gigi希望邀請曾合作過藝人，「大家可以講番喺某個時間遇見嘅回憶，但仲諗緊請咩人。」另外，她宣布加盟新公司，未來唱歌演戲雙綫發展，「我覺得自己喺演戲上仲有好多可能性，同公司理念亦好相似。」