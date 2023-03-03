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03/03/2023

《廉政狙擊》演衰人笑稱「做自己」 方力申被爆秘戀氣質美女

#方力申 #廉政狙擊
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　　【晴報專訊】現年43歲的方力申單身五年，前日被踢爆秘密戀上年僅20多歲的美女藝術家Maple Yip，成功脫單。小方近日在劇集《廉政狙擊》中，與繼母胡定欣終極對壘，奸到出汁的小方更找人綁架定欣；遭網民鬧爆是衰人的小方，竟自嘲只是做回自己，認真高EQ。

 

小方對緋聞既不承認也不否認，相當神秘。（資料圖片）

 

　　方力申與鄧麗欣分手後，曾先後與馮盈盈、陳瀅及陳曉華等無綫小花傳緋聞，不過最後不了了之。早前，小方在活動上自爆被媽咪催婚，又指相士算出他兔年姻緣到，更會「埋單」封盤。話口未完，小方被踢爆跟藝術家Maple Yip蜜運中，從女方社交網的頭像所見，原來是一位眼大大、長頭髮兼皮膚白皙的氣質美女，更被封為「翻版馮盈盈」。小方昨日被追問戀情時，既沒承認也沒否認，只表示稍後會一次過回應。

 

疑似小方新歡Maple Yip。（IG圖片）

 

向胡定欣偷師

 

　　另外，小方在《廉政狙擊》中派人綁架繼母胡定欣，定欣逃亡時不慎碌落山，更遭野狗襲擊，在奮力求生一刻，鏡頭穿插她小時候遭性侵等不幸畫面。現年41歲的定欣演少女時亦不見違和，保養有功。定欣成功脫險後，其黑道好友對「叛變」的綁匪執行家法，被捉去現場當「觀眾」的小方嚇到面容扭曲，更向定欣跪地認衰仔求原諒。

 

41歲的定欣演少女零違和感。

 

　　小方笑指臉上的水珠是真汗水︰「因為拍嘅時候係夏天，加上劇情需要我嘅情緒好激動，真係拍到滿頭大汗。」他自言跟定欣合作未夠喉，希望日後再從視后身上偷師。此外，小方奸到出汁的演出遭網民狂罵，有網民鬧他︰「點解咁衰呀？」他搞笑回應︰「咪好似啲comment話齋，我做番自己啫。」

 

小方演出超肉緊，揚言臉上的都是真汗水。

 

轉載自: 晴報

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