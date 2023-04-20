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20/04/2023

與李佳同獲民選冠軍 龍婷視對方為勁敵

#中年好聲音 #龍婷
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　　【晴報專訊】無綫歌唱比賽《中年好聲音》六強誕生，戰況愈見激烈，周日將爭奪殊榮。當中人氣高企的「小龍女」龍婷，將於下月聯同香港青年愛樂樂團舉行音樂會。昨日龍婷出席記者會，對周日的決賽，心情輕鬆兼信心十足。

 

龍婷強調比賽絕對公平公正。

 

　　龍婷昨日到西九龍中心，宣傳下月28日假文化中心舉行的慈善音樂會，有不少粉絲到場獻花及舉牌造勢，場面熱鬧。龍婷透露完成周日的《中年好聲音》決賽後，才開始綵排音樂會，對於成功殺入六強的她坦言心情輕鬆，亦對奪冠充滿信心。龍婷說︰「除咗現場評審畀分之外，仲有網上投票呀嘛，所以盡力做就夠，嚟到六強，多咗好多關注同宣傳，其實已經當贏咗。」

 

龍婷獲大批粉絲到場舉牌支持。

 

　　有傳龍婷已經跟無綫簽約，故被指為內定冠軍，她承認有傾洽合約︰「仲傾緊，TVB都畀咗好多嘢我，所以簽約成數都高，不過依家專注番比賽先，比賽完再傾。（怕唔怕被指簽約換獎？）唔會㗎，比賽結果係公平公正。（傳你係內定冠軍？）呢啲係傳媒幫手推嘅宣傳，講笑啫，入到六強個個都有實力。」

 

（左起）六強人馬周吉佩、吳大強、龍婷、李佳、羅啟豪及顏志恒。（資料圖片）

 

不信兩幫粉絲掀罵戰

 

　　另外，大會設有「觀眾最愛好聲音大獎」網絡投票，由觀眾每日投票選出最受歡迎的參賽者，前晚《東張西望》公布投票走勢，龍婷和李佳並列冠軍。問到視誰為最大勁敵？龍婷謂︰「得番兩個女仔，李佳唱歌好穩陣，但我哋風格唔同，講勁敵又唔算，我哋係惺惺相惜，希望大家都有好表現。」對於有指兩幫粉絲為捧自己偶像而掀罵戰，龍婷直言未有聽聞，又指鬧交的並不是真粉絲，覺得兩方的粉絲都很友善，不會掀起紛爭。

 

　　此外，TVB公布決賽賽制，首回合六位參賽者將會自選一首快歌和一首慢歌出戰，再由八大評判選出最後三甲，再進行最後回合，分出金、銀、銅獎得主。八大評判分別是肥媽Maria Cordero、張佳添、伍仲衡、周國豐、譚詠麟、鍾鎮濤、呂方及一名家庭觀眾。

龍婷上次與彭家麗合唱《一切也願意》時獻舞技，她透露決賽將會挑戰更高難度的舞步。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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