期望奸上一層樓 TVB御用壞人邵卓堯︰有人鬧代表成功

【晴報專訊】TVB「御用壞人」邵卓堯的名字看似陌生，但樣貌絕對「熟口熟面」，入行41年的他專演小偷、劫匪、強姦犯等角色。出道初期曾做電影主角，可惜未能平步青雲，邵卓堯默默地做好綠葉崗位，只為過足戲癮，他更想挑戰難度，演繹真正「奸到出汁」的角色。

一見邵卓堯，網民可能衝口而出︰「嗰個衰人！」他曾演過百部劇集，大部分演奸角，例如《刑警》的殘障露宿殺手、《天梯》的強姦犯、《白色強人II》的釘槍劫匪等。80年代投考邵氏演員訓練班的邵卓堯，出道一年即上位，在尋寶電影《小毛孩奪寶奇緣》做男主角，可惜未能因此走紅。「呢部戲喺香港反應唔太理想，拍完之後無乜工作，就去做特約演員同武師；之後直頭轉行做保險經紀，但覺得呢行唔係好適合自己。我仲做過地產經紀，但經過1989年民運，當時所有樓宇按揭都停晒，好難做落去。」

扮殭屍叔叔最難忘

兜兜轉轉，邵卓堯投考TVB武術藝員訓練班，及後改簽演員合約至今。期間，他結婚生女，為了讓女兒生活安穩，閒時還揸的士。他自言對演戲未覺灰心，「19歲入行，拍完第一套電影都已經22歲。當年一線係好早成名，例如劉德華24歲已經唔續約（TVB）向外闖。我當時差唔多25歲，覺得黃金機會已過，不如安份守己做個演員，希望演多啲戲。」

在《大頭綠衣鬥殭屍》中演殭屍寶大人，令不少內地觀眾認識邵卓堯。（網上截圖）

做奸角的「熱誠」，讓邵卓堯殺出一條血路，他在1993年《大頭綠衣鬥殭屍》演殭屍，令觀眾印象深刻。「呢個算係歷來最辛苦嘅角色，當時喺廠景製作一個沼澤，圍咗一個坑，用水加木糠、油漆，攪拌成漿。我成個人浸落去，當時氣溫大約十度，啲水凍到我震，我瞓落去再起身，仲要做個惡樣。當時吸一口氣，啲油漆、木糠滲入鼻，真係好難受。好多觀眾記得呢個角色，尤其喺國內，好多人都知我就係嗰位殭屍叔叔寶大人，仲話令佢哋有童年陰影。」

演強姦犯被途人指住鬧

要數最尷尬，自然是演強姦犯。邵卓堯說︰「第一次拍呢類戲，係同姚嘉妮拍檔，我有啲驚，事前同佢溝通，反而佢叫我隨便做就得喇！第二次就係拍《天梯》，我要成個人擒喺陳茵媺上面，拍嘅時候大家好投入，唔會尷尬。劇集播出後，真係有女仔喺街上指住我，嗌『衰人！噚晚強姦咗陳茵媺，個樣好衰呀！』我反而覺得係成功，如果無人鬧你，就要檢討下。」雖然不少人讚賞邵卓堯的演技，但他希望更進一步，「我做過好多角色，但都係表面，唔夠深入；我睇到《美麗戰場》李成昌強姦人嗰種嬉皮笑臉，由內心滲出嚟嘅奸，我好想挑戰一下。」現年58歲的他，笑言可能年紀大，樣子變得善良，公司所安排的角色亦見「從良」，「依家多咗好鄰居、好爸爸角色。」

邵卓堯希望挑戰老友李成昌在《美麗戰場》中的奸角類型。（抖音截圖）

現實生活中，邵卓堯早年離婚，但與前妻及女兒感情依然要好。「阿女由細跟媽媽長大，以前每星期有三、四晚見面，佢好細個就知道我嘅職業，會童言無忌，笑我又做壞人。依家佢大個咗，都會成日見面食飯、傾下心事，佢仲會關心我，問我開工辛唔辛苦。」知足常樂的處世之道，令他活得自在。

邵卓堯與歐瑞偉是藝訓班同學。（微博圖片）