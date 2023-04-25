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25/04/2023

期待與另一半「同歸於盡」 泳兒愛跟男友鬥嘴零浪漫

#泳兒 #同歸於盡
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　　【晴報專訊】泳兒近日推出新歌《同歸於盡》，單看歌名以為又是慘情歌，但原來是一首浪漫情歌，跟過往的暗黑系列歌曲反差甚大。泳兒坦言，若覓得跟她說「願意和你同歸於盡」的另一半，十分難能可貴；與髮型師男友Ziv拍拖多年的她，對婚期仍未有定案，但她認為心態比一紙婚書更為重要。

 


　　泳兒近年憑《溝渠暢泳》及《荊棘海》等暗黑系列歌曲，為她橫掃不少歌曲獎項，《溝渠暢泳》更為其首支「五台冠軍歌」，成績驕人。今年，泳兒以祝福三部曲為全年歌曲主題，首支作品《同歸於盡》亦沿用暗黑音樂班底。「過去三年嘅歌，寫晒自己人生上遇到嘅挫折同經歷，我問自己仲有咩係害怕或者唔想面對，就係生離死別。生命每日都倒數緊，希望透過呢首歌，提醒大家珍惜當下，亦希望有生之年，搵到一個陪伴自己終老嘅人。」

非小鳥依人女朋友

 

泳兒跟髮型師男友Ziv感情十分穩定。


　　泳兒將「同歸於盡」這四字視作祝福，唱出超越生死的愛，更推薦大家以此曲作為求婚歌。「擁有一段至死不渝嘅愛情真係好難得，願意同歸於盡都係一個承諾，希望呢首歌打入大家嘅心扉，將呢首歌帶入婚禮，作為成長片段嘅配樂，又或者成為求婚、婚禮上嘅新詞語。」日前，泳兒在社交網上載戒指相，寫上「我願意」，惹來結婚傳聞，後來她解釋只是宣傳新歌，掀起網絡「炒車」。其實，泳兒跟男友Ziv拍拖多年，兩人經歷不少風風雨雨，感情穩定，她笑言歡迎男友用此歌向她求婚，「喺我低潮時，佢一直陪住我，係我嘅精神支柱，雖然我哋未傾過結婚呢個話題，但我覺得心態比一紙婚書更重要。」

　　跟男友相處早已充滿默契，泳兒形容自己不是小鳥依人的女友，「其實我好鍾意寸佢，成日同佢鬥嘴，呢個就係我哋嘅相處模式，唔會係大家幻想中無時無刻都係甜蜜。就好似我首歌咁，唔使畫出腸咁寫晒啲甜蜜歌詞，但大家聽落，又會感覺到甜蜜嘅氛圍。」泳兒指經歷不同的人生階段後，對甜蜜的體會亦有所不同，此刻的她，更希望有一個刻骨銘心的承諾。

 

泳兒日前獲好友衛蘭、王君馨及鍾舒漫等慶祝生日。

 

轉載自: 晴報

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