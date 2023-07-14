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14/07/2023

李日朗《靈戲逼人》演渣男 同劉穎鏇親熱感壓力大

#劉穎鏇 #李日朗 #靈戲逼人 #tiffany & co. #Don #蔚雨芯
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　　【晴報專訊】無綫熱播劇《靈戲逼人》上周首播即贏得最高收視，前晚一集更有劉穎鏇（Tiffany）色誘李日朗（Don）的精采場面。劇中演賤男的Don，伸手摸Tiffany大髀一幕，艷福無邊，他卻大呻比之前與蔚雨芯拍床戲壓力更大。

 

劉穎鏇在劇中以身犯險色誘李日朗，被對方毛手毛腳。

 

　　前晚一集《靈戲逼人》十分有睇頭，劉穎鏇為了向李日朗報仇，借故埋身，並以「假錄音電話」作餌等對方放下戒心，之後再以激將法刺激對方自爆「渣男真相」。Tiffany挑戰戲中戲飾演夜蒲索女，身穿貼身短裙的她，由肢體動作、眼神及說話都極其嫵媚；在車廂內，Tiffany更主動與Don頭貼頭綿綿細語，電到Don暈晒大浪。最終，Don的惡行被公諸於世，惡人有惡報。

 

劉穎鏇大讚李日朗拍攝前有充分溝通。（IG圖片）

 

李日朗伸手摸劉穎鏇大髀。

 

睇戲學放電

 

　　為了這場色誘戲碼，Tiffany坦言為角色定位傷盡腦筋，「我有睇唔同嘅電影去攞靈感，學各種唔同嘅所謂放電方法。」她又大讚拍檔︰「Don好nice不停同我溝通，佢所有嘢都會先問過我先做，大家建立信任，令我好放心。」至於Don則笑言演渣男是一個新嘗試，希望帶給大家新鮮感。談到與Tiffany的親熱場面，Don指摸對方大髀壓力好大，「因為要喺佢裙入面攞番個電話出嚟，而個電話喺裙入面，我係睇唔到，要靠估先攞得番出嚟。」他坦言比拍床戲難度更高，幸好拍攝相當順利。

 

劉穎鏇首次演發姣港女，電力十足。

轉載自: 晴報

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