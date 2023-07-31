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31/07/2023

《掃毒3︰人在天涯》3大影帝合作 劉青雲讚郭富城古天樂好打得 城城：「潛乾水」最辛苦

#劉青雲 #動作片 #電影 #人在天涯 #古天樂 #郭富城 #影帝 #掃毒3
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　　電影《掃毒3︰人在天涯》現正上映，三位影帝級人馬古天樂（古仔）、劉青雲與郭富城（城城）在片中連場對決，無論是爆破場面，還是埋身肉搏動作戲，同樣吸引觀眾眼球。城城笑言孭氧氣筒扮潛水最辛苦，而青雲則湯告魯斯上身揸飛機，相當有型。

 

（左起）城城笑言與古仔及青雲合作，令他感受到男人的浪漫。

青雲（右）揸飛機的英姿，獲城城大讚似足湯告魯斯。


　　在《掃毒3︰人在天涯》中，古天樂、劉青雲與郭富城分別飾演警察、大毒梟及警察臥底，三人毫不錫身，動作連場。提到青雲在戲中揸飛機型格十足，城城大讚對方駕駛技術了得，媲美湯告魯斯，不過青雲搞笑自爆︰「揸（飛機）就真嘅，只不過無離地啫，哈哈哈！」他坦言很久以前曾想過考飛機師牌，「不過要先修讀好多相關課程，最主要本身真係無時間。」

 

三大影帝回想在疫情期間拍攝《掃毒3》，雖然辛苦但十分愉快。


青雲曾想考飛機師牌

　　戲中，飾演警察的古仔要追捕同僚臥底城城，因此雙方有不少對打場面，二人笑言追逐戲不算辛苦；不過城城表示拍攝拳腳對打，雖然戴上護墊保護，但埋身肉搏少不免迎面撞擊，笑言感覺很痛，幸好仍頂得住。

　　青雲大讚古仔與城城的打戲相當精采︰「一個有力，一個敏捷！」拍打戲經驗豐富的古仔，表示打功夫場面與「爛仔交」的拍攝方法不同，他試過連續十幾日拍打戲，而拍這些場面前，必須先排練多次。城城則說︰「我最驚就係火，因為爆炸可以造成好嚴重嘅意外，火舌彈出嚟嘅方向隨時變，風力都會影響火嘅方向，所以拍攝一次爆炸場面，一定要做足事前準備，盡量一take過。」

 

城城本身有潛水牌，拍攝潛水戲自然難不倒他。


　　至於今次最難忘的動作場口，城城表示是拍攝潛水戲︰「我有潛水牌，但畢竟都一段長時間無潛水，都擔心有危險。其實呢一幕戲有分濕水同乾水拍攝，導演邱禮濤一直安撫我哋，叫我哋唔使擔心。落水戲無太大問題，反而返到廠拍『乾水』戲我覺得仲辛苦，因為要吊威也，又要孭住幾十磅嘅氧氣樽，如果喺水入面孭氧氣筒，反而卸咗啲力。」三人又提到片中有幾場戲是在雲南山區取景，當地每隔一、兩小時就會下雨，泥路變得濕滑，一不小心會跣倒，他們的雙腳有時被泥啜實而行動不便，導致不斷NG。

 

城城本身有潛水牌，拍攝潛水戲自然難不倒他。


城城「潛乾水」最辛苦

　　第一次飾演臥底的城城，表示相當過癮，一收到劇本時便急不及待想演出。至於飾演反派大毒梟的青雲，拍攝時全程投入，連古仔和城城都大讚他在鏡頭後依然代入角色中，相當認真。不過城城表示︰「如果由我飾演毒梟，我會將自己整到好瘦，瘦到骷髏骨咁，同青雲完全唔一樣。」

 

轉載自: 晴報

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