彭發救癌妻欠巨債早前申請破產！有工開昨取消破產申請！得2位圈中人幫助：人間有情

現年58歲嘅「鬼王」導演彭發為救癌妻借財仔買標靶藥，欠下街數二百萬，兄長彭順同太太李心潔雖然都有伸出援手，無奈長貧難顧，彭發早前無奈下申請破產。不過昨日彭發已取消申請破產，債務問題開始逐步解決。

彭發昨日親自去到破產管理署撤銷申請，透露「搞得掂」債務，因為有工開番，不過公司就唔想佢講太多，大家要遲下先知係邊間公司。提到太太，佢就表示仍然係搏鬥緊，以「50/50」形容現時情況，不過佢就冇太悲觀亦冇太樂觀。彭發表示新Project算係可以解決到佢所有財務問題，又多謝吳鎮宇同張兆輝太太出錢幫忙：「都有圈中人搵我傾合作計劃，人間有情。」

終於解決財務問題。

及後彭發於社交平台發文感謝各界支持：「有關我之前的新聞報道，得到各方人士的關注和關愛，深感人間有情，很快就會有合作項目開展，讓即時能解決目前財困問題，更令早前破產申請得以取消，因此我可以重拾心情專注回工作上和悉心照料妻子，最後讓我知道人間不單有情更有愛。」

彭發與太太結婚30年，攜手走過人生的高山低谷，十多年前彭太曾患乳癌，今年2月而確診末期肺癌。彭發花盡積蓄於新加坡成功配對到一種標靶藥，加埋其他醫藥及生活費，每月起碼要10萬蚊先搞得掂。太太確診時，彭發於內地拍劇，最終都決定賠錢離隊，因為擔心見唔到最後一面就後悔莫及。彭發本於6月開拍一套內地電影，經計算衡量後理應負擔得起醫藥費，故決定開始療程，然而拍攝期一改再改，令他陷入兩難局面。而療程開始後唔可以中斷，彭發收入又受到嚴重影響，即使連剪接都接仍因為市道太差冇下文。而做導演冇入息證明，銀行唔會借錢，彭發惟有搵二線財務。彭發亦極不情願申請破產，只希望財務公司畀啲時間，而且只要有機會做嘢，佢就乜都接。彭發曾經諗過同太太一齊了結生命，亦無奈指如果有日太太唔在人世，佢就再無欲無求、兩袖清風。