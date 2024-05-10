美國社會進一步分裂？

美國校園連日抗議政府支持以色列的活動，是否又再嚴重分裂美國社會？若從近日的一些民意調查看來，美國人民的分歧很嚴重；但觀乎正在加沙發生的類近種族滅絕活動，暫時還未到全面分裂美國的地步。不過，美國政府現時的政策，一樣會對美國造成重大損害。

學生撐巴抗議，引多維度分歧

美國人民的分歧是多維度的。據5月1日至2日的一個民意調查顯示，若以所屬政黨劃分，46%的民主黨人支持學生的抗議活動，31%反對；但共和黨則只有16%支持學生，69%反對。若用年齡去劃分，18至44歲的，40%支持學生，30%反對；45歲或以上的，則只有19%支持學生。用宗教背景去劃分，75%的回教徒支持學生；信猶太教的，也有些認同學生，但只得18%，72%不認同學生；無神論者56%撐學生；支持的基督教徒，只有18%。

美國國內亦有支持以色列的聲音，抗衡撐巴勒斯坦的抗爭。(AP)

不要以為猶太人便會一面倒地支持以色列政府對巴勒斯坦人的種族滅絕行徑。學術界中，我十分佩服的經濟學家薩克斯(Jeffrey Sacks)，便多次在視頻訪問中嚴斥以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)的離譜。要知道，薩克斯是極負盛名的猶太學者。猶太人中支持學生聲援巴勒斯坦人民的，還有多名富甲一方的富豪。微軟的蓋茨(Bill Gates)、擁有凱悅酒店集團的佩力茨克爾(Pritzker)家族、曾是美國首富的洛克菲勒(Rockefeller)家族，以及，你沒有看錯，大炒家索羅斯(George Soros)，都有捐錢支持學生的抗議活動。

據上述的民意調查，美國信奉猶太教的人口中，仍有72%反對學生的撐巴勒斯坦活動。這不足為奇，光是民族主義便足以解釋到。但為甚麼有些著名猶太裔人士及甚至一些猶太人組織都在撐學生？我相信是因為以色列政府做得太過分，死了三萬多名巴勒斯坦平民仍不肯停火。現屆以色列政府似乎忘記了一位也是猶太裔、已經離世半世紀的哲學大師史特勞斯(Leo Strauss)之教導。史特勞斯是著名的保守派，鼓吹過攻擊敵國時要先下手為強。他另一個著名論點，是千萬不要派軍佔領別國的土地，這會激起反抗情緒，佔領者會後患無窮。自己人的智者之言也不聽，若失敗了，只能認命。

在美國大學校園的抗議活動，有猶太人支持停止攻擊加沙。(AP)

拜登續硬撐以國，反不利遏華

今年是大選年，拜登(Joe Biden)仍極度渴望再當總統，但民主黨中，46%的人認同學生的抗議活動，拜登如何是好？我看拜登或許希望有兩點可支撐著他。第一是美國選民只有2%認為加沙很重要，也許他還不至於在加沙問題上失票太多；第二是不滿以色列政府害死巴勒斯坦人民的美國選民，根本不會投票給特朗普，這些選民若對拜登不滿，只能選擇不投票，不會把票轉給特朗普，這樣拜登便不至於輸得太多。

拜登政府目前選擇硬著頭皮繼續支持以色列政府，既在國際上失威，亦不利她遏制中國。在聯合國安理會中投票應否在加沙停火時，美國又再成為孤家寡人，只靠一票的否決權支撐著自己的不智。更嚴重的是，美國本想擺脫中東，使自己空出手來全力對付中國。現在俄烏戰爭形勢對烏克蘭極為不利，美國跑不了，再加上個加沙亂局，美國根本無法集中力量對付中國。若單從國家利益角度而不理會正義，中國對於美國犯下如此重大的戰略錯誤，實應心中暗笑。

拜登政府在以巴衝突及俄烏戰爭中難以抽身，無法集中力量對付中國。(AP)

亂扣「反猶太」帽子，問題難解

美國人才眾多，不大可能對此形勢甘之如飴，但她似乎無可奈何，使人費解。錯誤不去解決，反而亂扣「反猶太」的帽子，以為可借此平息不滿之聲。5月1日眾議院還以320票對91票通過《反猶太主義意識法案》(Antisemitism Awareness Act of 2023)，把「反猶太」的定義大幅擴張。有種理解是反對以色列這一外國政府，也可構成罪行，是否如此，要看將來如何定案才知。

其實學生反對種族滅絕，絕不應將其理解為「反猶太主義」，美國有識之士早已大聲疾呼指出此等謬誤。美國政治近年頗為胡搞，此為一例。我懷疑把「反猶太主義」無限上綱的原因之一，可能是在美國勢力也頗為龐大的基督教原教旨主義者作祟。這些人喜歡把《舊約聖經》只作表面文字理解，而不作有哲理性的解讀。例如把人類的歷史從亞當夏娃算起，只有五、六千年，完全違反科學也不以為意。若用字面上的解釋，他們把以色列人當作上帝的選民，不能得罪。這是他們的自由，但在加沙問題上，卻犯上人道災難。

（本文原載於5月10日《香港經濟日報》）