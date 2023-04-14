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14/04/2023

夏主任，你真肯定特區施政？

#夏寶龍 #特區施政 #大興調查研究
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　　港澳辦主任夏寶龍來港考察，特首李家超昨天透露夏主任肯定特區施政。但願特區政府官員不要飄飄然，主任這樣說，希望是禮貌多於事實。

 

　　但願如此！

 

　　夏主任這次來港，事先張揚要「大興調查研究」，深入檢視問題。中共全黨4月開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，重要內容是在全黨大興調查研究，要求領導幹部帶頭開展調查研究。

 

（晴報圖片）

 

　　習近平在考察前夕出席主題教育工作會議，重點部署此事。習近平廣東行，以實際行動帶頭示範。那麼主管港澳事務夏寶龍主任開展調查研究香港事務，順理成章。

 

　　既然如此，今天剛來，還未落區見人聽意見，了解真相，「肯定特區施政」這句話份量有多重，心知肚明。

 

　　要知道中央高層這一波「大興調查研究」指示，許多地方領導不發通知、不打招呼、不聽滙報、不用陪同接待，直奔基層和直插現場，開展調研。

 

　　那麼夏主任來港究竟看甚麼？簡單來說就是檢查新政府上任大半年，工作表現如何？重點必然是國家安全，否則他在港一切保密，卻高調宣布心出席明天「全民國家安全教育日」開幕禮，可見其重視程度。

 

　　上月初李家超在北京列席兩會時，夏寶龍提醒要有憂患意識，做好風險管理、各方預案。這應該是指基本法23條立法工作；加上中美關係陷入低谷，地緣局勢緊張，香港作為國際金融中心，如何應對各種可能風險，做好不同準案，就是維護國家安全。

 

　　香港自從實施港區國安法，局勢暫時平靜下來，卻不代表危險已過。以九龍城潑水節執勤警員被針對射水為例，黑暴勢力只是偃息旗鼓。國家安全仍是重中之重。

 

　　只可惜特區官員不好好檢討2019年反修例事件演變成黑暴成因，不好好研究解決香港深層次問題，以為最壞時刻已過，卻不肯認真思考如何從根本上解決問題。以為有了交椅洲填海計劃和北部都會區計劃便甚麼都解決了。

 

　　要知道現時樓價仍然高到一般人都不可能買到的水平；買得到也是小得可憐，生活質素欠奉；仍有20多萬人住在劏房，而特區政府竟然巧立名目，以超高價過渡性房屋混淆視聽⋯⋯

 

　　當國家主席習近平在粵西做調硏，看到鄉親通過發展特色種植業，過上好生活而感到欣慰。他說推進中國式現代化，必須全面推進鄉村振興，解決好城鄉區域發展不平衡問題。要堅持走共同富裕道路，加強對後富的幫扶，讓大家的生活一年更比一年好。

 

　　國家正全力建設，目標是在2050年建成社會主義現代化強國，達致共同富裕，這是何等振奮人心的夢想！但香港特區政府究竟想2050年香港做到甚麼？我們連甚麼時候解決劏房問題也沒有明確時間表，不少老人家連基本溫飽也沒有保障時，特區官員每個月卻出幾十萬人工⋯⋯夏寶龍主任，這是特區政府應有之義嗎？
　　　

 

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