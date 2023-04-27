政府檢討區議會接近完成，特首李家超表示將繼續保留區議會，議席數目與現屆差不多，薪津應該亦一樣，不過產生方法多些，相信只保留一點選舉成分。

民主黨主席羅健熙在電台說，若選舉制度不變，必定會參與；若制度改變，則視乎還有多少空間參與和服務市民。言下之意，就是你們改變了玩法，他們也沒有辦法。

早在兩年多前，即25/2/2021的文章，已經明確寫下「如果說『港區國安法』的震懾力，打窒了泛民和攬炒派；那麼，下星期公布的選舉改革（完善選舉條例），將會令泛民和攬炒派的政治能量，一鋪清袋。他們除了『出走』以外，在港永沒出路。」

當年2月在新選舉制度還未出台，已經明言北京必將泛民和攬炒派「清零」。當時文章被人留言狠下批評，在電台節目中也受到主持人和觀眾質疑，我說做政治評論，實是求是。

結果事態發展，不出所料。

當時完善選舉條例，主要針對延至2021才舉行的立法會選舉，多重落閘限制反對派參選，就是「確保本港政權機關不被反中亂港者佔據。」當時未有改革區議會，皆因選舉已過，而且差不多所有區議會被反對派騎劫，唯有透過宣誓等門檻，叮走反對派。

為求長治久安，現在進行的區議會檢討，就是把區議會「去政治化」，令區議會回復地區諮詢定位，把地區事務放在唯一位置上。可以預見，委任佔大多數，直選少於1/3，參選人要通過資格審查，以防有人利用區議會，阻礙政府施政或危害國家安全。

這兩天聽電台節目，有主持人和聽眾說什麼政治氣氛差，沒民主選舉不能代表民意，又說正常遊行（前職工盟負責人以個人身份申請五一遊行）也諸多藉口拖延，其實暗批國安法。這類聲音，毫無意義，實在不明白當政治不再是議題時，這些烽煙節目還可討論什麼。

(資料圖片)

不是說過泛民和攬炒派被一鋪清袋嗎？當天你們有風駛盡艃，將反修例搞到全港黑暴，今日人家當家作主，把區議會「去政治化」有什麼問題？你們若真心服務街坊造福市民，一樣有得玩，除非⋯⋯

要怪也只怪自己，若想玩政治，Sorry，你們在港永沒出路。