驚心動魄的「屠龍」案情

黎智英案，日日有新料，吸睛奪目。不過，剛開審的黑暴「屠龍小隊」案，案情細節，卻驚心動魄。

2019年修例風波期間，不少黑暴和「港獨」分子挑動仇恨，煽動暴力，又製造武器，破壞社會，形成本土恐怖主義。警方在《香港國安法》實施前，偵破多宗黑暴極端組織、個人的炸藥及真槍實彈案。

其中以「屠龍小隊」案最令人心寒。

香港警方對「屠龍小隊」13成員提出檢控，並首次引用《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，控告其中10人串謀引爆訂明目標罪，該罪行最高可判處終身監禁。當中八人已經承認串謀謀殺、無牌管有槍械和彈藥等罪。

「屠龍小隊」案的案情披露，被告黃振強和另一主腦緊密聯繫，電話內Telegram群組以「滅龍」為名，成員之間以暗語溝通，例如「眼鏡」代表手槍和長槍，「20kg」即代表20公斤炸藥，都是準備殺害警員的武器。

2019年12月8日，「民陣」在港島搞遊行，「屠龍小隊」及另一激進組織策劃當天用槍和炸藥殺害警員。這已經聳人聽聞，但內情更加令人匪夷所思。

首先有涉案串謀人士早於那一年9月，去台灣參加軍事訓練；返港後獲得槍械和炸藥，去西貢試槍和製造引爆裝置，又在香港華仁書院內組裝土製炸彈；最後還安排他們在遊行前夕在灣仔克街安全屋藏身，等待第二天作案。

從披露的案情看到，「屠龍小隊」精心部署殺警計劃。（資料圖片）

這完全是電影橋段，怎麼可能發生在吃飽無憂米的香港年輕人身上？

「故事」還未到戲肉，案情指黃振強為「屠龍小隊」隊長，有兩個Telegram頻道，其中一個和另一人共同控制。他的頻道曾與其他用戶討論募資，並曾提及「筆錢畀手足下半世用」；他與另一人設立的Telegram頻道「育龍」，則宣揚「屠龍小隊」恐怖主義行為。

12月8日前夕，頻道再提及「若有手足願意玩真屠龍online game 」、「任務目標係集齊最少30粒龍心，有冇家長願意永久課金/支援玩家」，並發文「懇請大家，聽日12.8一定！要出嚟！」和「12.8屠龍Online正式啟服！」。

這些信息十分明顯，就是煽動其他人參與殺警計劃，亦如被告黃振強錄影會面中所說，發放信息希望掀動他人情緒，以吸引人出錢。從他個人和與其他人的銀行帳戶和馬會帳戶可以發現，由2019年8月起存款激增，兩人連同他人共籌到超過400萬元，以這些錢用作購買武器。

他們的殺警計劃，可說是精心部署。

涉案串謀者計劃當日在軒尼詩道遊行路線途中，放置一大一小炸彈，由10公斤至20公斤炸藥製成。按照計劃，黃振強帶隊員到軒尼詩道，挑選街上中資商店或「藍店」破壞，以引誘警方到場，其他串謀者先引爆小的炸彈，據報威力可令致方圓超過100米的人喪命。

同一時間，有槍手埋伏在附近建築物高處，以AR-15長槍射擊現場警員，引起恐慌，迫使之後趕到更多警員靠近大的炸彈，然後再引爆，威力可令致方圓超過400米的人喪命，令更多警員死亡。

其他串謀者此時會乘機掠奪受傷或已死去警員身上佩槍。

幸運的是警方在當日凌晨，拘捕了兩個組織核心成員，包括黃振強，得以破壞他們的殺警計劃；否則，後果真的不堪設想。

從已披露的案情看，這些年齡由18到33歲的年輕人，為甚麼那樣仇恨警察、敵視社會？

他們又怎能去了台灣接受軍事訓練？誰提供相關訓練？背後又是誰人支持？

他們又怎樣獲得如此精良的AR-15長槍和炸藥？誰向他們提供槍械、子彈和炸藥？

他們又怎樣懂得走去西貢試槍和製造引爆裝置？

他們又怎會懂得在遊行前夕，先去灣仔安全屋藏身？誰替他們安排安全屋？

一連串的問題，可以想象得到他們背後的人有怎樣的能量！這完全是軍事行為，不可能是十數個年輕人可以安排到的！

當日殺警計劃失敗，是不幸中之大幸。現在看來，除23條立法急不容緩之外，如何糾正年輕人對國家和香港的基本認知，更加迫切而需要。