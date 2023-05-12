支持區議會方案，又是一場show

區議會改革方案公布，有建制政黨、社團、商會等組成的「香港各界撐完善地區治理大聯盟」成立，說在各區設街站發起簽名活動，亦將組織座談會向市民解說。

特首李家超和多位司局長還走落區簽名，政務司副司長卓永興腳傷，坐著輪椅去街站簽名，又拄著拐杖即場「嗌咪」，呼籲市民支持區議會改革。

大家像搞選舉拉票般，呼籲市民支持。其實說到底，只是一場show。

我贊成區議會改革，但看見一大批建制派擺街站搶風頭，政府高官狂落區做支持show，覺得很無謂。

(政府新聞處圖片)

區議會改革，駟在必行，許多人都同意是撥亂反正，而且返回初心。上星期五打鑼打鼓方式去表達支持，之後整整一個星期了，他們做了什麼？翻查大部分媒體和活躍的社交媒體，以至相關建制派政黨過去一個星期活動，再看不到什麼了。

過去一個星期，在那裏擺過街站，搞過簽名活動？在那裏舉行座談會，向市民解說過？現在還有什麼人、在哪區正做區議會改革的文宣工作？

建制派也好，以往泛民也好，許多時就是為了做show。有記者在場，站在最前企得最正中，沒記者的話，人影也找不到。

區議會，就是做地區工作，講求深耕細作。滅鼠、清潔等環境衛生問題，才是市民最貼身、最關心的。政府高官、尊貴議員敲鑼打鼓，走來拎起掃把，擺擺款，之後一切回復「正常」。市民是看在眼裏，記在心裹的。

中國共產黨在1921年建黨時只有50多個黨員，為什麼只是星星之火，到建國時有120多萬黨員？抗日戰爭時，共產黨沒槍沒炮沒米沒糧，為什麼可以壯大力量？國民黨幾百萬軍隊，美式裝備，卻在內戰中慘敗？共產黨做了什麼？

他們做的是實事，為老百姓做的民生大小事？老百姓看在眼裏，記在心裹，他們是真心實意支持共產黨。

現在特區政府高官，尊貴議員為了表現緊跟中央政策，許多時候過了火；更多時候，變成追求曝光率。於是煙花show不斷，只是煙花過後，沒了記者鎂光燈，大家還原基本步。

香港市民看在眼裏，會記在心裏的。