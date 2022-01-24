  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
FOCUS娛樂情報葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

25/01/2022

商戶推網購送上門 花墟周四起人流管制 太擠擁禁入場

#花墟
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】政府取消全港花市，警方昨宣布為免大量市民湧入旺角花墟買花，將於本周四（27日）起至下周二（2月1日）實施人流及交通管制，當人流過分擠擁時，會暫時禁止公眾進入。有花商稱近日人流疏落，生意跌近50%，形容警方的做法「趕絕」商戶，將推網上預訂送花上門服務。

 

部分太子站出口 可改只出不入

 


 

　　警方表示，由1月27日至2月1日每早8時起，花墟道、園圃道、園藝街及太子道西會封路，只容許緊急車輛駛入，商販車輛在指定時間可駛入落貨；當人流轉趨密集，或出現過分擠迫時，會採取「單入多出」措施，擴大封路範圍至部分洗衣街及運動場道、花園街，市民需經運動場道及花園街交界進入花墟，其他路口只准離開。警方亦會與港鐵合作，有需要時太子站A及B1出口將改為只出不入。

 

　　另外，花商車輛只可在凌晨零時至下午5時的時段內進入花墟卸貨，現已有65名商販獲批許可證。警方續指，已在旺角警區設控制中心，並會加派警員駐守，會按法例及實際情況執法，而在附近違泊的車輛，將不獲警告即時抄牌及拖走。

 

　　警方稱，早前已聯同油尖民政事務處、食環署及花墟花商，就商舖物品阻街等問題作協商，農曆年前會配合進行數次執法，以減少阻塞。

 

花商稱「好難做」 形容被趕絕

 

　　位於花墟的卉豐花業經理梁嘉兒說，疫情轉趨嚴重下，近日人流稀疏，生意跌50%，昨因有來貨，放在鋪外時即被抄牌罰1,500元，直言「好難做」，今日起會推網上預訂送花上門服務，望能挽回部分生意。香港鮮花批發商會主席黃慶強稱，花墟生意大跌25至50%，損失慘重，指警方除阻街抄牌外，更設人流管制，形容是「趕絕」商戶。

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#花墟

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk