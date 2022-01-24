商戶推網購送上門 花墟周四起人流管制 太擠擁禁入場

【晴報專訊】政府取消全港花市，警方昨宣布為免大量市民湧入旺角花墟買花，將於本周四（27日）起至下周二（2月1日）實施人流及交通管制，當人流過分擠擁時，會暫時禁止公眾進入。有花商稱近日人流疏落，生意跌近50%，形容警方的做法「趕絕」商戶，將推網上預訂送花上門服務。

部分太子站出口 可改只出不入





警方表示，由1月27日至2月1日每早8時起，花墟道、園圃道、園藝街及太子道西會封路，只容許緊急車輛駛入，商販車輛在指定時間可駛入落貨；當人流轉趨密集，或出現過分擠迫時，會採取「單入多出」措施，擴大封路範圍至部分洗衣街及運動場道、花園街，市民需經運動場道及花園街交界進入花墟，其他路口只准離開。警方亦會與港鐵合作，有需要時太子站A及B1出口將改為只出不入。

另外，花商車輛只可在凌晨零時至下午5時的時段內進入花墟卸貨，現已有65名商販獲批許可證。警方續指，已在旺角警區設控制中心，並會加派警員駐守，會按法例及實際情況執法，而在附近違泊的車輛，將不獲警告即時抄牌及拖走。

警方稱，早前已聯同油尖民政事務處、食環署及花墟花商，就商舖物品阻街等問題作協商，農曆年前會配合進行數次執法，以減少阻塞。

花商稱「好難做」 形容被趕絕

位於花墟的卉豐花業經理梁嘉兒說，疫情轉趨嚴重下，近日人流稀疏，生意跌50%，昨因有來貨，放在鋪外時即被抄牌罰1,500元，直言「好難做」，今日起會推網上預訂送花上門服務，望能挽回部分生意。香港鮮花批發商會主席黃慶強稱，花墟生意大跌25至50%，損失慘重，指警方除阻街抄牌外，更設人流管制，形容是「趕絕」商戶。