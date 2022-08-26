MIRROR騷屏幕重500公斤 主辦方申報500磅

【晴報專訊】MIRROR演唱會事故工作小組初步證實，斷裂鋼索由多個因素引致短周期內金屬疲勞。小組委員昨披露，墜落屏幕重達500公斤，主辦單位卻報稱重500磅，即約227公斤，兩者相差逾倍，但相信未必是造成意外的關鍵成因，仍待查證屏幕證書資料，暫由警方保管。

事故工作小組月初到紅館實地調查（資料圖片）

調查紅館嚴重事故工作小組委員、香港工程師學會代表司徒家成昨指，6個屏幕的重量不一，推測約重500至520公斤，惟主辦單位提交予康文署資料顯示，屏幕僅重500磅，「市斤與英制有差別」，但他指未必是事故關鍵成因，需視乎設計者設定的安全系數。

小組委員：未必是肇禍關鍵

他續說，小組就斷裂的鋼索作拉力測試，發現肇事鋼纜承重力約1,100公斤，較同類鋼纜的1,380公斤少20%，但仍足夠應付涉事屏幕的重量。

他表示，從表面痕迹來看，證明鋼索運作時受到某一種壓力而加速損壞，導致金屬疲勞；其中固定鋼索的護繩器安裝不當，他稱護繩器與鋼索距離太貼，情況就像「榨蔗汁機」，鋼絲經過滾筒壓致變形，除要升起屏幕，更要與護繩器「鬥力」，就如拔河，加重鋼索勞損。對有質疑指肇事屏幕移動方式加劇磨損，他認為，屏幕升降時高度不一，操作時令金屬加速老化，但相信與屏幕轉動無關。

螺絲「剪切斷裂」 仍在調查

目前小組仍就屏幕另一側的斷裂螺絲作調查，他指懸掛屏幕2條鋼索，其中1條沒斷裂，但螺絲現「剪切斷裂」，在現場以有限器材及顯微鏡調查發現，螺絲有剪口，但整體螺絲紋狀況佳，僅少許彎曲，需再作剪力及拉力測試，暫由警方作證物保管。

至於是否涉人為失誤及負責的認可工程師是否難逃責任，他認為，應可從目測或手測證實鋼索是否有問題，「摸一摸是否鎅手」，但演唱會由總承辦商交予不同分判商進行不同工序，涉多間公司，相信存在溝通及互信問題，現難下定論。