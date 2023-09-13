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13/09/2023

職場女王Son姐 | 「500年一遇極端情況」是管理學反面教材！點解要有管理層？究竟點做管理？

#MBA #危機管理 #500年一遇 #暴雨 #管理 #見識 #膽識 #BBA #職場女王Son姐 #高層 #管理層 #職場小Tips #辦公室貼士
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　　500年一遇的極端情況，在天文學上來說，天有不測之風雲大家都知，天文台可以預測到會有暴雨，但究竟雨量有幾暴的而且確沒有辦法準確預測。在管理學來說，卻是並不極端、絕非罕有的反面教材。出現亂局，不是意外，是必然的結果。講起上來，要多得我們的管治班子團隊，上下一心前仆後繼傾盡全力以身作則為大家示範，何謂一柴還比一柴廢，一低還比一低低，真係辛苦晒！

 

　　為甚麼需要有管理層？究竟管理團隊的存在意義價值是甚麼？在其位，謀其事，常理來說，管理層即是高層，高層理應高瞻遠矚，存在的價值意義，不是為了確保everything under control？相反，正正因為Murphy’s Law ” everything that can go wrong will go wrong” ，當必然會發生的意外發生的時候，不是等電腦數據，是有勇有謀靠人腦分析經驗判斷，臨危不亂當機立斷，安撫人心穩定局面。Crisis management + Damage control，見識膽識，缺一不可。

 

　　我幸運生得逢時，在高人高手林立的當年香港，見過的學到的，點止長知識？一生受用無窮！可惜自97年金融風暴後至今，連番出現大規模大幅度裁員潮，導致青黃不接的情況沒有最嚴重，只有更嚴重。當中尤其是管理層的脫軌脫班，用嚴峻來形容絕不為過。

 

　　今時今日BBA、MBA通街都係，怎會冇人識管理？我這樣說，肯定得罪人，如果講事實等如得罪人，我就不怕得罪講：讀管理的就懂管理？紙上談兵如果得，誰會那麼戇居以身犯險搏命落場實戰打硬仗？愈高的管理層，膊頭膽子就愈重，非常考驗脊骨的承受力！Well……不認不認還需認，事實經已證明，達爾文的進化論被推翻了，無腦無心無力無能無承擔的無脊椎動物，那一小撮不是人的高層，坐得比我們所有人都還要高！大家自求多福係啦！

 

　　的而且確，今時今日做管理，比以往任何時候都難。因為任何決定在事後來看必定有瑕疵，一定會有做得更好的空間。但前事不忘後事之師，事後檢討，所學所得都是寶貴的經驗。但在互聯網發表個人意見無需分析負責任，鍵盤戰士日日無所事事專門撩交打的今日，做管理層要面對的壓力挑戰，承受的攻擊謾罵，真係人都癲！

 

　　一路寫來，我突然明白，為甚麼愈來愈多人抗拒晉升管理層。不過逃避從來解決不了問題，凡事應該向正面看，得閒看多幾次我的專欄就對了！

 

 

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