職場女王Son姐 | 「500年一遇極端情況」是管理學反面教材！點解要有管理層？究竟點做管理？

500年一遇的極端情況,在天文學上來說,天有不測之風雲大家都知,天文台可以預測到會有暴雨,但究竟雨量有幾暴的而且確沒有辦法準確預測。在管理學來說,卻是並不極端、絕非罕有的反面教材。出現亂局,不是意外,是必然的結果。講起上來,要多得我們的管治班子團隊,上下一心前仆後繼傾盡全力以身作則為大家示範,何謂一柴還比一柴廢,一低還比一低低,真係辛苦晒!

為甚麼需要有管理層?究竟管理團隊的存在意義價值是甚麼?在其位,謀其事,常理來說,管理層即是高層,高層理應高瞻遠矚,存在的價值意義,不是為了確保everything under control?相反,正正因為Murphy’s Law ” everything that can go wrong will go wrong” ,當必然會發生的意外發生的時候,不是等電腦數據,是有勇有謀靠人腦分析經驗判斷,臨危不亂當機立斷,安撫人心穩定局面。Crisis management + Damage control,見識膽識,缺一不可。

我幸運生得逢時,在高人高手林立的當年香港,見過的學到的,點止長知識?一生受用無窮!可惜自97年金融風暴後至今,連番出現大規模大幅度裁員潮,導致青黃不接的情況沒有最嚴重,只有更嚴重。當中尤其是管理層的脫軌脫班,用嚴峻來形容絕不為過。

今時今日BBA、MBA通街都係,怎會冇人識管理?我這樣說,肯定得罪人,如果講事實等如得罪人,我就不怕得罪講:讀管理的就懂管理?紙上談兵如果得,誰會那麼戇居以身犯險搏命落場實戰打硬仗?愈高的管理層,膊頭膽子就愈重,非常考驗脊骨的承受力!Well……不認不認還需認,事實經已證明,達爾文的進化論被推翻了,無腦無心無力無能無承擔的無脊椎動物,那一小撮不是人的高層,坐得比我們所有人都還要高!大家自求多福係啦!

的而且確,今時今日做管理,比以往任何時候都難。因為任何決定在事後來看必定有瑕疵,一定會有做得更好的空間。但前事不忘後事之師,事後檢討,所學所得都是寶貴的經驗。但在互聯網發表個人意見無需分析負責任,鍵盤戰士日日無所事事專門撩交打的今日,做管理層要面對的壓力挑戰,承受的攻擊謾罵,真係人都癲!

一路寫來,我突然明白,為甚麼愈來愈多人抗拒晉升管理層。不過逃避從來解決不了問題,凡事應該向正面看,得閒看多幾次我的專欄就對了!