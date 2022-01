網紅行銷、明星代言英文點講？必學５個營銷英語詞彙（附實用例句）

Credit



時間真的過得很快,眨眼間又來到了2021年尾聲,普天同慶的聖誕、元旦,以及農曆新年亦即將到來,四周洋溢著喜慶的氣氛,而大眾的購物慾隨之變得旺盛起來,這也意味著商家們是時候把握機會,趁著年尾花心思在廣告營銷上,乘機催谷銷量。說不定你的公司可能也打算把握年尾這個黃金檔期,搞好廣告營銷,藉此提高營業額。廣告營銷的方法五花八門,你有把握在開會的時候提出有效的建議嗎?常見的手法包括置入式營銷、網紅行銷等等。那麼,你又知道這些營銷手法的英文又是甚麼嗎?想在開會的時候能多發言、多提出有建設性的建議,從而在上司面前表現一番,博取年尾更豐厚的花紅嗎?想的話,就趕緊繼續看下去,好好學起來吧!

Product placement 產品置入/植入; 置入性營銷

Product placement 字面上意思是「為產品找到合適的位置」,真正意思為「產品植入」。所謂產品植入(Product placement),就是將想要行銷的產品以無聲無息的手法,置入媒體 (如:Instagram、Facebook、YouTube)上,並藉由媒體的曝光率來達成廣告效果。

例句:

Maybe we can consider product placement in content we produce, and implement relevant silent banner ads on our browser and search pages.

或許我們可以考慮在我們製作的內容中植入產品,並在我們的瀏覽器和搜索頁面上加入相關的橫幅廣告。

Celebrity endorsement 名人代言;明星代言

Credit



Endorsement原本的意思是「簽署、贊同」,後來引伸為「代言」,是現在常見的廣告宣傳方法,其動詞為 "endorse (v.)"。

例句:

L&Y company has built its brand on celebrity endorsements.

L&Y公司靠名人代言打造品牌。

Brand ambassador 品牌代言人;品牌大使

例句一:

CKT company has engaged one of the most famous movie stars, Hedwig, as their brand ambassador.

CKT 公司聘請了最著名的電影明星之一Hedwig作為其品牌大使。

例句二:

When done correctly, a brand ambassador campaign may help you develop a strong presence online and drive new traffic and sales.

如果做得好,品牌大使活動可以幫助您在網上建立強大的影響力並推動新的流量和銷售。

Influencer marketing 影響力行銷;網紅行銷

Influencer marketing是互聯網社交媒體時代的一種新型營銷方式。Influencer指的是具有影響力者,例如在社交平台上擁有大量fans的紅人。簡單來說,influencer marketing就是商家利用influencer的影響力,幫助來推銷自己的產品、服務或品牌。

根據eMarketer在2021年的調查顯示,Z世代普遍認為 YouTube 是一個流行的產品推銷平台,其次是 Instagram、Facebook 和 TikTok。此外,eMarketer的一項調查顯示,有接近90%的人會使用影響力行銷(Influencer Marketing)的方式,邀請在網路上具有影響力的人物試用產品,以得出宣傳的效果。

例句:

If you have some budget, you can consider influencer marketing to drive downloads.

如果你有一定的預算,你可以考慮透過影響者營銷來增加下載量。

Direct mail advertising 直郵廣告

Direct mail advertising 是指通過郵寄、贈送等形式,將促銷訊息郵寄到消費者手中。

例句:

Direct mail advertising is still an effective modern marketing tool for getting your company’s message into the hands of potential new customers.

直郵廣告仍然是一種有效的現代營銷工具,能有助你把公司的資訊傳遞給潛在的新客戶。