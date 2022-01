傾生意協商好重要！「殺價」、「僵局」英文點講？必掌握7個協商英語詞彙（附實用例句）

(Credit: https://www.thetenneygroup.com/)

在商業世界中,我們經常需要進行談判、協商(Negotiation)等工作。談判、協商的內容很多元,可能是與公司協商薪酬和獎金,又可能是與合作夥伴討論合約細節。經常需要用英語進行此類工作的你,又怎可不學習一些談判用得到的商用英文單字和句子,好讓自己能夠獲得最好的協商結果呢?

本周,筆者將介紹一些重要又常用的商業談判英文詞彙,例如「殺價」、「還價」、「僵局」等談判、協商階段的有用的英文句子範例,你準備好了嗎?

Useful Words / Phrases:

1.A deal breaker (n phr.) 阻礙成功交易的因素

相信大家也知道「break a deal」 的意思為「破壞交易協定」。那麼,「a deal breaker」 就是指「阻礙成功交易的關鍵因素」。

例句一:

If we cannot agree on point number five, this will be a deal breaker for us.

就著第五點,假如我們未能達成共識,將會成為我們達成交易的絆腳石。

例句二:

The fact that this app was only available on iOS devices is a deal breaker for our company.

這個應用程式僅支援 iOS 設備,因此成為了阻礙我們交易的因素。

2.To drive a hard bargain (v phr.) 殺價;討價還價

例句一:

We drove a hard bargain and managed to snap up this property at a very good price.

殺價後,我們終於成功以非常優惠的價格搶購了這物業。

例句二:

He is driving a hard bargain and has refused to compromise on any of the terms.

他正在努力討價還價,並且拒絕在任何條款上妥協。

3.Counteroffer (n.) 還價;還價盤

(Credit: https://www.changerecruitmentgroup.com/)

例句:

We regret that we have to decline your counteroffer.

很抱歉,我們不得不拒絕你方的還價。

例句:

It seems like your counteroffer does not come in line with (與……相符) the current rate.

你們的還盤似乎與當前匯率不太相符。

4.Bottom line 底線、原則(phr.)

例句一:

The bottom line is that we cannot raise both salaries and bonuses.

我們的底線是不能同時提高工資和獎金。

例句二:

The bottom line is that they need to have housing.

他們底線是需要提供住房。

例句三:

The bottom line is that they're providing better quality of service at a lower cost.

底線就是他們須以更低的成本提供更好的服務。

5.Highball(v.)有意提高估價;提出的要求遠高對方能夠同意的

(Credit: https://www.thomasnet.com/)

很多賣家在考慮對方也會還價的情況下,也會提出一個比自己理想目標更高的first offer,然後依據對方還價的情況,再考慮下一步走法,這就是highball的意思了。相反地,如果是買家的話,那就是lowball了.

例句:

Do you think they are highballing the listing price (標價/掛牌價)?

你覺得他們是否在抬高掛牌價?

6.Lowball (v./adj./n.)有意壓低估價;提出的要求遠低於對方可以接受的;估價偏低

例句一:

You can try to lowball the owner to get a good deal, but to be frank, that might not work.

你可以嘗試向賣家提出較低的價格,看看能否以理想的價格購入。不過坦白說,這可能行不通。

例句二:

They gave me a lowball job offer, but considering the bad economy, I guess I have no choice but to accept it.

這家公司提出的薪金很低,但考量到這不樂觀的經濟氣氛,我別無辦法之下也得接受了。

7.Deadlock (n.)僵局

協商過程中不一定一帆風順的。很多時候,雙方也會各持己見、爭持不下、誰也不讓步,因此,deadlock也是常態。在協商前,記得要先做好心理準備。

例句:

We reached deadlock quite early in the negotiation since they were not willing to (不願意)listen to our arguments. Plus, they did not make any counter-proposals(反提案).

我們在談判初期就陷入僵局了,因為他們不願意聽取我們的論點,亦沒有提出任何反提案。