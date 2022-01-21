傾生意協商好重要！「殺價」、「僵局」英文點講？必掌握7個協商英語詞彙（附實用例句）

(Credit: https://www.thetenneygroup.com/)

在商業世界中，我們經常需要進行談判、協商(Negotiation)等工作。談判、協商的內容很多元，可能是與公司協商薪酬和獎金，又可能是與合作夥伴討論合約細節。經常需要用英語進行此類工作的你，又怎可不學習一些談判用得到的商用英文單字和句子，好讓自己能夠獲得最好的協商結果呢？

本周，筆者將介紹一些重要又常用的商業談判英文詞彙，例如「殺價」、「還價」、「僵局」等談判、協商階段的有用的英文句子範例，你準備好了嗎？

Useful Words / Phrases:

1.A deal breaker (n phr.) 阻礙成功交易的因素

相信大家也知道「break a deal」 的意思為「破壞交易協定」。那麼，「a deal breaker」 就是指「阻礙成功交易的關鍵因素」。

例句一：

If we cannot agree on point number five, this will be a deal breaker for us.

就著第五點，假如我們未能達成共識，將會成為我們達成交易的絆腳石。

例句二：

The fact that this app was only available on iOS devices is a deal breaker for our company.

這個應用程式僅支援 iOS 設備，因此成為了阻礙我們交易的因素。

2.To drive a hard bargain (v phr.) 殺價；討價還價

例句一：

We drove a hard bargain and managed to snap up this property at a very good price.

殺價後，我們終於成功以非常優惠的價格搶購了這物業。

例句二：

He is driving a hard bargain and has refused to compromise on any of the terms.

他正在努力討價還價，並且拒絕在任何條款上妥協。

3.Counteroffer (n.) 還價；還價盤

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例句：

We regret that we have to decline your counteroffer.

很抱歉，我們不得不拒絕你方的還價。

例句：

It seems like your counteroffer does not come in line with (與……相符) the current rate.

你們的還盤似乎與當前匯率不太相符。

4.Bottom line 底線、原則（phr.）

例句一:

The bottom line is that we cannot raise both salaries and bonuses.

我們的底線是不能同時提高工資和獎金。

例句二：

The bottom line is that they need to have housing.

他們底線是需要提供住房。

例句三：

The bottom line is that they're providing better quality of service at a lower cost.

底線就是他們須以更低的成本提供更好的服務。

5.Highball（v.）有意提高估價；提出的要求遠高對方能夠同意的

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很多賣家在考慮對方也會還價的情況下，也會提出一個比自己理想目標更高的first offer，然後依據對方還價的情況，再考慮下一步走法，這就是highball的意思了。相反地，如果是買家的話，那就是lowball了.

例句：

Do you think they are highballing the listing price （標價/掛牌價）?

你覺得他們是否在抬高掛牌價？

6.Lowball （v./adj./n.）有意壓低估價；提出的要求遠低於對方可以接受的；估價偏低

例句一：

You can try to lowball the owner to get a good deal, but to be frank, that might not work.

你可以嘗試向賣家提出較低的價格，看看能否以理想的價格購入。不過坦白說，這可能行不通。

例句二：

They gave me a lowball job offer, but considering the bad economy, I guess I have no choice but to accept it.

這家公司提出的薪金很低，但考量到這不樂觀的經濟氣氛，我別無辦法之下也得接受了。

7.Deadlock （n.）僵局

協商過程中不一定一帆風順的。很多時候，雙方也會各持己見、爭持不下、誰也不讓步，因此，deadlock也是常態。在協商前，記得要先做好心理準備。

例句：

We reached deadlock quite early in the negotiation since they were not willing to （不願意）listen to our arguments. Plus, they did not make any counter-proposals（反提案）.

我們在談判初期就陷入僵局了，因為他們不願意聽取我們的論點，亦沒有提出任何反提案。