8個Covid世代流行詞語：Zoom fatigue 、Coronasomnia、Doomsrolling是甚麼意思？

(Credit: https://zenithperformancesolutions.com)

疫情自爆發以來,至今已兩年了,不知道大家有沒有發現這段期間出現了不少coinage(新造的詞語)和熱門詞?

在這兩年間,許多詞彙學家(Lexicologists)也在致力研究疫情在語言學上帶來的影響和變化。英國伯明罕大學的社會語言學家(Sociolinguist)Robert Lawson亦在《The Conversation》的文章指出,我們在疫情爆發這段期間看到語言變化的速度是前所未有的快。他把此現象歸因於多種因素,包括病毒傳播的速度以及其在社交媒體中的主導地位等。牛津英語詞典(Oxford English Dictionary)的高級編輯Fiona McPherson亦說道,「Covid-19」一詞在短短的兩個月内在媒體出現的頻率已經急遽飆升。由此可見,在這科技發達的時代,創造和分享新詞變得比以前更容易了。

那麼,除了人人皆知的「Covid-19」以及筆者數個月前介紹的新造詞外,你認識「zoom fatigue」和「doomsrolling」這些熱門詞嗎? 本周,讓我們重溫一下8個在疫情期間「誕生」的疫情流行語以及一些近期的熱門詞語吧!

1. Doomscrolling「負面刷屏」; 「末日刷新」;不斷滾動瀏覽無數的壞消息

(doom + scroll結合的新詞)

意思:你有沒有試過在疫情期間沉迷於在社交平台上一直看負面新聞?「Doomscrolling」一詞就是用來形容這種 「負面刷屏」 的行為。當中,doom就是指「厄運、世界末日」,scroll意思是「劃手機、刷屏」的動作。

例句一:

Stop doomscrolling! If you read too much bad news, you will get depressed easily.

不要再不斷看有關疫情的負面消息了!如果你看太多負面新聞的話,會很容易抑鬱的。

例句二:

You look so tired today. Did you stay up late last night doomscrolling endless feeds of pandemic news?

你今天看起來精神不太好啊!是否昨晚熬夜不斷看有關疫情的負面消息?

2. Zoom fatigue 「Zoom到攰」;視頻會議疲勞

(Credit: https://insights.dice.com/)

意思:「Zoom fatigue」的意思就是「Zoom到疲憊」,用來描述日復日進行視像會議後感到疲倦的狀態。當中,fatigue就是指「疲倦、疲勞」。

(其他類似詞語:virtual fatigue、Zoom exhaustion)

例句:

You can consider taking a day off from work if you are suffering from zoom fatigue recently because of continuous conferencing.

如果你最近因連續開視訊會議而感到會議疲勞的話,你可以考慮請一天假休息。

3. Furlough 停薪留職;強制休假;無薪假

(Credit: https://www.ampios.com)

意思:「Furlough」指「強制休假」。例如,由於疫情,很多企業無法開工,所以強制員工休假,這些員工便因此成為furloughed employees了。被強制休假的員工仍然是公司的員工,只是他們暫時不需要上班而已。

例句一:

We are worried about being furloughed, but it looks inevitable.

我們很擔心被強制休假,但這看起來是無可避免的事情。

例句二:

Our company has decided to furlough workers since the business isn’t operating.

由於公司暫時被停業了,因此公司決定強制員工休假。

4. Coronasomnia / Covid-somnia 新冠失眠

意思:這個詞語就是由 coronavirus或covid加上 insomnia「失眠」所組成的,代表「新冠失眠」。國際睡眠基金會指出,自從疫情的出現,失眠的人數增長了超過35%,主要是因為長期處於防疫狀態而改變了生活習慣,導致出現焦慮暴躁的等問題。

例句:

Workers who suffer from coronasomnia should establish a healthy daily routine.

患有新冠失眠的員工應該建立健康的生活習慣。

5. Self-isolation 自主隔離;居家隔離

例句:

Workers who are a close contact of someone who has tested positive for COVID-19 coronasomnia for 14 days.

與確診者有密切接觸的員工應自我隔離 14 天。

6. Shelter-in-place 居家避疫;就地避難

意思:Shelter-in-place 通常是為了因應暫時性的重大天災人禍而限制該地區民眾不不得外出,以保持安全。

例句:

The country is ordered to shelter in place due to the current pandemic.

由於傳染病肆虐,該國下令居民就地避難。

7. Panic buying 搶購

意思:Panic 的意思是「恐慌的」,panic buying 表示因恐慌而搶購物品。

例句:

Panic buying may give instant benefits to supermarkets or retailers but they must aware of the short-term & long-term consequences.

恐慌性購買可能會給超市或零售商帶來立竿見影的好處,但他們必須意識到短期和長期的後果。

8. Maskne 「口罩痘」

(Mask 口罩+ acne青春痘結合的新詞)

意思:因長時間戴口罩而引發的「口罩痘」。

例句:

Wearing a mask at work all day is not a big problem to me, but getting maskne is what really bothers me.

整天戴口罩對我來說不是什麼大問題,但口罩痘才是真正困擾我的。

這些在疫情期間衍生出的流行語,你都學會了嗎?最後,大家要時刻注意做好個人防護,保持安全社交距離啊!