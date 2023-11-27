冰島火山爆發無礙產品交付！生物科技護膚品牌儲備充足應對危機！BIOEFFECT首席執行官：全球覓人才 + 放權團隊運作

最近冰島突然發生火山爆發，對當地人生活及企業的營運皆帶來挑戰，這個時候，最考當地人民、企業營運者的危機意識及應變能力。如來自當地的生物科技護膚品BIOEFFECT，早於溫室外存儲大量種子副本，才能維持產品的正常交付。

生物科技護膚品BIOEFFECT首席執行官Liv Bergþórsdóttir表示，生物科技護膚品較具抗經濟起伏的能力。（黃建輝攝）

生物科技護膚品BIOEFFECT首席執行官Liv Bergþórsdóttir一向勇於改變，早期的工作及創業也離不開通訊科技，與5G打交道，如今又加入零售業與護膚品為伍。

她早前接受訪問時表示，將公司賣出後的兩年，突然想做一些從未接觸過的新鮮事。「ORF Genetics（BIOEFFECT自2023年分拆成獨立公司）是生物科技公司，不是單純的化粧護膚品企業，又可嘗試將產品推向全球，頗有吸引力。」

近期火山爆發 無礙產品交付

面對火山爆發的天然災害，她以「科技人」的邏輯思維，應對零售消費品牌消費者的需要。她指火山活動在冰島並不罕見，但理解媒體甚為關心。「然而，這一特殊事件對該地區居民生活有極大影響，他們的安全是我們的首要任務，雖然我們的溫室很有價值，若有需要，它可以輕易搬遷。」

Liv續指，為了做好最佳的預防，目前溫室建築內已沒有進行任何活動。「不過，我們總部內有足夠儲備，並做好充分準備，需要時在安全地點重新建立新溫室。我們正在採取一切預防措施，保護我們的團隊。」如果發生火山爆發，我們將立即透過社群媒體、電子報和我們的網站通知客戶。

生科成美粧新趨勢 抗經濟起伏

以往美粧護膚品與科技，形象上看似毫不相干，雖然美粧護膚品的基礎都離不開化學、物理原理，但在零售層面鮮有提及，極其量以醫美角度出發。但近年生物科技漸受重視，甚至開始成為美粧護膚品賣點。「疫情令更多人注意、主動去了解科學、醫藥、生物科技知識，以及它們對自己帶來甚麼好處。」

Liv相信，生物科技護膚品未來將成為美粧界的趨勢，甚至能做到較一般產品有更大「抗經濟起伏」能力。BIOEFFECT現有逾20多種產品，未來將持續擴大產品線或增推與護髮相關的產品。「雖然品牌已經走出冰島，成為國際品牌，但相比其他同行，我們的規模仍然很細，所以甚有發展潛力。」

BIOEFFECT現時有逾20多種產品，未來將持續擴大產品線，或增推與護髮相關的產品。（黃建輝攝）

有技術、產品及市場機遇，但疫後企業面對的挑戰之一是人才不足。Liv坦言冰島人口只有幾十萬，人才向來不足。如今要多謝科技，令該公司的人才庫更容易拓展至全球。「科技的發展令大家可以在家工作，我們可以招聘更國際化的人才，反而令我們更易覓得人才。」

現時該企在英、美也有辦事處，在內地有合作夥伴。全球時區24／7地運作，就最考管理者的人力資源及時間管理能力。

Liv坦言很依靠各地團隊的獨立運作，每星期與各團隊開會溝通，她會遷就當地的時差，同時多以電郵而非即時通訊軟件溝通。「只要能尊重同事的文化及意見，放權讓團隊運作，管理其實並非如想像般困難。」

在有需要時，她也會前往各地，與同事面對面溝通，了解各地銷售點的運作，以及當地消費者的需要。始終面對面實地了解效果，是虛擬會面不能取代的。

大中華人多 高端護膚品有需求

疫情期間，品牌仍然繼續拓展業務，除了雄霸冰島當地的高端護膚品市場外，現時按照出廠價計算，約75%的收入來自冰島以外的市場，當中有約20%以上，來自大中華地區，如果按照市場價計算，大中華地區的份額會更大。「大中華地區人口多，不少消費者也明白護膚的重要性，對高端護膚品有一定需求。」

據Market Research最近發布的資料顯示，去年生物科技美粧市場的估值為48億美元（約374億港元），預計到2031年可達80億美元（約624億港元），2023至2031年的複合增長為5.9%。