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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

15/09/2022

末代蘇聯總統戈爾巴喬夫病逝！下台後原來他接拍過Pizza Hut和LV廣告？

#數碼營銷 #LV #戈爾巴喬夫 #末代蘇聯總統 #廣告 #Pizza Hut
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　末代蘇聯總統戈爾巴喬夫早前病逝，終年九十一歲。世人對他的功過毀譽參半。西方國家讚揚他是偉大的領導者，不但促成柏林圍牆倒下，讓歐洲回復民主自由，更令蘇聯與西方冷戰結束，1990年戈爾巴喬夫獲頒諾貝爾和平獎。

 

　　然而國民則不滿他令蘇聯解體，削弱國力，並指責他在任內推動經濟改革，引發通脹加劇，民不聊生。

 

　　戈爾巴喬夫下台後，為了生計，除了出書和演講，更接拍廣告、電影、紀錄片及主持電視節目。其中一齣廣告是為Pizza Hut作代言，片中他與孫女步入紅場的Pizza Hut餐廳，店內的食客為他的功過爭論不休，最後大家都贊同戈爾巴喬夫為他們帶來不少東西，如Pizza Hut等，並向他致敬。

 

（影片截圖）

 

　　由於戈爾巴喬夫是前國家領導人，他堅持在廣告中不吃pizza。據聞他拍攝廣告的酬勞是十六萬美元，目的是為了資助戈爾巴喬夫基金會。

 

　　此外，戈爾巴喬夫也曾接拍 Louis Vuitton 平面廣告，廣告中，他在車上凝望窗外的柏林圍牆，廣告被俄羅斯媒體批評是揭蘇聯歷史的傷痕。

 

Pizza Hut廣告：

 

Louis Vuitton 平面廣告：

 

（圖片由作者提供）

 

 

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