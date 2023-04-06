張國榮逝世二十周年│重溫張國榮百事可樂廣告！哥哥魅力沒法擋，誰，能，代，替，你地位！

4月1日是張國榮逝世二十周年的日子，大批「哥迷」到文華東方酒店悼念，酒店門外出現一片長長的花海，場面震撼。來自五湖四海的粉絲，不單是上了年紀的人，還有不少年青人，哥哥魅力沒法擋，生前如是，死後也一樣，「哥迷」對張國榮的愛沒有因為時間過去而減退。

除了是獲獎無數的樂壇天王巨星，哥哥在影壇同樣取得輝煌成就，1991年他憑着《阿飛正傳》獲得香港電影金像獎最佳男主角，而1994年則憑《霸王別姬》獲日本影評人協會大奬最佳外語片男主角，2010年更被CNN選為「史上最偉大的二十五位亞洲演員」之一，他的威水史數幾天也數不完。

(圖片來源：YouTube@VCRCommercial 廣告頻道)

哥哥曾為多個品牌作廣告代言人，如大家樂、百事可樂、Konica菲林等。此外，還有韓國TO YOU朱古力，據聞TO YOU 因此而銷量激增300%，並成為韓國銷量第一的朱古力品牌，可見哥哥在韓國的影響力有多大。

（圖片來源：YouTube@VCRCommercial 廣告頻道）

張國榮是一致公認的絕色美男子，俊朗中帶點叛逆不羈的味道，當年迷倒萬千少女，「哥迷」如今可能已變成大媽，但哥哥在她們心中的地位是無可取代。為你鍾情，永遠寵愛張國榮。

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