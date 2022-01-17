從「投閒置散」到「留名千古」？貴為高層身邊「紅人」，為何會落得黯然離開的下場？

（欲知前事，請看職場別亂耍小聰明！知人善用可成就自己，玩弄心計終玩弄自己）

公司發展的新項目，其實難度不高，亦毋須太大投入，只要負責的人認認真真，堅持兩三個月便不難成功。

老總信任玩家，相信他做得到，又建議他可交給我做。但玩家不想我建功立業，所以遲遲不開展工作。老總選擇不多，雖說公司有十數個副總和助總級，但他們不是花拳繡腿，便是天花亂墜之徒；不是有勇無謀，便是有謀無略之輩。

玩家的想法是，縱使他按兵不動，仍能操控大局，他冷不提防還有一個被投閒置散的馬騮。他對馬騮沒防備之心，皆因馬騮留英十年，在公司毫無人脈關係，加上馬騮木訥寡言，人緣不佳，玩家根本不把他放在眼內。

在這公司工作，生存之道是不需要做出大成績，亦不怕做錯事，只要放膽吹噓，面皮夠厚便可。無風無浪到公卿。若像馬騮做出一點小成績，已經可以上載春秋、留名千古了。

一下子，馬騮儼然紅人。聽坐在我隔鄰的了哥說，老總在老總級會議上力讚馬騮，令原先吃到嘴邊肥肉的玩家十分沒趣，還要陪著笑，怕給人見到他吃不到葡萄的酸溜溜樣子。

「潘。」馬騮一臉得意的走來。「怎麼了，喝咖啡還是奶茶？」我問他。他打了一個眼色，示意我跟他走，我們走上公司附設的飯堂，他沒有問我便點了兩杯港式奶茶。

看來他有要事相告，我不說話，等他。「老總派我去福州，開展業務。」他興奮的說。

「恭喜你！」我由衷的說。這對他實在太重要了，鬱結十年，現在有機會大展拳腳，給其他人見識見識。

「我推薦了你，老總同意調你來跟我，這次要在那裏逗留一個月。」「好啊！」我也很興奮，既因受人欣賞，又可鍛練自己。

正當我們憧憬將來如何輝煌之際，玩家在背後拖著馬騮後腿，最終令馬騮黯然離開。