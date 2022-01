美儲局1月議息會之後,不少人都驚覺美儲局要快加息了。但如果是昨日聽完美儲局的會後報告才驚覺的話,投資者的荷包已輕了多少呢?



2021年11月19日,筆者有文:《美債息後向》(圖一),文中提出:





美國的通脹再不能言暫時性了。



牛肉,今年漲了20%;



汽油價,今年漲了五成。



美國最大的肉商Tyson,將要加價,亞馬遜早已加了價,這些物價加了之後,是難回跌下來。



美國工人月均收入4500美元未扣稅,醫保等,供樓/租金升了,平均月費1700美元,美工人平均年薪增幅為4.4%,但物價是以10%以上上升時,民生必苦,民怨生,拜登不作些樣去遏通脹是不成,而遏通脹最好的樣是:加息。



所以,美國今後加息之途會加快,就算不加快,市場也當你一定會加快,因此2021年11月18日之後,還會有哪些投資者賭會減息,美儲局會鴿?



當市場於2021年11月18日統一認為美儲局會鷹時,這就是市場之轉捩點,因為大家齊心看息是:進、進、進。十年債息一進至2%以上時,美股大件事了。



2021年11月中之後,美股已舉步維艱,但不少人仍認為美股在2022年仍會受美儲局不加息的庇蔭,不會跌,不過現實是殘酷的。



最殘酷的是,美儲局主席鮑威爾昨日突然覺今是而昨非,講了句:I think there is quite a bit of room to raise interest rates without threatening the labor market。大意是:可以有排加息都不會拖垮勞工市場。



結果是美股大跌(圖二),但跌夠了嗎?看歷史。





2018年11月,鮑威爾曾說過:Fed policy needs to 「go past neutral,」and 「we're a long way from neutral at this point」。大意是:美儲息應回歸高於中性(即要與通脹相匹配),而今時(指2018年)美儲息距中性很遠,即暗示息可加有排。結果:美股跌近兩個月(圖三),歷史會否重演?有以下考慮:





(1)鮑威爾會不會蠢到不吸收2018年11月的教訓?相信不會蠢到不會,如會,就全球該煨。



(2)不過鮑威爾今時不能不處理今時逾40年來的7%高通脹,這是2018年11月時沒有的壓力,所以今時鮑威爾是不能不舉起大棒去打通脹,但他亦深知,棒太大,打太狠時,美股是可以跌近18%者,這是2018年的實事,由2800跌至2300,跌了500點,是跌了17.9%。如今時又跌17.9%,標普500是可以回見3600左右,若是,標普500預期2022的PE約是20倍(圖四)。





股市,是美國內部經濟的一個重要環節,如股市大跌,會耗滅了美國中產階級的財富,這個財富收縮,對美國經濟、GDP、民心和對為政者最重要的,選民的選票與金主有莫大關係,故無論是美儲局或白宮,都不敢「得罪」股市。所以,鮑威爾今次的加息,無論有多急、多慢,都要留一手,去保障股市不會出現自由下墜。



不少投資者認為加息股市必跌。的確,是會跌,但會跌多少是要取決於:



(1)市場有無準備;



(2)股民有無水;



(3)市場有無蓄水池。



一個簡單事件可說明,之前美國也加過息,但港息不用加,要加,亦不會多,這是2010年後的事,因為北水將港銀行同業結餘浸到滿滿,故美息加,港息不加,但如美息大加,港息也要加,但幅度就少點。



但在1990年代就不同了,美息一加,港息立加;1994年就如是,因為那時北水未曾水浸港銀行業。



不少人之前以為,美儲局一定會先不買債,先收水,才加息,但今時美儲局告知天下,是先加息之後才看怎收水,為甚麼今時美儲局是先整息,不整水?目的是要保美股。



今時美息低,就算急急加四次、八次,也只是加一厘、兩厘,仍是低於疫前的息率水平。可向市場交代了我遏通脹呀!



又要怎保美股?

(1)自2021年3月起,美儲局已築起了個RRP的資金池(3月RRP有3000多億美元,今時有17000多億美元),這是市場將閒資寄泊於美儲局,一旦美股或信用市場要錢,是可以將這些閒資調出來。



(2)美儲局不急於收水,就保障了市場有水,今時美儲局資產額到3月時,會有約8.9萬億

,美儲局不會如以前般,定出要向市場每月收回多少水,而是待債券或票據到期,收回本金就是收水,有兩個情況:



(a)市場要水,美儲局可以將到期的資金再投放於市場,你不能叫這是QE,因為是一債換一債;



(b)如市場不缺水,美儲局就等這些債券/票據到期就收回本金,但幾時到期?如美儲局揸了批三年、五年、十年,以至三十年期債券,即是可以在三年、五年、十年,以至三十年後才收水啦!有美儲局這個保水措施,美市場是不會大缺水的。



儲局是隻插了鷹毛的大鴿



說了一大堆,講甚麼?兩句:



美儲局整息不整水,只是隻插了鷹毛的大鴿。

善心者捐款逾十萬

昨文防疫,善心者的捐款是105,000元不是10,500元。另築福農場口罩義工隊也於昨晚向Health in Action提供了1,000個可洗水50次可防飛沫口罩予葵涌清潔工。

