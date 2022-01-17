市場先生在blog內總結了自己2021年投資回報，全年約賺12%，本來差點負回報，坦言翻身全靠電力股。內地電力股於2021年下半年的升幅相當勁人，市場先生與小弟zoom時亦分享了他的分析，相當深入。

先看看內地電力股於2021年下半年的爆升情況，這些數字只是半年間的變化，實在嚇一跳。

中國電力(2380)，約由$1.6升至$5.6，+350%。

華能國際(0902)，約由$3升至$5.7，+190%。

華潤電力控股(0836)，約由$10.2升至$28.7，+280%。

升幅主要來自兩大原因，一是政策變化令市場對內地電力股作出重估，二是國家推動綠電的效果。這兩點不難聽到，但聽完市場先生扎實的深入分析，才明白這個爆升現象是多麼的肯定，能於爆升初期便買入，確實是高手。

(CNS)

以前有幾衰？

內地電力股一向不被看好，我自己也沒有興趣。始終，香港的電力行業有利潤管制，保證了電力公司的盈利。但內地電力市場則不同，電費被鎖死，不可以加價，而如煤價等成本卻不斷上升。內地有句述語，「計劃電、市場煤」，一盤生意，不能控制成本，或把成本轉嫁予消費者，不好做。

疫情引來轉機

一切由疫情開始，影響著煤的供應，運輸問題、通脹問題、工人停工問題、中澳爭端，加上這些年的供給側改革關閉了不少煤礦公司，令內地出現短期煤供應短缺，從而使煤價大升。按此推論，該令內地電力公司更難做，甚至出現蝕本供電的情況。不少索性把發電廠關掉，以免蝕本。

及後，大家從新聞都看見內地出現電荒，多個地區發出限電令，逼使中央出手對內地電力市場作出調整。情況就如一個鐘擺，當擺到極端差的一方，擺回來的時候到了。

由於需要處理全國供電問題，中央唯有讓內地電力公司賺錢，把電費上限解放，而煤價亦加設一個價格範圍，正是這個動作，改變了內地電力股的整個商業模式，令賺錢能力提升不少。

重估的威力

正因這個商業模式的改變，引發了市場對整個行業作出了重估，紛紛提高了它們的估值。而重估效益的特點是「以前愈衰，重估後就愈升」，內地電力股由過去一盤「無肉食」的生意，變成一盤「過得去」的生意，這個估值變化，正造成過去半年大升的主因。

綠電效應

市場重新估值算是一個短期因素，還有一個長遠因素令內地電力股大升，就是綠電。由於國家積極推動綠色能源，所有內地電力公司都開始向這方面發展。今時今日，風電、太陽能等設備投資成本比以前都大大下降，即使在沒有國家補貼的情況下亦能賺錢。

發展綠電時，原來火電公司有相當優勢。首先，電網上的電力供求很難平衡，而風電、太陽能等綠電供電量不可能穩定，而電網上發展儲電的成本很高。因此，綠電配合火電作為供電量的補足，其實比起純綠電公司更加有利。

還有，全國大方向是綠電，所以火電公司的火電機組並不會再發展，這些火電機組本身每年折舊成本很高，而撥出來的現金流並不用留待他日更換機組所需。因此，火電公司發展綠電時，變相每年多了一筆現金流。

高手過招，只要說兩句，便知有沒有。市場先生隨便閒談分享這些研究，亦真金白銀投進去，更獲利甚豐，實在是一等一高手。若能早半年與他zoom一次，可能更早留意這塊寶。

相關影片：https://youtu.be/287V3j4AlRA