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17/01/2022

內電股因何爆升

#電力股 #綠色能源 #電網 #成本 #電價
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    本欄逢周一更新

    財識兼收

　　市場先生在blog內總結了自己2021年投資回報，全年約賺12%，本來差點負回報，坦言翻身全靠電力股。內地電力股於2021年下半年的升幅相當勁人，市場先生與小弟zoom時亦分享了他的分析，相當深入。

　

　　先看看內地電力股於2021年下半年的爆升情況，這些數字只是半年間的變化，實在嚇一跳。

　

　　中國電力(2380)，約由$1.6升至$5.6，+350%。

　

　　華能國際(0902)，約由$3升至$5.7，+190%。

　

　　華潤電力控股(0836)，約由$10.2升至$28.7，+280%。

　

　　升幅主要來自兩大原因，一是政策變化令市場對內地電力股作出重估，二是國家推動綠電的效果。這兩點不難聽到，但聽完市場先生扎實的深入分析，才明白這個爆升現象是多麼的肯定，能於爆升初期便買入，確實是高手。

　

(CNS)

　

以前有幾衰？

　

　　內地電力股一向不被看好，我自己也沒有興趣。始終，香港的電力行業有利潤管制，保證了電力公司的盈利。但內地電力市場則不同，電費被鎖死，不可以加價，而如煤價等成本卻不斷上升。內地有句述語，「計劃電、市場煤」，一盤生意，不能控制成本，或把成本轉嫁予消費者，不好做。

　

疫情引來轉機

　

　　一切由疫情開始，影響著煤的供應，運輸問題、通脹問題、工人停工問題、中澳爭端，加上這些年的供給側改革關閉了不少煤礦公司，令內地出現短期煤供應短缺，從而使煤價大升。按此推論，該令內地電力公司更難做，甚至出現蝕本供電的情況。不少索性把發電廠關掉，以免蝕本。

　

　　及後，大家從新聞都看見內地出現電荒，多個地區發出限電令，逼使中央出手對內地電力市場作出調整。情況就如一個鐘擺，當擺到極端差的一方，擺回來的時候到了。

　

　　由於需要處理全國供電問題，中央唯有讓內地電力公司賺錢，把電費上限解放，而煤價亦加設一個價格範圍，正是這個動作，改變了內地電力股的整個商業模式，令賺錢能力提升不少。

　

重估的威力

　

　　正因這個商業模式的改變，引發了市場對整個行業作出了重估，紛紛提高了它們的估值。而重估效益的特點是「以前愈衰，重估後就愈升」，內地電力股由過去一盤「無肉食」的生意，變成一盤「過得去」的生意，這個估值變化，正造成過去半年大升的主因。

　

綠電效應

　

　　市場重新估值算是一個短期因素，還有一個長遠因素令內地電力股大升，就是綠電。由於國家積極推動綠色能源，所有內地電力公司都開始向這方面發展。今時今日，風電、太陽能等設備投資成本比以前都大大下降，即使在沒有國家補貼的情況下亦能賺錢。

　

　　發展綠電時，原來火電公司有相當優勢。首先，電網上的電力供求很難平衡，而風電、太陽能等綠電供電量不可能穩定，而電網上發展儲電的成本很高。因此，綠電配合火電作為供電量的補足，其實比起純綠電公司更加有利。

　

　　還有，全國大方向是綠電，所以火電公司的火電機組並不會再發展，這些火電機組本身每年折舊成本很高，而撥出來的現金流並不用留待他日更換機組所需。因此，火電公司發展綠電時，變相每年多了一筆現金流。

　

　　高手過招，只要說兩句，便知有沒有。市場先生隨便閒談分享這些研究，亦真金白銀投進去，更獲利甚豐，實在是一等一高手。若能早半年與他zoom一次，可能更早留意這塊寶。

　

　　相關影片：https://youtu.be/287V3j4AlRA

 

 

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