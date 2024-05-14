近期，有兩個話題，全城熱烈討論，一為「何伯與何太」，另一為《九龍城寨・圍城》票房及影響力可以去到幾遠。

兩個話題，第一個純八卦，若你尊重人權與自由，咁就唔該八完之後轉身行開，留番畀何伯與新何太自己搞。到底，成年人有戀愛及處理個人財富自由，就算明知可能遇上騙子而甘吃苦果，也干卿底事？何況，還有法律制裁。

「何伯與新何太」話題全城熱爆，但只屬八卦料，好快一哄而散。



成件事至今無證無據有行騙元素，當事人又自願，老友，你想唔想三九唔識七者介入你的戀情與理財？

還是講第二個主題有意義。今次，香港擺明出現咗一隻「大肥鹿」，問題在政府、旅遊界及商界，有無人具視野、有創意、富動力去食住《九龍城寨》呢套轟動電影，作一個大型開創。

《九龍城寨》深具代表性，可透視香港歷史性轉變。

前天晚上，與前高官、製作人及傳媒人等傾到點樣可以將《九龍城寨》變為一個推廣香港旅遊的重點項目。

傾傾吓，傾出一個口號——The Future is in the Past！唔使解釋，大家也應可意會到。

其實，從來時裝皆如此，所謂前衛，其實不少意念來自上代舊嘢，只不過復古當創作！

「過去就是未來」，時裝世界不停上演。

呢方面，牛仔褲王國Levi’s最成功，也最多經典例子，因歷史夠長，足足171年（1853年創立）。雖云牛仔褲萬變不離其宗，但款式也微調了N加N次。

Levi’s有自己的博物館，一如可口可樂，收藏了無數的古董，當中，最為人津津樂道的，是2001年有拾荒專家在美國內華達州垃圾堆中檢到1880年製的Levi’s。

「爛身爛勢」的爛衫，由Levi’s成功將舊嘢變「金」。

設計師立即靈機一觸，以此作構思，推出當年不少香港人形容是「爛身爛勢」的最潮牛仔衫褲，標榜色落、磨損、油漬、縫補⋯⋯

意想不到是，竟掀起全球「爛衫爛褲」狂熱，至今，仍有不少潮人穿着爛牛仔褲而以為自己走在潮流尖端。

甚麼是古董？甚麼是out爆？甚麼是潮著？甚麼是有型？一切一切，皆看天時地利與當代人的心態。中國人一句「古老當時興」已包含晒。

今日小弟正想帶出，香港的九龍城寨概念，絕對可將腐朽化神奇。因為，九龍城寨乃一個獨一無二的奇特時代產物，若包裝得宜，絕對可變成香港獨家「神秘歷史樂園」。

由零開始「創造」一個九龍城寨，並不困難。

今次《九龍城寨》電影，其實已將這意念推到高峰，一個本來因歷史陰差陽錯而誕生的三不管地帶，充滿黃賭毒，混亂中帶和諧，衝突中見義氣，瓣瓣無牌，但瓣瓣運作正常有序。

香港50歲以下的市民，絕少經歷過九龍城寨年代，故此，也會充滿好奇。只要有高手將這個故事化為小說級，再將昔日場景重現，讓遊客有第一身體會，肯定掂過碌蔗！

西九文化區乃搭建「九龍城寨博物館」的理想選址

這個「九龍城寨神秘主題樂園」，勢必吸引億計全球旅客蜂擁而至，政府內外可有高人懂得「脫角」？