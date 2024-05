近期,有兩個話題,全城熱烈討論,一為「何伯與何太」,另一為《九龍城寨・圍城》票房及影響力可以去到幾遠。

兩個話題,第一個純八卦,若你尊重人權與自由,咁就唔該八完之後轉身行開,留番畀何伯與新何太自己搞。到底,成年人有戀愛及處理個人財富自由,就算明知可能遇上騙子而甘吃苦果,也干卿底事?何況,還有法律制裁。

「何伯與新何太」話題全城熱爆,但只屬八卦料,好快一哄而散。



成件事至今無證無據有行騙元素,當事人又自願,老友,你想唔想三九唔識七者介入你的戀情與理財?

還是講第二個主題有意義。今次,香港擺明出現咗一隻「大肥鹿」,問題在政府、旅遊界及商界,有無人具視野、有創意、富動力去食住《九龍城寨》呢套轟動電影,作一個大型開創。

《九龍城寨》深具代表性,可透視香港歷史性轉變。

前天晚上,與前高官、製作人及傳媒人等傾到點樣可以將《九龍城寨》變為一個推廣香港旅遊的重點項目。

傾傾吓,傾出一個口號——The Future is in the Past!唔使解釋,大家也應可意會到。

其實,從來時裝皆如此,所謂前衛,其實不少意念來自上代舊嘢,只不過復古當創作!

「過去就是未來」,時裝世界不停上演。

呢方面,牛仔褲王國Levi’s最成功,也最多經典例子,因歷史夠長,足足171年(1853年創立)。雖云牛仔褲萬變不離其宗,但款式也微調了N加N次。

Levi’s有自己的博物館,一如可口可樂,收藏了無數的古董,當中,最為人津津樂道的,是2001年有拾荒專家在美國內華達州垃圾堆中檢到1880年製的Levi’s。

「爛身爛勢」的爛衫,由Levi’s成功將舊嘢變「金」。

設計師立即靈機一觸,以此作構思,推出當年不少香港人形容是「爛身爛勢」的最潮牛仔衫褲,標榜色落、磨損、油漬、縫補⋯⋯

意想不到是,竟掀起全球「爛衫爛褲」狂熱,至今,仍有不少潮人穿着爛牛仔褲而以為自己走在潮流尖端。

甚麼是古董?甚麼是out爆?甚麼是潮著?甚麼是有型?一切一切,皆看天時地利與當代人的心態。中國人一句「古老當時興」已包含晒。

今日小弟正想帶出,香港的九龍城寨概念,絕對可將腐朽化神奇。因為,九龍城寨乃一個獨一無二的奇特時代產物,若包裝得宜,絕對可變成香港獨家「神秘歷史樂園」。

由零開始「創造」一個九龍城寨,並不困難。

今次《九龍城寨》電影,其實已將這意念推到高峰,一個本來因歷史陰差陽錯而誕生的三不管地帶,充滿黃賭毒,混亂中帶和諧,衝突中見義氣,瓣瓣無牌,但瓣瓣運作正常有序。

香港50歲以下的市民,絕少經歷過九龍城寨年代,故此,也會充滿好奇。只要有高手將這個故事化為小說級,再將昔日場景重現,讓遊客有第一身體會,肯定掂過碌蔗!

西九文化區乃搭建「九龍城寨博物館」的理想選址

這個「九龍城寨神秘主題樂園」,勢必吸引億計全球旅客蜂擁而至,政府內外可有高人懂得「脫角」?