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11/06/2024

您想健康、快樂、長壽？

#退休 #長壽 #快樂退休 #健康
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　本欄名叫《快樂退休》，意念來自我肥碌8年前出版的一本同名書，很快兩版賣光。（奇在出版社無再版，變成絕版！）

 

本欄欄名，來自此書。

 

　　然後，這個欄就誕生了。

 

　　《快樂退休》受歡迎，簡單，因為人人都想「快樂退休」，難道會希望「不快樂退休」咁變態？

 

退休，可以很快樂。

 

　　不過，想還想，就我看見身邊眾多真實情況，似乎是「不快樂退休」的居多。因不少退休者認為退休就是無所事事、躺平，隨著空閒日子漸多，陷入胡思亂想，擔心這擔心那（財政及健康），陷入情緒困擾，繼而「相由心生」，變怨男怨女，社交生活日漸減退⋯⋯

 

退休，也有人很不快樂。

 

　　整個人生就不停在向下廻旋(Spiral Down)，有需要嗎？無！想改變嗎？個個想，當然希望真正「快樂退休」。但這個，必須由自己積極去做，我只可以「開藥方」，而不能迫你變「快樂」的呀！

 

　　不講自己，講一位與我「快樂退休」哲學百分百相若的95歲高齡日本醫生Reizo。他退休前為心臟科專家，如今邁向100歲，仍然身壯力健精力充沛，每天節目多多，不停與喜歡的朋友享受遊玩飲食樂趣。

 

Reizo醫生乃快樂退休的專家

 

　　Reizo以個人醫學知識，定下八大長壽準則：

 

　　（一）每朝晨運。堅持早睡早起，清晨5點起牀，早餐後開始運動，主要是步行及拉筋；自己設計的一套動作，針對加強平衡力，有規律地每天堅持練習約一小時，直至輕微出汗。

 

每天晨運拉筋，乃維持健康之本。

 

　　（二）運動完後，淋個浴，打開手提電腦讀報章雜誌，天天關心世界正在發生的大小事，包括趣味花絮。一發覺值得分享的，立即clip下傳給散落全球及日本各省的好友，單單這份「娛樂」，每天已可開心兩三小時。

 

每天用電腦閱讀報章雜誌，也與全世界朋友保持聯繫。

 

　　（三）每天寫呀寫，寫乜？正是寫下當天自己的感受、對事物的觀察及見解，放上facebook，看看有多少共鳴。

 

　　（四）繼續享受嗜好。每個人的嗜好皆不同，Reizo喜歡畫畫，於是，每天執筆創作。（小弟喜歡賽馬、電影及美食，單單這三項，已每周有非常充實又開心的幾十小時！）

 

健康嗜好不要停，日日可做。

 

　　（五）開展新興趣。學習永不嫌遲，總之，凡遇新奇的事物，想學，就學。有樂趣的就繼續，否則，放棄也無妨，重要是天天接觸身邊新事物。

 

　　（六）午睡補眠。早上5點身體開始運作，到下午1點，剛好是半日，就讓「老機器」休息休息，習慣性補眠半小時，對健康及下半日活動能量，有莫大幫助。

 

午睡有助養生，天天來一次。

 

　　（七）飲食要豐盛。Reizo自己是心臟科專家，但對不少「主流營養學」不同意，認為各類營養皆有助長壽，包括快快樂樂的吃喝。故此，從不戒紅酒、紅肉及芝士等美酒美食。

 

美酒美食令人快樂健康，繼續吧！

 

　　（八）活得有意義。有個日本字「生きがい(ikigai)」，「いき(iki)」是指生命、生存，另一個字「がい(gai)」則是價值、意義，兩字組合，正是「活得有意義」。（這正是我經常提出，若你的存在能令人快樂，你自己一定快樂的「方程式」。）

 

天天令人快樂，天天自己就會快樂，人生大有意義。

 

　　我並不認識Reizo，但從佢的長壽原則，百分百看到我肥碌日常的自己。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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