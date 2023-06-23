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23/06/2023

平價品做出媲美大品牌的妝效？5款開架品牌Point Make Up推介，平替Hermès、Chanel、Dior！

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  • Michelle Yeung

    Michelle Yeung

    前女性網站Head Of Content，從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing，工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty！每周跟讀者分享美事。

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    逢周五更新

　　最近跟專業化妝師閒談時，獲得不少有用資訊，例如某超值泰國品牌的眉筆好用，某護膚品牌的粉底質地是意想不到的好，又或是某開價品牌的唇彩色感持久度極佳等等。的確，親民的開架品牌從來都有Hidden Gem。

 

　　近年大家都喜歡將平價良品歸納為平替產品，即是說用更平的價錢便可有貴價產品的效果。平替或許是流量密碼，我會這樣理解，每個人的消費能力不同，有人喜歡買貴價化妝品，亦有人喜歡在開架品牌中尋寶，以化妝品為例，平替產品或許能做到媲美某大品牌的妝效，但品牌價值是無法替代的，只要產品安全，用得開心就好。

 

Hermès唇油 vs 韓牌Amuse Dew Tint

 

 
 
 
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maysumbeauty（@maysumbeauty）分享的貼文

 

　　吾友專業化妝師May Sum平日教授私人化妝班時會讓學生嘗試不同類型化妝品，所以她會搜購市面不同品牌的化妝品，也會不時寫Review，最近見她大讚韓牌Amuse Dew Tint 長效水光純素唇釉（$185/ Sephora）顯色持久又滋潤，光澤感強。我問她這支Lip Tint 可說是哪一個產品的平替？她說是Hermès的「Hermesistible Infused Care Lip Oil 」，看來這款Lip Tint的確很高分數！

 

 
 
 
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AMUSE 어뮤즈（@amuse）分享的貼文

 

Chanel胭脂 vs Bourjois烘焙胭脂

 

 
 
 
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BOURJOIS Hong Kong（@bourjoishk）分享的貼文

 

　　十年前說起Chanel化妝品的平替，很多愛美之人都知是來自同一集團的Bourjois，但自2015年Coty與Chanel達成收購之後，Bourjois便成為屬於美國企業的法國品牌，姊妹品牌的聯想亦愈來愈淡。

 

　　與Chanel胭脂相似度極高的Little Round Pot烘焙胭脂是透過像餅乾烘培的方式製造，再經過高熱烘培成世界上第一款胭脂，圓拱型胭脂的靈感來自舞台劇演員圓圓的胭脂妝效，這款胭脂多年來烘培技術一直沒變，形狀也沒變。

 

　　曾離開再回來的Bourjois 似乎已再度撒出香港市場，大家除了在外國購買之外，也可以在amazon訂購。

 

Guerlain幻彩流星粉盒 vs Canmake透亮美肌蜜粉餅

 

 

　　Canmake Marshmallow Finish Powder ~Abloom~透亮美肌蜜粉餅 SPF19・PA＋＋（$138)  的五色粉餅，從外型和顏色選項而言，可說是Guerlain幻彩流星粉盒的平替，同樣是可修正不均勻膚色，不同顏色的粉末混合可塑造明亮膚色，亦可用單色來校正對應部位的膚色。

 

　　不過，若論視覺和感官享受兩款產品則有段距離，自1987年創製以來備受追捧的Guerlain幻彩流星粉盒是球狀蜜粉， 以專業的手藝打造而成的七彩珠粉，隱隱帶著粉啞、淡紅、亮藍色調的白色粉珠，配上了具修正膚色作用的彩珠 ─ 淡化紅印和掃除暗啞的黃色、煥發神采的粉紅和匯集光線的淡紫 ─ 為臉龐添上純美光暈，而且帶有紫羅蘭幽香。

 

Dior Addict vs Visee唇蜜

 

 
 
 
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Visée HK Official Instagram（@viseehk）分享的貼文

 

　　被評為Dior Addict Lip Maximizer 平替的Visee Essence Lip Plumper 精華豐唇蜜 （$75/Aeon） 是兼備唇彩、底霜及修護效果的多功能精華豐唇蜜， 配合「Spicy Plump 微辣豐盈成分」，清涼刺激感提升唇部的豐盈飽滿感，略帶粉紅的透亮色調，賦予雙唇自然柔潤血色感。

 

Lunsol眼影盒 vs Excel四色眼影

 

 
 
 
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excelmakehk（@excelmakehk）分享的貼文

 

　　向來大受好評的Excel四色眼影（$135/ @Cosme），很多用家都同意是Lunsol和SUQQU等日本專櫃美妝品牌眼影盒的平替，其眼影除了有容易搭配日常打扮的精緻配色外，有質感高級的細緻珠光，粉質細滑貼服，持久度不俗也是受歡迎的原因。

 

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