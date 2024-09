高盛大客戶關注就業數據的甚麼

這個文題有點長,但不長又不足以點明問題,為甚麼要關注高盛大客戶關注甚麼?因為高盛的大客戶就是市場的大金主,是他們決定資金的流向,不是高盛,故高盛大客戶的關注,就是我們的這些follow the leader的跟尾狗小戶所應聽從的。

一直以來,我輩小戶只會看大行的分析預期,對每個所謂的重要數據公布都是在數據公布之後,跟市場反應來行事,跟得快,可以尚咬到塊骨頭,肉和湯就沒有了,因為大戶一早部署好了,賭對了邊,他們便大賺而去,跟得慢的散戶,分分鐘是接火棒。

上周五(6日),筆者文提出在美國時間上周四(5日),有對沖大戶大手做盤,賭10年債息會在美就業數據公布後,由於就業數據亮麗,10年債息會猛烈飆上至4%(圖一),今時就業數據公布了,內項數據好壞參半,10年美息未見飆上4%,然則這個賭10年債息會猛飆上4%的對沖大戶是否做錯邊了?筆者不知。

筆者不知這個大戶做盤的條款,也不知這位大戶是賭上周五的就業數據,還是賭埋今周的美CPI和PCE,稍後的日央行加息,又還是賭埋經濟以外的政治突發,筆者只知道這位大戶持有大量美債盤,但很騰雞,騰雞到要用對沖來買保險。

閣下外出旅行會買旅遊保險,不一定是你估你坐的飛機會出事,而是:以防萬一。但去游泳也有萬一的概率會溺斃,但我們總不會為去游泳而買保險,因為我們很自信不會溺斃,同樣,平常日子,大戶不擔心,故不用作對沖,但今時就擔心了,要作對沖囉!

大戶會擔心關注甚麼?高盛的期貨交易手Lindsay Matcham總結了高盛大客戶Top clients(留意,是Top,不只是大),關注美就業數據的甚麼,共六項,用原文列出,免誤譯。

1. Why is there so much Focus on the number?

點解市場咁留心這次美就業數據?



2. What is Being Priced Across Assets Going into the number?

市場各類資產對這個數據已消化了多少?



3. What does Goldman expect tomorrow?

高盛點估這次的就業數據?



4. What is the Macro Landscope going into the number?

大圍環境跟這次的就業數據會怎互動?



5. What is Recessionary Data?

這次就業數據會有那些項反映有衰退?



6. How does the market react to inline/beat on a Miss?

市場對數據如預期,超預期和低於預期會有甚麼反應?

我輩散戶只會等數據公布,但Top大戶就不會坐等數據公布,而是搜集情報,知己知彼,好作部署,這是我輩散戶所應要學習的。筆者有些想跟各位分享下:

針對問題(1),每月都有就業數據公布,今次大戶關注的是Why so much Focus,問的是月餅每年有為何今時有不同。不問這個,即是之後5題都不用問,這些Top大戶認為今次的就業數據事關生死,故必要關心。

對任何一位投資者,識問問題才可以掌握發達之匙。

迄至上周四,5年期的通脹Swap約2.35%,而10年的就在2.05%左右,我等小戶唔知2.35%和2.05%代表乜,但Top大戶就知這是反映通脹受控,因此如就業數據好,就算是超預期,也不會帶來通脹重燃的恐懼,反有利美聯儲局實現軟著陸,而且鮑威爾在Jackson Hole已然放鴿,就等今次美就業數據超預期,也不會使鮑威爾變鷹。

按這個推斷邏輯看來,今次8月就業數據超預期的好,反而是Top大戶們所喜見的。

這或可簡括為,今時的Top大戶,是怕衰退多過怕通脹,因為息口市場的通脹Swap反映通脹已受控。

實際公布出來的就業數據又能否滿足到Top大戶的希望?哈,好似不,又好似得。

8月的非農新增職位增14.2萬個,略低於市場預期旳16.5萬個(圖二),6月的新增職位更由原公布的增17.9萬個下修訂為只增11.8萬個,7月新增就業職位亦由增11.4萬個,下修訂為只增8.9萬個(圖三),要留意,據耶倫這個美就業專家所言,美國新增職位在10萬個以下就有難(差)言,6月的新增職位在下修訂後只稍多於10萬個,而7月的新增職位經下修訂後,是增少於10萬個,叮噹,鮑威爾你cut唔cut。

數據出了,美聯儲局官員Williams有謂可減些息(圖四),又有Waller謂可以減多些,而前財長Summers則謂可減半厘(圖五)。

這個四分一厘與半厘之爭,就是Top大戶所關心的,減四分一厘可以是軟著陸,但如減半厘則反映有硬著陸的危險。軟著陸,即美經濟順利滑過困境,硬著陸即美經濟撞機。

美經濟有軟/硬著陸之慮,故高盛的Top大戶就不能不有so much focus了。市場怎反應了?美國時間上周五收市,道指跌410.34點或1.01%,標普跌94.99點或1.73%,納指跌436.83點或2.55%,可謂美股黑色星期五。

初步看來,這個8月數據是使Top大戶有所慮了,其他5點,容後談。

(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)