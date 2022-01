英超睇錢拒停賽 ，球員安危無人理？

歐美疫情再升溫,苦惱的當然不止因為聖誕聚會有可能要取消的歐洲人,還有英超聯賽。在這個to be or not to be的議題上,英超賽會和大部分的球會管理層都選擇繼續賽事,背後的理由離不開龐大的利益,但在人命關天的疫情下,誠如利物浦隊長軒達臣所言,球員的利益,又有沒有人尊重過?

因為疫情肆虐,加上不少球隊都有大部分球員無法出場,上輪英超有6場賽事需要取消,至今已經有9場賽事延期,如何補賽固然是未知之數,但繼續比賽不代表就安然無恙,因為分分鐘比賽過後就會導致球隊疫情爆發。

最明顯一個例子,就是上周利物浦賽和熱刺的賽事。由於之前熱刺職球員染疫情況嚴重,一度已有多場賽事延期;唯當日賽後記者會上,利物浦領隊高普非常不滿,其不滿當然少不了場上球證的判決,但更關鍵是,他點出了兩點,第一,熱刺的採訪室竟然沒有消毒清潔液;其二,在沒有消毒液的情況下,採訪的座椅卻需要高普自己拉出來就坐,尤其在熱刺處於疫情爆發的狀況下,高普明言這樣的安排,風險非常高。

利物浦先後有雲迪克、法賓奴和迪亞高等人染疫,在新變種病毒肆虐下,高普表示不會再簽下任何未接種疫苗的球員;不說不知,高普非常鼓勵接種疫苗,早前就曾經透露,利物浦旗下球員及職員全數已經打了兩針,更準備接種第三針。也許正是因為高普的母親是因為新冠肺炎離世,所以他比任何人都執著。(圖片由作者提供)

類似的例子,相信在英超各大球隊比比皆是,全因有不少歐洲人至今人不願意配合防疫,這種以「我」為中心的觀念,是西方人的性格,也正因為如此,英超賽事更不會願意讓聯賽再度停擺。

在日前公布新增病例達到90宗的情況下,英超賽事連同各球隊的管理層開會,決定聯賽安排。最終,賽事表示會在「安全情況下」維持所有原定的賽事;據悉,會議期間利物浦和阿仙奴一度提出希望將聖誕快車延期,因為希望讓球會和球員都有時間休息和整頓,但結果遭到其餘球隊一致反對。

原因?當然離不開錢,因為聖誕大戰有全球直播,轉播分紅利潤巨大,貿貿然改期,到口的肥肉豈不是跌出來?所以管理層又怎會同意。但亦要面對另一現實,若賽事延期,將來的補賽就更加複雜,尤其有份爭逐歐洲賽和其他本土獎盃的球隊,今天賽事延期,就代表明天賽事要踢得緊密。

此前不久,英超與天空體育等達成3年50億鎊的國內轉播合同,同時與美國NBC簽訂6年19億鎊的新合同。在如此巨大的轉播費面前,英超賽會又怎會容許停賽?如果不是沒有足夠球員上陣,之前延期9場賽事定必也已經如期上演。(圖片由作者提供)

球會高層不同意,不代表領隊不抱怨。車路士至今仍有7個球員確診,領隊杜曹就炮轟賽會拒絕車仔申請上場對狼隊延期,杜曹亦表示,如今勉強作賽的安排令球員帶來巨大的健康和安全風險,不止因為疫情,還有體能消耗,連他自己都不確定這情況下自己會否也將染疫。

雖然,英超賽會為了減低疫情對球會的影響,宣布足總被第3和第4圈將取消打和重賽制度,改為一場分勝負,避免球隊面對密集賽程再添壓力。

但對於既有聯賽,又有盃賽甚至歐洲賽的球隊又有何幫助呢?而且不斷的延期賽事,在明年將舉辦世界盃的情況下,聯賽周期不斷拉長只會讓球員疲勞作戰,傷病風險只會更大,對於整體比賽來說並非好事。

正如熱刺領隊干地所講,如今球會連訓練的人數都不足夠,即使可以操練,根本效果不彰,即使勉強有足夠人數出賽,球員辛苦,連帶也影響比賽的質素。

這種漠視球員安全的行徑,就如軒達臣批評的一樣,其實球員才是落場比賽的一方,而球員才是最有真切體會的人,但球員的意見卻沒有被尊重,因為根本沒有人願意與他們對話。

而紐卡素的新任領隊賀維講得最貼切,當部分球隊有大量球員無法出賽的時候,即使勉強維持比賽進行,但這種局面根本就會造成不公平;雖然所有人都想比賽繼續進行,但球員和球迷的福祉才應該是放在首位的。

英超賽會公布,現時英超的職球員有92%已至少接種一針,當中84%球員已接種,但仍有16%球員拒絕接種。體育比賽這種需要身體對抗和接觸的活動,只要有1個球員有健康風險,其實都是對全體球員有影響,在這個情況下,英超或者應該向NBA學習,不打針就不能比賽,不能進入球場範圍,甚至不會出糧,力求提升接種率,保障大家的安全。(圖片由作者提供)

聖誕快車焦點

疫情持續,根本不能預測那一場賽事可以如期舉行,即使預期舉行,也很難判斷在沒有full team的情況下,強隊還算不算強隊。

李斯特城連續面對曼城和利物浦,早前已經有球員染疫,人手短缺下,恐怕難敵兩隊強隊,加上周中聯賽盃又力拼利物浦而敗,除非一心死守,否則最差情況恐怕是連敗而回。

利物浦和車路士剛剛踢完聯賽盃,周六分途出擊對列斯聯和維拉,人腳不足下,兩隊都可能再有失分危機。

上周熱刺對利物浦,哈利卡尼早段一腳飛鏟只換來一張黃牌,而其後羅伯臣的踢腳就領紅,球證處理兩者期間,一個有看VAR,一個沒有,這就造成明顯不公了。(圖片由作者提供)

曼城則是先踢李斯特城,然後再對賓福特。由於哥迪奧拿一直輪換得不錯,所以即使有正選球員缺陣,相信影響都不大,除非突然大規模爆疫,否則失分機會較低。

阿仙奴同樣是周中完成聯賽盃,體力消耗較大下,相信對諾域治仍可制勝,但次場對狼隊則不易言勝,恐怕會失分。

賽程最好的可能是曼聯,周中沒有盃賽,快車期間先對紐卡素,再對般尼,兩者都不強,即使有球員確診,相信仍可全取6分。

曼聯有職球員染疫,賽事會就安排連續兩場賽事延期。其實,車路士和利物浦同樣有不少球員中招,但賽會卻要堅持作賽,這樣的安排,又是否公允?(圖片由作者提供)