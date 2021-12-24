英超睇錢拒停賽 ，球員安危無人理？

歐美疫情再升溫，苦惱的當然不止因為聖誕聚會有可能要取消的歐洲人，還有英超聯賽。在這個to be or not to be的議題上，英超賽會和大部分的球會管理層都選擇繼續賽事，背後的理由離不開龐大的利益，但在人命關天的疫情下，誠如利物浦隊長軒達臣所言，球員的利益，又有沒有人尊重過？

因為疫情肆虐，加上不少球隊都有大部分球員無法出場，上輪英超有6場賽事需要取消，至今已經有9場賽事延期，如何補賽固然是未知之數，但繼續比賽不代表就安然無恙，因為分分鐘比賽過後就會導致球隊疫情爆發。

最明顯一個例子，就是上周利物浦賽和熱刺的賽事。由於之前熱刺職球員染疫情況嚴重，一度已有多場賽事延期；唯當日賽後記者會上，利物浦領隊高普非常不滿，其不滿當然少不了場上球證的判決，但更關鍵是，他點出了兩點，第一，熱刺的採訪室竟然沒有消毒清潔液；其二，在沒有消毒液的情況下，採訪的座椅卻需要高普自己拉出來就坐，尤其在熱刺處於疫情爆發的狀況下，高普明言這樣的安排，風險非常高。

利物浦先後有雲迪克、法賓奴和迪亞高等人染疫，在新變種病毒肆虐下，高普表示不會再簽下任何未接種疫苗的球員；不說不知，高普非常鼓勵接種疫苗，早前就曾經透露，利物浦旗下球員及職員全數已經打了兩針，更準備接種第三針。也許正是因為高普的母親是因為新冠肺炎離世，所以他比任何人都執著。（圖片由作者提供）

類似的例子，相信在英超各大球隊比比皆是，全因有不少歐洲人至今人不願意配合防疫，這種以「我」為中心的觀念，是西方人的性格，也正因為如此，英超賽事更不會願意讓聯賽再度停擺。

在日前公布新增病例達到90宗的情況下，英超賽事連同各球隊的管理層開會，決定聯賽安排。最終，賽事表示會在「安全情況下」維持所有原定的賽事；據悉，會議期間利物浦和阿仙奴一度提出希望將聖誕快車延期，因為希望讓球會和球員都有時間休息和整頓，但結果遭到其餘球隊一致反對。

原因？當然離不開錢，因為聖誕大戰有全球直播，轉播分紅利潤巨大，貿貿然改期，到口的肥肉豈不是跌出來？所以管理層又怎會同意。但亦要面對另一現實，若賽事延期，將來的補賽就更加複雜，尤其有份爭逐歐洲賽和其他本土獎盃的球隊，今天賽事延期，就代表明天賽事要踢得緊密。

此前不久，英超與天空體育等達成3年50億鎊的國內轉播合同，同時與美國NBC簽訂6年19億鎊的新合同。在如此巨大的轉播費面前，英超賽會又怎會容許停賽？如果不是沒有足夠球員上陣，之前延期9場賽事定必也已經如期上演。（圖片由作者提供）

球會高層不同意，不代表領隊不抱怨。車路士至今仍有7個球員確診，領隊杜曹就炮轟賽會拒絕車仔申請上場對狼隊延期，杜曹亦表示，如今勉強作賽的安排令球員帶來巨大的健康和安全風險，不止因為疫情，還有體能消耗，連他自己都不確定這情況下自己會否也將染疫。

雖然，英超賽會為了減低疫情對球會的影響，宣布足總被第3和第4圈將取消打和重賽制度，改為一場分勝負，避免球隊面對密集賽程再添壓力。

但對於既有聯賽，又有盃賽甚至歐洲賽的球隊又有何幫助呢？而且不斷的延期賽事，在明年將舉辦世界盃的情況下，聯賽周期不斷拉長只會讓球員疲勞作戰，傷病風險只會更大，對於整體比賽來說並非好事。

正如熱刺領隊干地所講，如今球會連訓練的人數都不足夠，即使可以操練，根本效果不彰，即使勉強有足夠人數出賽，球員辛苦，連帶也影響比賽的質素。

這種漠視球員安全的行徑，就如軒達臣批評的一樣，其實球員才是落場比賽的一方，而球員才是最有真切體會的人，但球員的意見卻沒有被尊重，因為根本沒有人願意與他們對話。

而紐卡素的新任領隊賀維講得最貼切，當部分球隊有大量球員無法出賽的時候，即使勉強維持比賽進行，但這種局面根本就會造成不公平；雖然所有人都想比賽繼續進行，但球員和球迷的福祉才應該是放在首位的。

英超賽會公布，現時英超的職球員有92%已至少接種一針，當中84%球員已接種，但仍有16%球員拒絕接種。體育比賽這種需要身體對抗和接觸的活動，只要有1個球員有健康風險，其實都是對全體球員有影響，在這個情況下，英超或者應該向NBA學習，不打針就不能比賽，不能進入球場範圍，甚至不會出糧，力求提升接種率，保障大家的安全。（圖片由作者提供）

聖誕快車焦點

疫情持續，根本不能預測那一場賽事可以如期舉行，即使預期舉行，也很難判斷在沒有full team的情況下，強隊還算不算強隊。

李斯特城連續面對曼城和利物浦，早前已經有球員染疫，人手短缺下，恐怕難敵兩隊強隊，加上周中聯賽盃又力拼利物浦而敗，除非一心死守，否則最差情況恐怕是連敗而回。

利物浦和車路士剛剛踢完聯賽盃，周六分途出擊對列斯聯和維拉，人腳不足下，兩隊都可能再有失分危機。

上周熱刺對利物浦，哈利卡尼早段一腳飛鏟只換來一張黃牌，而其後羅伯臣的踢腳就領紅，球證處理兩者期間，一個有看VAR，一個沒有，這就造成明顯不公了。（圖片由作者提供）

曼城則是先踢李斯特城，然後再對賓福特。由於哥迪奧拿一直輪換得不錯，所以即使有正選球員缺陣，相信影響都不大，除非突然大規模爆疫，否則失分機會較低。

阿仙奴同樣是周中完成聯賽盃，體力消耗較大下，相信對諾域治仍可制勝，但次場對狼隊則不易言勝，恐怕會失分。

賽程最好的可能是曼聯，周中沒有盃賽，快車期間先對紐卡素，再對般尼，兩者都不強，即使有球員確診，相信仍可全取6分。

曼聯有職球員染疫，賽事會就安排連續兩場賽事延期。其實，車路士和利物浦同樣有不少球員中招，但賽會卻要堅持作賽，這樣的安排，又是否公允？（圖片由作者提供）