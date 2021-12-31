干地沙維鐵腕，拯救熱刺巴塞；利記坐和望贏，車仔主場偷雞

聖誕快車果然是爆冷溫床，除了一直輪換得宜的曼城全身而退，包括利物浦和車路士都失分，更莫說險些被紐卡素擊敗的曼聯。在密集的賽程，加上傷病和疫情的夾擊下，到底領隊們如何幫球員保持狀態？

這考驗領隊的管理手段，正如費格遜在2017年出版的《Leading》中提到， 「My job was to make everyone understand that the impossible was possible, that’s the difference between leadership and management」，這是每個領隊都應該借鑑的地方。

聖誕節在西方社會是傳統大節日，足球壇也不會例外，派對狂歡、美食佳餚，全部都是聖誕節的必備環節，但這些對於足球員來說，卻是糖衣毒藥。

一般領隊可能會和球員一同狂歡，但頂級領隊，相信必然是軍紀嚴明，聖誕節雖然不會要球員操練，但放假相信也只限與家人共聚，謝絕球員參與任何派對。就以禁食為例，數年前李斯特城爆大冷奪冠，背後的故事大家都知道，得益於雲尼亞里嚴格控制球員飲食，一切高糖高脂的食物都要禁食，這對於球員來說當然辛苦，但雲尼亞里高明的地方，是特定時間會與球員一同享用Pizza，獎勵大家之餘，也激勵大家的士氣——為了下一個Pizza而努力。

紐卡素新領隊賀維雖然不是可以建功立業的領隊，但入主後努力改善球隊氣氛，激勵球員競爭，雖然仍是輸多贏少，但面對曼聯的比賽中，可以看到球員精神面貌已經大為改善，爭勝心不亞於曼聯，更幾乎贏波，可見這位少帥雖然不是一流，但仍有一定能量的。（圖片由作者提供）

同樣的情況也體現在如今英超幾位頂級領隊身上。據英國媒體報道，干地入主熱刺之後，認為部份球員過重，所以在訓練基地的餐廳剔走高熱量食物及三文治，所有食品都不能夠加上茄汁及蛋黃醬。他還削减了供應給球員的果汁數量，以及控制在烹飪中使用的油和牛油用量，並敦促球員多吃水果。

看似苛刻，但效果立竿見影，干地帶隊下，熱刺7場不敗，還逼和了利物浦；干地還要求國際賽期不需服役的球員必須回到訓練場進行兩課訓練，以提升體能，更符合比賽的要求。

干地並非唯一一個對飲食有嚴格要求的領隊；執教時間不算長的維拉新任領隊謝拉特，同樣奉行健康飲食原則。在謝拉特上任後不久，英媒就已經傳出消息，指謝拉特把任教格拉斯哥流浪時的禁食令引入維拉，被禁的產品包括碳酸飲料、不同類型的醬汁、布甸甚至熱朱古力。

結果？維拉的確頻頻搶分成功，該贏的比賽都幾乎全取3分，即使落敗的幾場，表現都絕不失禮，可見謝拉特的一套確實有效。

這個禁食令甚至適用於青年軍，不過，比賽前一日，球員仍可選擇吃甜點，補充碳水化合物的吸收量。謝拉特這一招學足雲尼亞里——苦中帶甜。

除了領隊的紀律性，其實球員之間也會互相影響，曼聯中堅拜利表示，隊中球員這3個月以來，都沒有吃過甜品，何解？因為大家看過C朗的餐單之後，就知道要保持高水平沒有其他辦法，就是照顧好自己的身體。（圖片由作者提供）

除了飲食，如何管理球隊的紀律都是重要一環，例如沙維接手巴塞之後，在上任的記者會上多次強調球隊需要恢復秩序，加強紀律；同時立刻頒布8條新規，包括嚴格遵守訓練時間，禁止球員在休賽期將參加例如滑水的高危活動等。

為何巴塞近年成績大倒退？無錢固然是其中一個原因，但多年來紀律管理鬆懈反而更關鍵，尤其部分年資較深的球員，不但沒有起到示範作用，更擺出大佬氣勢，令更衣室氣氛越來越差。

早在沙維上任之前，西班牙已經有媒體報道，不少大佬級球員往往在訓練期間遲到，小則10分鐘，多則半小時，教練和其他隊友們都在場上乾等，但礙於他們資深，往往敢怒不敢言，久而久之，怎會有心機踢好比賽？

哥迪奧拿對紀律要求，絕非一般球迷能想像。月中曼城擊敗紐卡素的賽事中，科頓和格利殊都沒有落場，賽後哥帥解釋，雖然兩人在大勝列斯聯期間入波，但因為其後的訓練沒有自律，因此不獲出場機會。（圖片由作者提供）

科頓和格列殊失去出場機會，其實真相是他們二人在大勝列斯聯後的晚上去了夜店慶祝，還讓傳媒影了相。哥迪奧拿沒有把他們不出場的責任推在這件事身上，就是讓他們知所進退。哥帥也提前預告，會密切關注球員在聖誕期間的場外生活，如果做得不合適，甚至不獲出場機會。

媒體同時表示，哥迪奧拿當年執教製定了嚴格紀律，安歷基做到堅守紀律，但之後巴塞的紀律就越來越鬆散，到了高文試圖想恢復紀律，但有心無力，缺少足夠的權威；到現在沙維希望鐵腕治軍，能否成功就要看他企得有多硬。

每一個成功領隊的背後，都有一套出色的戰術理念，但球迷看不到的，還有他們背後治軍的手腕。環顧球壇，能夠晉身頂級領隊的，都有一個特點，就是先律己，後律人，大家看哥迪奧拿、高普、杜曹、干地，甚至路維和迪甘斯等，身形從未走樣、態度依舊激情，這種足夠感染球員的動力，是他們成功的一大原因；再將布魯士和艾拿戴斯等和他們並列，絕無不敬，但明眼人都看得出，誰是更優秀的領隊吧。

本周焦點

新年快車現有阿仙奴主場迎戰曼城，後者周中多踢一場，體力是略有輸蝕；前者周中對狼隊延期，休息足夠在主場出擊，多少有點可憧憬。

但現實是，主打青春班的阿仙奴，火候未夠，不論在戰術或個人技術上，都遠遠差過曼城，加上今場有領隊阿迪達確診缺陣指揮，臨場應變欠奉下，理應無得贏。

曼城則繼續輪換，周中洛迪、根度簡、史達寧和馬列斯都休息，明顯是為這場比賽準備，加上如今在積分榜領先6分（利物浦少踢一場），這3分相信手到拿來。

費蘭托利斯離隊，曼城領隊哥迪奧拿沒有感到失望，相反表示為托利斯達成理想而高興。他又表示，假如有球員一心想離開，自己絕不會強求挽留，免得最終不歡而散。（圖片由作者提供）

另一場車路士對利物浦，兩隊周中都失分，急需要在今場搶分追緊與曼城的距離。

車路士有主場優勢，而且史丹福橋比較細，不利利物浦打長傳快攻，從場面上有機會佔優；加上後備人選多，應該可以提供更多變數。

不過利物浦整體實力始終穩定，加上多位確診球員付出，加上沙拿踢完這場就離隊參加非洲盃，今場必定踢出120分，務求為球隊搶到3分。按經驗和實力，利物浦略高一點，兩者雖有機會和波，但一球上落的話，利物浦贏面始終較高。

不論高普還是杜曹，都在連續失分之後，表示自己隊表現不夠曼城穩定。高普表示全隊表現都欠佳，被曼城拋離後恐怕難再追上；而杜曹則表示，球隊傷病嚴重，既有6、7個球員要隔離，又有5、6個球員受傷要休息超過6星期，這樣的狀況談爭標簡直是愚蠢。不過，這些話也不能盡信，他們是永不言敗的，否則怎贏冠軍？（圖片由作者提供）