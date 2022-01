干地沙維鐵腕，拯救熱刺巴塞；利記坐和望贏，車仔主場偷雞

聖誕快車果然是爆冷溫床,除了一直輪換得宜的曼城全身而退,包括利物浦和車路士都失分,更莫說險些被紐卡素擊敗的曼聯。在密集的賽程,加上傷病和疫情的夾擊下,到底領隊們如何幫球員保持狀態?

這考驗領隊的管理手段,正如費格遜在2017年出版的《Leading》中提到, 「My job was to make everyone understand that the impossible was possible, that’s the difference between leadership and management」,這是每個領隊都應該借鑑的地方。

聖誕節在西方社會是傳統大節日,足球壇也不會例外,派對狂歡、美食佳餚,全部都是聖誕節的必備環節,但這些對於足球員來說,卻是糖衣毒藥。

一般領隊可能會和球員一同狂歡,但頂級領隊,相信必然是軍紀嚴明,聖誕節雖然不會要球員操練,但放假相信也只限與家人共聚,謝絕球員參與任何派對。就以禁食為例,數年前李斯特城爆大冷奪冠,背後的故事大家都知道,得益於雲尼亞里嚴格控制球員飲食,一切高糖高脂的食物都要禁食,這對於球員來說當然辛苦,但雲尼亞里高明的地方,是特定時間會與球員一同享用Pizza,獎勵大家之餘,也激勵大家的士氣——為了下一個Pizza而努力。

紐卡素新領隊賀維雖然不是可以建功立業的領隊,但入主後努力改善球隊氣氛,激勵球員競爭,雖然仍是輸多贏少,但面對曼聯的比賽中,可以看到球員精神面貌已經大為改善,爭勝心不亞於曼聯,更幾乎贏波,可見這位少帥雖然不是一流,但仍有一定能量的。(圖片由作者提供)

同樣的情況也體現在如今英超幾位頂級領隊身上。據英國媒體報道,干地入主熱刺之後,認為部份球員過重,所以在訓練基地的餐廳剔走高熱量食物及三文治,所有食品都不能夠加上茄汁及蛋黃醬。他還削减了供應給球員的果汁數量,以及控制在烹飪中使用的油和牛油用量,並敦促球員多吃水果。

看似苛刻,但效果立竿見影,干地帶隊下,熱刺7場不敗,還逼和了利物浦;干地還要求國際賽期不需服役的球員必須回到訓練場進行兩課訓練,以提升體能,更符合比賽的要求。

干地並非唯一一個對飲食有嚴格要求的領隊;執教時間不算長的維拉新任領隊謝拉特,同樣奉行健康飲食原則。在謝拉特上任後不久,英媒就已經傳出消息,指謝拉特把任教格拉斯哥流浪時的禁食令引入維拉,被禁的產品包括碳酸飲料、不同類型的醬汁、布甸甚至熱朱古力。

結果?維拉的確頻頻搶分成功,該贏的比賽都幾乎全取3分,即使落敗的幾場,表現都絕不失禮,可見謝拉特的一套確實有效。

這個禁食令甚至適用於青年軍,不過,比賽前一日,球員仍可選擇吃甜點,補充碳水化合物的吸收量。謝拉特這一招學足雲尼亞里——苦中帶甜。

除了領隊的紀律性,其實球員之間也會互相影響,曼聯中堅拜利表示,隊中球員這3個月以來,都沒有吃過甜品,何解?因為大家看過C朗的餐單之後,就知道要保持高水平沒有其他辦法,就是照顧好自己的身體。(圖片由作者提供)

除了飲食,如何管理球隊的紀律都是重要一環,例如沙維接手巴塞之後,在上任的記者會上多次強調球隊需要恢復秩序,加強紀律;同時立刻頒布8條新規,包括嚴格遵守訓練時間,禁止球員在休賽期將參加例如滑水的高危活動等。

為何巴塞近年成績大倒退?無錢固然是其中一個原因,但多年來紀律管理鬆懈反而更關鍵,尤其部分年資較深的球員,不但沒有起到示範作用,更擺出大佬氣勢,令更衣室氣氛越來越差。

早在沙維上任之前,西班牙已經有媒體報道,不少大佬級球員往往在訓練期間遲到,小則10分鐘,多則半小時,教練和其他隊友們都在場上乾等,但礙於他們資深,往往敢怒不敢言,久而久之,怎會有心機踢好比賽?

哥迪奧拿對紀律要求,絕非一般球迷能想像。月中曼城擊敗紐卡素的賽事中,科頓和格利殊都沒有落場,賽後哥帥解釋,雖然兩人在大勝列斯聯期間入波,但因為其後的訓練沒有自律,因此不獲出場機會。(圖片由作者提供)

科頓和格列殊失去出場機會,其實真相是他們二人在大勝列斯聯後的晚上去了夜店慶祝,還讓傳媒影了相。哥迪奧拿沒有把他們不出場的責任推在這件事身上,就是讓他們知所進退。哥帥也提前預告,會密切關注球員在聖誕期間的場外生活,如果做得不合適,甚至不獲出場機會。

媒體同時表示,哥迪奧拿當年執教製定了嚴格紀律,安歷基做到堅守紀律,但之後巴塞的紀律就越來越鬆散,到了高文試圖想恢復紀律,但有心無力,缺少足夠的權威;到現在沙維希望鐵腕治軍,能否成功就要看他企得有多硬。

每一個成功領隊的背後,都有一套出色的戰術理念,但球迷看不到的,還有他們背後治軍的手腕。環顧球壇,能夠晉身頂級領隊的,都有一個特點,就是先律己,後律人,大家看哥迪奧拿、高普、杜曹、干地,甚至路維和迪甘斯等,身形從未走樣、態度依舊激情,這種足夠感染球員的動力,是他們成功的一大原因;再將布魯士和艾拿戴斯等和他們並列,絕無不敬,但明眼人都看得出,誰是更優秀的領隊吧。

本周焦點

新年快車現有阿仙奴主場迎戰曼城,後者周中多踢一場,體力是略有輸蝕;前者周中對狼隊延期,休息足夠在主場出擊,多少有點可憧憬。

但現實是,主打青春班的阿仙奴,火候未夠,不論在戰術或個人技術上,都遠遠差過曼城,加上今場有領隊阿迪達確診缺陣指揮,臨場應變欠奉下,理應無得贏。

曼城則繼續輪換,周中洛迪、根度簡、史達寧和馬列斯都休息,明顯是為這場比賽準備,加上如今在積分榜領先6分(利物浦少踢一場),這3分相信手到拿來。

費蘭托利斯離隊,曼城領隊哥迪奧拿沒有感到失望,相反表示為托利斯達成理想而高興。他又表示,假如有球員一心想離開,自己絕不會強求挽留,免得最終不歡而散。(圖片由作者提供)

另一場車路士對利物浦,兩隊周中都失分,急需要在今場搶分追緊與曼城的距離。

車路士有主場優勢,而且史丹福橋比較細,不利利物浦打長傳快攻,從場面上有機會佔優;加上後備人選多,應該可以提供更多變數。

不過利物浦整體實力始終穩定,加上多位確診球員付出,加上沙拿踢完這場就離隊參加非洲盃,今場必定踢出120分,務求為球隊搶到3分。按經驗和實力,利物浦略高一點,兩者雖有機會和波,但一球上落的話,利物浦贏面始終較高。

不論高普還是杜曹,都在連續失分之後,表示自己隊表現不夠曼城穩定。高普表示全隊表現都欠佳,被曼城拋離後恐怕難再追上;而杜曹則表示,球隊傷病嚴重,既有6、7個球員要隔離,又有5、6個球員受傷要休息超過6星期,這樣的狀況談爭標簡直是愚蠢。不過,這些話也不能盡信,他們是永不言敗的,否則怎贏冠軍?(圖片由作者提供)