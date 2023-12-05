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05/12/2023

臥底旅行團3.0｜試玩$1,300台山三天團有幾伏！邊間打卡酒店藏大量床蝨？溫泉酒店驚見粒粒漂浮腳皮！附節目重溫連結

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Text: Louise Yuen

　　HOY TV 節目《臥底旅行團3.0》繼歐洲之旅後，主持李尚正（阿正）及盧頌恩（妹頭）新一集又回到內地參加主打特色溫泉酒店的台山三天團，團費偏貴，每人要成 $1,300，但旅行團卻由酒店至溫泉都是中伏位，難怪兩位主持都把今次旅行團被評為今季暫時最低分數。

 

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夏威夷水道打卡酒店！床頭卻藏大量蝨蟲

 

　　這次的台山 3 天團最大賣點就是入住多間特色溫泉酒店，首日下塌陽春溫泉度假酒店，環境廣闊，設 6 萬呎大草坪以及戶外溫泉，阿正及妹頭泡完健脾湯、紅酒池，再經貫穿酒店各房間的打卡「夏威夷水道」回去休息。

 

　　房內設有私人風呂，若是住在親水房，更可以浸完房內溫泉，即跳入泳道「過冷河」，甚有泰國 resort 感覺。不過住一晚才能「見真章」，酒店的配套設置看似完善，但阿正卻在房內發現大量床蝨，單是床頭櫃就找到 10 個黑色點點，一拉開床頭板後更驚現大量蟲蝨蹤跡。他表示住郊外地方預咗，「好在只係住一晚！」

 

（圖片來源︰臥底旅行團3.0節目截圖）

 

 

酒店設50+個溫泉！浸腳皮溫泉即中伏

 

　　旅行團翌日則來到台山溫泉酒店入住 600 呎的 1 房 1 廳私家溫泉露台房，除了房內風呂，酒店更有超過 50 個溫泉任大家浸泡，由熱到超過 50 度至冷得只有 20 度的都有，而且不少溫泉沒有開水制兼滿布垃圾，質素參差。終於搵到一個環境尚可的溫泉，但一落水已發現泉水漂浮住大量粒粒白色皮屑，嚇得妹頭驚呼︰「你睇唔睇到好多腳皮啊！啱啱捽完一粒粒白色個啲。」兩人後來向導遊反映溫泉的問題，對方表示將積極與酒店溝通及改善。

 

（圖片來源︰HOY TV）

（圖片來源︰HOY TV）

 

 

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