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26/01/2022

農曆新年2022｜15分鐘快煮「瑤柱鮮冬菇扒小棠菜」，團年賀年啱晒

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  • 韋太

    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

    本欄每周三更新

    我家私房菜

　　下星期二就是年初一，各位大廚又要為賀年菜煩惱！其實做出可以用來宴客或自家過年菜色，只要提早準備浸發海味，隨時都可以做出美味的賀年菜。今次我就教大家煮瑤柱鮮冬菇扒小棠菜，平日煮飯時可以將已浸的乾瑤柱放入去飯煲內蒸，這樣可節省燃料費，不是很方便嗎？今次更改用鮮冬菇，不用花長時間燜煮，配合瑤柱去燜，提升鮮味。

 

瑤柱鮮冬菇扒小棠菜

 

 

烹煮時間：15分鐘

分量：2-3人

 

材料：

 

 

小棠菜　　600 克

鮮冬菇    200 克

乾瑤柱     40 克

 

烚菜調味料：

鹽、砂糖  各1/2 茶匙

油        少許

 

調味料：

蠔油　　1茶匙

生抽    1茶匙

老抽    1/2 茶匙

砂糖    1/4 茶匙

紹興酒   1 茶匙

胡椒粉   少許

麻油     少許

清水     60 毫升

 

生粉水：生粉   1茶匙 + 清水  1湯匙 （拌勻） 

 

做法：

 

　　1. 乾瑤柱用清水浸5-6小時至發大，隔水蒸30分鐘，或提早一天煲飯時蒸腍，放涼後用叉拆散變絲。

 

 

　　2. 大棵小棠菜用刀切開4份，沖洗乾淨。

 

 

　　3. 鮮冬菇略沖洗或用廚紙抹乾，去蒂。

 

 

　　4. 燒熱一鍋滾水，加入烚菜調味料，下小棠菜浸3分鐘至軟身，盛起瀝水，排放在碟上。

 

 

　　5. 燒熱鑊落少許油，下鮮冬菇炒一會，加入調味料煮2分鐘，讓冬菇吸收汁液，然後加入已蒸熟的乾瑤柱及瑤柱水，慢火煮5分鐘，最後加入適量生粉水將汁液略收至濃稠。

 

 

　　6. 先將鮮冬菇排放在小棠菜上面，淋上乾瑤柱，即成。

 

 

 

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