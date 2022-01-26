農曆新年2022｜15分鐘快煮「瑤柱鮮冬菇扒小棠菜」，團年賀年啱晒

下星期二就是年初一，各位大廚又要為賀年菜煩惱！其實做出可以用來宴客或自家過年菜色，只要提早準備浸發海味，隨時都可以做出美味的賀年菜。今次我就教大家煮瑤柱鮮冬菇扒小棠菜，平日煮飯時可以將已浸的乾瑤柱放入去飯煲內蒸，這樣可節省燃料費，不是很方便嗎？今次更改用鮮冬菇，不用花長時間燜煮，配合瑤柱去燜，提升鮮味。

瑤柱鮮冬菇扒小棠菜

烹煮時間：15分鐘

分量：2-3人

材料：

小棠菜 600 克

鮮冬菇 200 克

乾瑤柱 40 克

烚菜調味料：

鹽、砂糖 各1/2 茶匙

油 少許

調味料：

蠔油 1茶匙

生抽 1茶匙

老抽 1/2 茶匙

砂糖 1/4 茶匙

紹興酒 1 茶匙

胡椒粉 少許

麻油 少許

清水 60 毫升

生粉水：生粉 1茶匙 + 清水 1湯匙 （拌勻）

做法：

1. 乾瑤柱用清水浸5-6小時至發大，隔水蒸30分鐘，或提早一天煲飯時蒸腍，放涼後用叉拆散變絲。

2. 大棵小棠菜用刀切開4份，沖洗乾淨。

3. 鮮冬菇略沖洗或用廚紙抹乾，去蒂。

4. 燒熱一鍋滾水，加入烚菜調味料，下小棠菜浸3分鐘至軟身，盛起瀝水，排放在碟上。

5. 燒熱鑊落少許油，下鮮冬菇炒一會，加入調味料煮2分鐘，讓冬菇吸收汁液，然後加入已蒸熟的乾瑤柱及瑤柱水，慢火煮5分鐘，最後加入適量生粉水將汁液略收至濃稠。

6. 先將鮮冬菇排放在小棠菜上面，淋上乾瑤柱，即成。