26/01/2022
農曆新年2022｜15分鐘快煮「瑤柱鮮冬菇扒小棠菜」，團年賀年啱晒
下星期二就是年初一，各位大廚又要為賀年菜煩惱！其實做出可以用來宴客或自家過年菜色，只要提早準備浸發海味，隨時都可以做出美味的賀年菜。今次我就教大家煮瑤柱鮮冬菇扒小棠菜，平日煮飯時可以將已浸的乾瑤柱放入去飯煲內蒸，這樣可節省燃料費，不是很方便嗎？今次更改用鮮冬菇，不用花長時間燜煮，配合瑤柱去燜，提升鮮味。
瑤柱鮮冬菇扒小棠菜
烹煮時間：15分鐘
分量：2-3人
材料：
小棠菜 600 克
鮮冬菇 200 克
乾瑤柱 40 克
烚菜調味料：
鹽、砂糖 各1/2 茶匙
油 少許
調味料：
蠔油 1茶匙
生抽 1茶匙
老抽 1/2 茶匙
砂糖 1/4 茶匙
紹興酒 1 茶匙
胡椒粉 少許
麻油 少許
清水 60 毫升
生粉水：生粉 1茶匙 + 清水 1湯匙 （拌勻）
做法：
1. 乾瑤柱用清水浸5-6小時至發大，隔水蒸30分鐘，或提早一天煲飯時蒸腍，放涼後用叉拆散變絲。
2. 大棵小棠菜用刀切開4份，沖洗乾淨。
3. 鮮冬菇略沖洗或用廚紙抹乾，去蒂。
4. 燒熱一鍋滾水，加入烚菜調味料，下小棠菜浸3分鐘至軟身，盛起瀝水，排放在碟上。
5. 燒熱鑊落少許油，下鮮冬菇炒一會，加入調味料煮2分鐘，讓冬菇吸收汁液，然後加入已蒸熟的乾瑤柱及瑤柱水，慢火煮5分鐘，最後加入適量生粉水將汁液略收至濃稠。
6. 先將鮮冬菇排放在小棠菜上面，淋上乾瑤柱，即成。
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