  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
鹹蝦燦假日煮場
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

10/08/2023

屋企都整到！Cafe人氣小食「西班牙蛋餅」鬆軟香口，送酒都啱！一隻平底鑊搞掂

#鹹蝦燦 #John Rocha鹹蝦燦 #洋葱 #馬鈴薯 #西班牙腸 #蛋餅 #西班牙蛋餅 #假日食譜 #西班牙蛋餅食譜 #教煮 #John Rocha #蛋餅食譜 #食譜
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • John Rocha 鹹蝦燦

    John Rocha 鹹蝦燦

    飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師

    中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。

    Facebook： John Rocha鹹蝦燦
    Youtube： John Rocha Cooking
    Instagram：johnrochacooking
    網站

    鹹蝦燦假日煮場

    隔周四刊出

　　眾多蛋類菜式當中，我喜歡的就是蛋餅，今日跟大家介紹一款西班牙蛋餅，內餡有洋葱、馬鈴薯，再加入西班牙腸，吃起來口感鬆軟又足料。

 

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

 

 

　　西班牙菜和葡萄牙菜頗為相似，西班牙人有吃 Tapas 的文化，而葡萄牙人則會吃 Petiscos。Tortilla 是傳統的蛋餅，是一個非常經典的 Tapas 菜式，更被視為主菜；葡萄牙人也喜歡吃蛋餅，他們會加入葡腸或西班牙腸，甚至馬介休魚，令味道更豐富。

 

下頁睇詳細食譜！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多鹹蝦燦假日煮場文章

你可能感興趣

#鹹蝦燦 #John Rocha鹹蝦燦 #洋葱 #馬鈴薯 #西班牙腸 #蛋餅 #西班牙蛋餅 #假日食譜 #西班牙蛋餅食譜 #教煮 #John Rocha #蛋餅食譜 #食譜

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet Chill賞你】賞你《翻生公關——後疫情時代如何面向公眾》

etnet.com.hk