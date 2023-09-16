免開爐煮！清爽開胃「青瓜凍湯」暴雨後翳悶啱飲！加希臘式乳酪做超健康！John Sir秘技分享：用邊種青瓜最好？

大家都喜歡在夏天吃一些涼心透的食物，我馬上想到西瓜、雪糕等……如果在歐洲，當地人就喜歡喝凍湯（Gazpacho），今天我要教大家炮製非一般的凍湯款式。

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

Gazpacho 源自於 16 世紀的西班牙，是一款不用熱力而烹調的湯類菜式，主要食材是番茄、青瓜和蒜頭，這也成為現在於西班牙、葡萄牙及意大利相當受歡迎的凍湯，尤其在炎炎的夏日。而青瓜凍湯則去掉了番茄，可以說是 Gazpacho 的白色版本。





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