  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
鹹蝦燦假日煮場
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

16/09/2023

免開爐煮！清爽開胃「青瓜凍湯」暴雨後翳悶啱飲！加希臘式乳酪做超健康！John Sir秘技分享：用邊種青瓜最好？

#凍湯食譜 #假日食譜 #食譜 #乳酪食譜 #John Rocha鹹蝦燦 #青瓜 #青瓜凍湯 #乳酪 #John Rocha #凍湯 #希臘式乳酪 #教煮 #鹹蝦燦 #攪拌機
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • John Rocha 鹹蝦燦

    John Rocha 鹹蝦燦

    飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師

    中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。

    Facebook： John Rocha鹹蝦燦
    Youtube： John Rocha Cooking
    Instagram：johnrochacooking
    網站

    鹹蝦燦假日煮場

    隔周四刊出

　　大家都喜歡在夏天吃一些涼心透的食物，我馬上想到西瓜、雪糕等……如果在歐洲，當地人就喜歡喝凍湯（Gazpacho），今天我要教大家炮製非一般的凍湯款式。

 

食譜作家、料理導師
John Rocha鹹蝦燦

 

　　Gazpacho 源自於 16 世紀的西班牙，是一款不用熱力而烹調的湯類菜式，主要食材是番茄、青瓜和蒜頭，這也成為現在於西班牙、葡萄牙及意大利相當受歡迎的凍湯，尤其在炎炎的夏日。而青瓜凍湯則去掉了番茄，可以說是 Gazpacho 的白色版本。

 

 


 

 

下頁睇詳細食譜！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多鹹蝦燦假日煮場文章

你可能感興趣

#凍湯食譜 #假日食譜 #食譜 #乳酪食譜 #John Rocha鹹蝦燦 #青瓜 #青瓜凍湯 #乳酪 #John Rocha #凍湯 #希臘式乳酪 #教煮 #鹹蝦燦 #攪拌機

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk