哈韓族Go Green！老字號韓式連鎖店推「新」餐單！必食石頭飯、炸蟹肉生菜包

近年冒起的正宗韓式連鎖品牌 Kim’s Spoon、Kim’s Bowl*，背後原來是老字號，香港第一家韓國餐廳梨花園創始人之第二代金女士創立。早前全線餐廳連同旗下品牌指定分店聯乘 OmniFoods 推出一系列 Go Green 韓國美食餐單，適合一眾愛嘗「重口味」韓國地道美食的哈韓素食或走肉一族，讓他們「零難度」用舌尖去旅行。

（圖片由作者提供）

新肉絲傳統石頭飯 $88

「新肉絲傳統石頭飯」韓式拌飯，拌入韓式辣醬，還有大豆芽、菠菜、紅蘿蔔、翠玉瓜等多種配菜，米飯被鍋飯焦香氣味覆蓋，讓蔬食日常變成不平凡！美中不足是沒有提供純素辣泡菜，但初嘗到飯中的一股麻油香氣，已讓人瞬間胃口大增。

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柚子新肉絲沙律 $58

用上高蛋白質的新肉絲入饌的「柚子新肉絲沙律」，柚子的甜蜜混合沙律菜的青澀，清新開胃。午餐肉是韓國人其中一款最受歡迎的日常食材，無論在部隊鍋還是下酒菜炸午餐肉條都可見其蹤影，Kim’s Spoon 與 Kim’s Bowl 的一道「炸芝士新餐肉」為惹味菜式帶來純素新風味，「善良」的新餐肉混合純素芝士醬，呈現另類的「邪惡」。

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炸芝士新餐肉 $68

炸至外脆內軟的「炸新蟹肉生菜包」啖啖肉的豐富口感絕不讓人失望，點上韓式辣醬或是柚子沙律醬更添滋味，是無水銀、零膽固醇的無負擔選擇。

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炸新蟹肉生菜包 $88

Kim’s Spoon

地址：九龍灣企業廣場5期Megabox 6樓3號舖

*全線Kim’s Spoon、Kim’s Bowl與旗下品牌指定分店聯乘OmniFoods 推出一系列GoGreen韓國美食，每間分店供應Go Green美食根據該分店菜單為準。