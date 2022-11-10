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10/11/2022

從美國中期選舉看香港優勢

#中期選舉 #一國兩制
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

    論盡中港台

    本欄隔周四更新

　　美國中期選舉於11月8日投票，其結果對美國總統拜登未來兩年的施政影響深遠。選舉將選出435席眾議員、35席參議員、36位州長、各州議會和其他地方官員。被視為是現任總統拜登的「期中考」。

 

　　中期選舉的主菜在於國會參、眾兩院的控制權。目前兩院由民主黨以輕微多數控制，選後卻有可能落入共和黨之手。民主黨在參議院只有50席半數，僅憑副總統賀錦麗以議長身分的關鍵一票掌握控制權；而在眾議院，民主黨共有220席，只比218席的最低過半數席位高兩席。

 

（iStock）

 

　　至執筆時，《紐約時報》估計共和黨以83%機會最終能奪取眾院控制權。參議院選情則勢均力敵。前總統特朗普雖沒有參選，但落力助選，候選人內有不少「小特朗普」，備受關注。不過選民對拜登反感之餘，對前總統特朗普看來更反感。

 

　　當然，特朗普不見得是影響投票的重要因素。在美國通脹高企（9月按年升8.2%）、聯儲局本年四度加息75個點子的背景下，經濟問題是跨黨派民眾最關心的議題。由於執政黨往往要為經濟表現負責，共和黨也以通脹問題為競選主軸，並附之以罪案上升、非法移民等其他民主黨處於弱勢的議題，令共和黨在這次選舉取得優勢。

 

　　若民主黨失去國會兩院控制權，拜登將淪為跛腳鴨總統。即使只失一院，拜登在任期的最後兩年，立法程序和執政效率也將受嚴重阻礙，對於增加福利開支、向企業及富人加稅的政綱將無從通過，更遑論以國會立法落實全國墮胎權保障等爭議性主張，甚至美國的援助烏克蘭的力度也可能會受到影響。

 

　　另外，隨著共和黨的影響力大增，美國對華政策將更為強硬，美中關係將再掀波瀾，中美關係或有惡化趨勢。例如可能成為新眾議院議長的麥卡錫，提出的政見之一便是與「中國供應鏈脫勾」；有望成為眾院第三號領袖黨鞭的班克斯，便是「芯片法案」的主要促成者；有望成為眾院外委會主席的眾院外交委員會首席議員麥考爾，則是「台灣政策法」的推動者。

 

　　近來從美國政府到軍方，都出面示警兩岸衝突的可能，若共和黨把持兩院，「台灣政策法」有可能加碼操作，再次攪動台灣問題，令台海局勢更加嚴峻。可以估計，未來一段時間，中美關係仍然充滿不容易解決的分歧，複雜多變。

 

　　但對香港來說，這也許是難得的機遇。在中美惡鬥的背景下，香港如何自處更加令人關注。國家主席習近平在「七一重要講話」已特別指出「必須保持香港的獨特地位和優勢」，一旦美國及西方國家對中國的制裁加劇，對中國進行全方位打遏，香港作為國際金融商貿中心，反而的成為國家的主要透氣的「窗口」。

 

　　香港的優勢是一國兩制，背靠祖國，面向國際，因此只要香港愈國際化、與國際聯繫愈密切，香港就愈安全，愈能夠在中國面臨西方打遏中國時發揮更重要的作用。而美國中期選舉正是香港的一個契機，一旦美國政局有變，政策有改，香港就必須作好充分的準備，制訂完善規劃、調整好定位，以應對未來美國可能採取的打壓措施，繼續發揮好香港在國家發展戰略中獨特的角色。

 

 

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